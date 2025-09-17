KEY TAKEAWAYS Sollte der DAX heute im Handel in der Lage sein, einen Richtungswechsel abzubilden, so könnten Entlastungsbewegungen an die SMA20 bzw. an die SMA50 gehen. Beide Linien waren zuletzt eine gute Unterstützung gewesen, denkbar, dass der Index jetzt Probleme haben könnte diese beiden Linien zu überqueren. ► DAX (Kassa) WKN: 846900 | ISIN: DE0008469008 | Ticker: DAX | CFD: DE40.cash DAX Prognose & DAX Aktuell – Einschätzung zum 17.09.2025 Der DAX aktuell startete gestern Morgen bei 23.772 Punkten in den vorbörslichen Handel. Bereits hier wurde das Tageshoch markiert, bevor es mit Aufnahme des Xetra-Handels dynamisch abwärts ging. Zwar gelang den Bullen eine Gegenbewegung, doch diese verpuffte schnell. Der Index setzte seine Schwäche bis Handelsschluss fort und schloss schließlich bei 23.403 Punkten. Du analysierst nicht nur - du willst auch handeln. Eröffne jetzt ein Konto bei XTB und leg los! Konto eröffnen xStation App herunterladen xStation App herunterladen Nachbörslich konnte sich der DAX etwas erholen, bewegte sich jedoch seitwärts in einer engen Range. Insgesamt verzeichnete der Markt einen deutlichen Tagesverlust. Rückblick DAX am 16.09.2025 Gewinner: Fresenius Medical Care (+2,10 %), Fresenius SE (+0,99 %), Porsche VZ (+0,47 %)

Verlierer: Beiersdorf (-4,05 %), Commerzbank (-3,80 %), Deutsche Bank (-3,41 %) Handelsdaten: Tageshoch: 23.778 Punkte

Tagestief: 23.324 Punkte

Xetra-Schluss: 23.324 Punkte

Tagesschluss: 23.403 Punkte

Tagesrange: 451 Punkte Chartanalyse DAX – kurzfristige Prognose Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 17.09.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. 1h-Chart: kurzfristig bärisch Der DAX scheiterte gestern am Versuch, die SMA20 bei 23.437 Punkten zurückzuerobern. Mit der dynamischen Abwärtsbewegung wurden alle gleitenden Durchschnitte unterschritten. Erst an der Marke 23.330/15 Punkte gelang eine Stabilisierung. Unterhalb der SMA20 bleibt das Bild bärisch.

Potenzielle Unterstützungen: 23.155/40, 23.030/15, 22.890/75 Punkte.

Erholungen könnten bis an die SMA50 (23.626 Punkte) laufen. Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 17.09.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. 4h-Chart: mittelfristig bärisch Im 4h-Chart ist der DAX seit Ende August unter die SMA200 gefallen. Zwar gelang zwischenzeitlich eine Erholung über die SMA20, doch die SMA50 erwies sich mehrfach als zu stark. Aktuell notiert der Index erneut darunter – das Chartbild bleibt angeschlagen. Solange der DAX unter SMA20 und SMA50 bleibt, überwiegt das Risiko weiterer Abgaben.

Erst ein klarer Ausbruch über die SMA50 würde das Chartbild aufhellen. DAX Prognose für den 17.09.2025 Der DAX aktuell notiert vorbörslich bei 23.409 Punkten – knapp über dem gestrigen Schlusskurs. Long-Szenario: Oberhalb von 23.409 Punkten sind Erholungen in Richtung 23.424/26, 23.441/43 und 23.561/63 Punkte möglich.

Über 23.561/63 Punkten könnte der Index bis 23.701 Punkte steigen. Short-Szenario: Unterhalb von 23.409 Punkten droht ein Rücklauf auf 23.393/91, 23.358/56 und darunter auf 23.265 Punkte.

Weitere Ziele liegen bei 23.210 und 23.036 Punkten. Widerstände: 23.424/37, 23.626/97, 23.827/61

Unterstützungen: 23.327, 23.150, 23.063, 22.886 Wahrscheinlichkeit laut Setup: Bull-Case: 60 %

Bear-Case: 40 % Erwartete Tagesrange: 23.488 – 23.226 Punkte Stimmung der internationalen Anleger Der Fear & Greed Index notierte zuletzt bei 58 Punkten und signalisiert damit moderate Gier. Vor einer Woche: 51 (neutral)

Vor einem Monat: 63 (Greed)

bei XTB! Hier mehr erfahren 🎓 Empfohlene Ausbildungsartikel zum Thema Technische Chartanalyse – Grundlagen

→ Verweist auf den Einstieg in die technische Analyse — ideal zur Unterstützung der Charttechnik-basierten DAX-Analyse.

Was ist der DAX?

→ Bietet eine Hintergrundinfo über den Index selbst — hilfreich, um DAX-Lesern das Fundament näherzubringen.

DAX CFDs – So handelst du den deutschen Leitindex mit Hebel

→ führt zu einer Erklärung der Hebelprodukte CFDs

DAX Trading erklärt: So nutzt du Marktbewegungen gezielt aus

→ Bietet eine umfassende Erklärung zum aktiven DAX-Trading mit Strategien, Indikatoren und Charttechniken – sehr passend zum Fokus auf Daytrading und technische Marken.

