DAX stabilisiert sich über 24.300 Punkten
Nach anfänglicher Schwäche zeigte der DAX am Dienstag eine deutliche Erholung und konnte sich im späten Handel oberhalb der 24.300 Punkte-Marke behaupten – ein Hinweis auf kurzfristige Stabilisierung.
Wichtige technische Hürde bei 24.458 Punkten (SMA200)
Ein nachhaltiger Ausbruch über die SMA200 wäre ein bullisches Signal. Solange der DAX darunter bleibt, bleibt das Chartbild neutral mit erhöhter Korrekturgefahr.
Marktstimmung im Angstbereich – mögliches Erholungssignal
Der Fear-&-Greed-Index liegt bei 30 Punkten („Fear“) und deutet auf eine überverkaufte Marktsituation hin, die kurzfristig zu einer Gegenbewegung führen könnte.
Einleitung
Der DAX ist gestern Morgen bei 24.261 Punkten in den vorbörslichen Handel gegangen. Der Index gab mit Aufnahme des Xetra Handels weiter nach, nachdem sich schon zum Ende der Frühbörse Schwäche eingestellt hat. Den Bullen gelang es erst gegen Mittag den DAX kurz vor Erreichen der 24.000 Punkte-Marke zu drehen und wieder aufwärtszuschieben. Die Erholung, die sich bis zum Abend erstreckte, hatte einen ausgeprägten Charakter. Den Bullen ist es aber nicht gelungen, gestern einen Xetra Tagesgewinn auszuweisen. Im späten Handel gab der DAX wieder Teile seiner Gewinne ab. Der Index ging bei 24.300 Punkten aus dem Tageshandel.
► DAX (Kassa) WKN: 846900 | ISIN: DE0008469008 | Ticker: DAX | CFD: DE40.cash
Der DAX startete gestern bei 24.261 Punkten in den vorbörslichen Handel. Bereits in der Frühbörse zeigte sich Schwäche, die sich mit dem Start des Xetra-Handels fortsetzte. Erst gegen Mittag gelang den Bullen eine Erholung knapp vor der Marke von 24.000 Punkten, die bis zum Abend anhielt. Der Index schloss den Handelstag schließlich bei 24.300 Punkten, nachdem er im späten Handel wieder etwas nachgab.
Von den 40 DAX-Werten schlossen 18 Aktien im Plus und 22 im Minus.
Zalando (+2,78 %), Heidelberg Materials (+2,35 %) und Fresenius (+1,68 %) führten die Gewinnerliste an. Am unteren Ende lagen Siemens (-2,75 %), Brenntag (-2,61 %) und Continental (-2,44 %).
📈 DAX aktuell – Marktdaten im Überblick
|Datum
|Tageshoch
|Tagestief
|Xetra-Schluss
|Tagesschluss
|Range
|14.10.
|24.359
|24.002
|24.235
|24.300
|357 Punkte
|13.10.
|24.471
|24.276
|24.375
|24.448
|195 Punkte
Hinweis: Grün = höhere Kurse, Rot = niedrigere Kurse im Vergleich zum Vortag.
🔍 DAX Chartanalyse & technische Prognose
1-Stunden-Chart – kurzfristige DAX Prognose
Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 15.10.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Der DAX aktuell notierte gestern Morgen unter der SMA20 (24.284 Punkte). Gegen Mittag stabilisierte sich der Index und erholte sich über die SMA20 bis zur SMA50 (24.337 Punkte). Im Frühhandel konnte sich der DAX über diese Linie schieben.
Wichtige Marken:
-
SMA200: 24.458 Punkte – entscheidende Widerstandslinie
-
SMA50: Kurzfristiger Support
-
SMA20: Untere Unterstützung, deren Bruch das Chartbild eintrüben würde
Ein Anstieg über die SMA200 könnte das bullische Szenario bestätigen und Raum bis zum Allzeithoch eröffnen.
Kurzfristige Prognose: neutral bis leicht bullish
4-Stunden-Chart – mittelfristige DAX Prognose
Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 15.10.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Im 4h-Chart zeigt sich eine anhaltende Seitwärtsphase. Nach mehreren Rücksetzern unter die SMA50 stabilisierte sich der DAX zunächst über der SMA200 (23.924 Punkte), konnte sich aber zuletzt nicht nachhaltig über die SMA50 etablieren.
Das Chartbild ist neutral, mit leichter Tendenz zur Schwäche:
-
Unterstützung: SMA200 bei 23.924 Punkten
-
Widerstand: SMA50 bei 24.450 Punkten
Ein nachhaltiger Anstieg über die SMA50 würde das Bild wieder bullisch aufhellen.
🎯 DAX Prognose für heute (15.10.2025)
Der DAX aktuell eröffnete den vorbörslichen Handel bei 24.361 Punkten, rund 100 Punkte höher als am Vortag.
🔼 Long-Szenario:
Hält sich der DAX über 24.361 Punkten, sind folgende Kursziele erreichbar:
24.407 / 24.442 / 24.511 / 24.550 / 24.606 / 24.735 Punkte
🔽 Short-Szenario:
Fällt der DAX unter 24.361 Punkte, drohen Rücksetzer auf:
24.322 / 24.263 / 24.199 / 24.148 / 24.071 Punkte
DAX-Widerstände: 24.417 / 24.511 / 24.606 / 24.735
DAX-Unterstützungen: 24.284 / 24.131 / 24.091 / 23.958
📊 Handelseinschätzung & Tagesrange
Basierend auf dem aktuellen Setup erwarten wir heute einen seitwärts bis leicht aufwärts gerichteten Markt:
-
Bull-Szenario: 40 %
-
Bear-Szenario: 60 %
-
Erwartete Tagesrange: 24.485 – 24.197 Punkte
🌍 DAX Prognose im Kontext internationaler Marktstimmung
Der Fear & Greed Index notiert aktuell bei 30 Punkten und signalisiert damit eine „Fear“-Phase.
Zum Vergleich:
-
Vor einer Woche: 50 (neutral)
-
Vor einem Monat: 54 (neutral)
-
Vor einem Jahr: 74 (greed)
Ein Wert unter 30 deutet häufig auf eine mögliche bullische Gegenbewegung hin, da der Markt kurzfristig überverkauft ist.
🧩 Fazit – DAX Prognose & DAX aktuell
Die DAX Prognose für den 15.10.2025 bleibt neutral bis leicht bullish.
Kurzfristige Erholungen über die SMA50 könnten weiteres Aufwärtspotenzial freisetzen, während Rücksetzer unter die 24.200er-Marke die Bären wieder ins Spiel bringen würden.
Trader sollten die SMA200 (24.458 Punkte) und die Unterstützung bei 24.130 Punkten im Blick behalten.
🎓 Empfohlene Ausbildungsartikel zum Thema
-
Technische Chartanalyse – Grundlagen
→ Verweist auf den Einstieg in die technische Analyse — ideal zur Unterstützung der Charttechnik-basierten DAX-Analyse.
-
Was ist der DAX?
→ Bietet eine Hintergrundinfo über den Index selbst — hilfreich, um DAX-Lesern das Fundament näherzubringen.
-
DAX CFDs – So handelst du den deutschen Leitindex mit Hebel
→ führt zu einer Erklärung der Hebelprodukte CFDs
-
DAX Trading erklärt: So nutzt du Marktbewegungen gezielt aus
→ Bietet eine umfassende Erklärung zum aktiven DAX-Trading mit Strategien, Indikatoren und Charttechniken – sehr passend zum Fokus auf Daytrading und technische Marken.
