DAX Prognose für Mittwoch, 01.10.25 – Aktuelle Einschätzung und Chartanalyse

Einleitung Der DAX aktuell zeigt sich nach einem starken Handelstag mit solider Aufwärtsdynamik. Gestern konnte der Index über die Marke von 23.900 Punkten steigen und schloss den Tag bei 23.955 Punkten. Charttechnisch haben sich die Signale aufgehellt – Anleger fragen sich nun: Wie lautet die DAX Prognose für die kommenden Tage? ► DAX (Kassa) WKN: 846900 | ISIN: DE0008469008 | Ticker: DAX | CFD: DE40.cash ✅ Drei Key Takeaways 📈 DAX mit bullischer Charttechnik Schlusskurs am 30.09.: 23.955 Punkte

SMA20 und SMA50 wurden nachhaltig überwunden

Potenzielle Anlaufziele: 25.095 – 25.240 Punkte ⚖️ Unterstützungen und Widerstände im Blick Wichtige Widerstände: 23.928 / 24.057 / 24.177 Punkte

Unterstützungen: 23.847 / 23.790 / 23.698 Punkte

Rücksetzer unter die SMA200 (23.874 Punkte) könnten das Bild eintrüben 🌍 Anlegerstimmung neutral Fear & Greed Index bei 53 Punkten → neutrale Marktstimmung

Vor einer Woche: 58 (Greed) , vor einem Monat: 60 (Greed)

Internationale Makrodaten wie Einkaufsmanagerindizes und der ADP-Report könnten die nächsten Impulse liefern 📊 Fundamentaldaten zum DAX aktuell Kennzahl Wert (30.09.2025) Tagesschluss 23.955 Punkte Tageshoch 23.974 Punkte Tagestief 23.692 Punkte Erwartete Range 23.992 – 25.113 Punkte DAX Prognose – Charttechnik im Überblick Quelle: 🧠 Fazit: DAX Prognose – Bullen im Vorteil Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 01.10.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. Die DAX Prognose bleibt kurzfristig bullisch. Solange sich der Index oberhalb der SMA20 und SMA200 behauptet, könnten neue Kursziele oberhalb von 24.000 Punkten erreicht werden. Fundamentale Risiken bestehen durch internationale Konjunkturdaten und geopolitische Unsicherheiten. Anleger sollten Rücksetzer als mögliche Einstiegschancen betrachten, solange die zentrale Unterstützung bei 23.700 Punkten hält. DAX Prognose – 4-Stunden-Chart Quelle: Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 01.10.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. SO SEHEN SIEGER AUS! AUSGEZEICHNET vom Handelsblatt, Börse Online, Brokervergleich und Brokerwahl.de!

