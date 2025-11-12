DAX Prognose & DAX Aktuell – Chartanalyse und Ausblick für den 12.11.2025

Der DAX ist gestern Morgen bei 24.054 Punkten in den vorbörslichen Handel gegangen. Der Index gab mit Aufnahme des Xetra Handels nach. Es ging allerdings nur moderat abwärts. Die Bullen haben den DAX direkt wieder aufwärtsgeschoben, die Bewegung hatte aber keine Substanz. Die Gewinne wurden direkt wieder abgegeben, es ging bis zu späten Mittag abwärts. Vom Tagestief aus, schaffte es der DAX sich dynamisch und teilweise mit Momentum zu erholen. Es ging bis zum Abend aufwärts. Die Bullen konnten einen erneute Xetra Tagesgewinn ausweisen. Nachbörslich setzte sich das Kaufinteresse weiter fort. Der Index konnte im Zuge dessen bis an und über die 24.150 Punkte-Marke laufen. Der DAX ging bei 24.195 Punkten aus dem Tageshandel.

► DAX (Kassa) WKN: 846900 | ISIN: DE0008469008 | Ticker: DAX | CFD: DE40.cash

✅ Drei Key Takeaways

🟢 1. DAX aktuell mit bullischem Momentum

Der DAX notiert am Morgen bei 24.216 Punkten und zeigt nach einer stabilen Erholung über der SMA20 und SMA200 ein klar bullisches Chartbild. Solange der Index oberhalb von 24.100 Punkten bleibt, ist das kurzfristige Aufwärtsszenario intakt.

📈 2. Nächste Kursziele auf der Oberseite

Bei weiterem Kaufinteresse könnten die nächsten Anlaufziele bei 24.310 bis 24.450 Punkten liegen. Ein Stundenschluss über 24.445 Punkten würde die Chance auf einen Test des Allzeithochs erhöhen.

⚠️ 3. Unterstützungen und Risiken

Rücksetzer bis zur SMA20 (24.150 Punkte) gelten als unkritisch. Erst ein Bruch unter die SMA50 (24.077 Punkte) oder 23.960 Punkte würde das bullische Szenario gefährden und eine stärkere Korrektur auslösen.

Der DAX startete am Dienstagmorgen bei 24.054 Punkten in den vorbörslichen Handel. Nach einem kurzen Rücksetzer mit Beginn des Xetra-Handels konnten sich die Bullen wieder durchsetzen. Zwar war die Aufwärtsbewegung zunächst nicht nachhaltig, doch am Nachmittag erholte sich der DAX dynamisch und legte bis zum Abend weiter zu. Der Tageshandel endete bei 24.195 Punkten, was einen deutlichen Zugewinn gegenüber dem Vortag markiert.

Auch im nachbörslichen Handel setzte sich das Kaufinteresse fort. Damit zeigt sich der DAX aktuell weiter freundlich. Per Xetra-Schluss am 11.11.2025 notierten 30 Aktien im Plus, während 10 Werte im Minus lagen. Besonders stark zeigten sich Bayer (+3,44 %), adidas (+2,64 %) und Fresenius (+2,25 %). Schwächer präsentierten sich dagegen Rheinmetall (-2,88 %), Continental (-2,88 %) und GEA Group (-1,37 %).

DAX Aktuell im Chartcheck (1-Stunden-Chart)

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 12.11.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Der DAX notierte gestern im Bereich der SMA20 (24.159 Punkte) und konnte sich nach einem Rücksetzer an der SMA200 (23.980 Punkte) wieder stabilisieren. Die Erholung verlief dynamisch – der Index kletterte über die SMA20 und etablierte sich darüber.

Das kurzfristige Chartbild hellte sich somit bullisch auf. Der Abstand zur SMA20 ist aktuell solide. Sollte der DAX heute weiter zulegen, sind Anlaufziele bei 24.310–24.435 Punkten möglich.

Rücksetzer bis zur SMA20 wären unkritisch, solange die Marke hält. Ein Pullback könnte sogar eine Basis für neue Aufwärtsbewegungen bilden. Erst unterhalb der SMA50 (24.077 Punkte) würde das bullische Szenario wackeln.

Prognose (1h-Chart): bullisch

DAX Prognose im 4-Stunden-Chart

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 12.11.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Im 4h-Chart konnte sich der DAX mehrfach an der SMA200 (24.174 Punkte) stabilisieren und zuletzt sogar wieder über SMA20 (23.979 Punkte) und SMA50 (23.976 Punkte) schieben. Mit dem gestrigen Ausbruch über die SMA200 hat sich das mittelfristige Bild aufgehellt.

Hält die Aufwärtsdynamik, könnten weitere Kursziele bei 24.310 bis 24.450 Punkten angesteuert werden. Fällt der Index jedoch erneut unter die SMA200, wären Rücksetzer bis 24.050 Punkte wahrscheinlich.

Prognose (4h-Chart): neutral bis bullisch

DAX Prognose für den 12.11.2025 – Ausblick & Handelsmarken

Der DAX notiert am Morgen bei 24.216 Punkten – rund 162 Punkte über dem Vortag.

Wir erwarten für den Handelstag eine seitwärts bis leicht aufwärts gerichtete Tendenz.

Bullisches Szenario:

Über 24.216 Punkten kann der DAX bis zu den Zonen 24.235 / 24.375 / 24.445 / 24.510 Punkte laufen. Ein Schluss über 24.445 Punkten würde die Chance auf einen Anstieg in Richtung des Allzeithochs erhöhen.

Bärisches Szenario:

Fällt der Index unter 24.216 Punkte, drohen Rücksetzer bis 24.100 / 24.050 / 23.988 Punkte. Unterhalb von 23.960 Punkten könnte sich die Abwärtsbewegung beschleunigen.

Wichtige Widerstände: 24.254 / 24.326 / 24.425 / 24.510 / 24.611

Wichtige Unterstützungen: 24.202 / 24.077 / 23.988 / 23.888 / 23.781

DAX Prognose: Tagesrange & Wahrscheinlichkeiten

Erwartete Tagesrange: 24.315 / 24.444 bis 24.157 / 24.085 Punkte

Bull-Szenario: 60 % Wahrscheinlichkeit

Bear-Szenario: 40 % Wahrscheinlichkeit

(Bezogen auf den Tagesschluss um 22:00 Uhr im Vergleich zum Vortag.)

Marktstimmung laut Fear-&-Greed-Index

Der Greed/Fear Index notiert aktuell bei 31 und signalisiert damit weiterhin „Fear“.

Vor einer Woche lag der Wert bei 30, vor einem Monat bei 31 – ebenfalls im „Fear“-Bereich.

Vor einem Jahr stand der Index noch bei **66 („Greed“) **, was auf eine deutlich optimistischere Marktstimmung hinweist.

Extreme Werte des Indikators (unter 30 oder über 70) deuten auf potenzielle Umkehrbewegungen hin. Aktuell zeigt die Stimmung daher ein mögliches bullisches Rebound-Potenzial.

Quelle: CNN Business

Fazit – DAX Prognose heute

Der DAX zeigt sich aktuell robust und konnte die kurzfristige Schwächephase hinter sich lassen.

Das Chartbild bleibt bullisch, solange der Index oberhalb von 24.100 Punkten notiert.

Ein nachhaltiger Anstieg über 24.450 Punkte würde das Potenzial für einen Angriff auf das Allzeithoch eröffnen.

SO SEHEN SIEGER AUS!

AUSGEZEICHNET vom Handelsblatt, Börse Online, Brokervergleich und Brokerwahl.de!

vom Handelsblatt, Börse Online, Brokervergleich und Brokerwahl.de! Aktienhandel + CFD Trading + Zinsen + Broker App: AUSGEZEICHNET

Qualität, Service, Gebühren & Konditionen - alles AUSGEZEICHNET bei XTB!

bei XTB! Hier mehr erfahren