DAX Prognose für 18.03.2026: DAX aktuell mit bullischer Tendenz - wichtige Marken im Blick

Der DAX startete gestern bei 23.464 Punkten in den vorbörslichen Handel und markierte direkt am Morgen sein Tagestief. Im weiteren Verlauf zeigte sich eine stabile Aufwärtsbewegung, die am Nachmittag deutlich an Dynamik gewann.

Das Tageshoch wurde über der Marke von 23.800 Punkten erreicht, bevor es zu moderaten Rücksetzern kam. Der Index ging schließlich bei 23.714 Punkten aus dem Handel.

Im Xetra-Handel schlossen 26 Aktien im Plus, während 14 Werte Verluste verzeichneten. Zu den stärksten Titeln gehörten Hannover Rück (+3,45 %), E.ON (+2,76 %) und Brenntag (+2,69 %). Auf der Verliererseite standen Beiersdorf (-2,55 %), Daimler Truck (-1,81 %) und Scout24 (-1,35 %).

► DAX (Kassa) WKN: 846900 | ISIN: DE0008469008 | Ticker: DAX | CFD: DE40.cash

⚡ Key Takeaways

DAX aktuell stabil über Schlüsselmarke: Solange der DAX über 23.927 Punkten bleibt, dominiert kurzfristig ein bullisches Szenario mit Zielen über 24.100 Punkte.

Technisches Bild verbessert sich: Rückeroberung wichtiger gleitender Durchschnitte (SMA20, SMA50, SMA200) spricht für weiteres Aufwärtspotenzial.

Sentiment unterstützt Gegenbewegung: Extreme Angst im Markt (Fear-and-Greed-Index bei 22) erhöht die Wahrscheinlichkeit einer kurzfristigen Erholung im DAX.

DAX Prognose – Technische Analyse im 1h-Chart

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 18.03.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Das kurzfristige Chartbild hat sich deutlich aufgehellt. Der DAX konnte wichtige gleitende Durchschnitte zurückerobern und notiert aktuell stabil darüber.

Oberhalb der SMA20 (23.767 Punkte) bleibt die kurzfristige Struktur bullish

Nächstes Ziel ist das 23,6 % Retracement

Darüber eröffnen sich Chancen auf: 24.115/30 Punkte 24.370/95 Punkte



Rücksetzer könnten sich zunächst an der SMA20 stabilisieren. Darunter bieten die SMA50 und SMA200 eine starke Unterstützungszone. Erst ein Stundenschluss unter der SMA200 würde das positive Bild eintrüben.

Kurzfristige Einschätzung: bullisch

YouTube Trading Videos

DAX Prognose – 4h-Chart

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 18.03.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Im übergeordneten Bild zeigt sich eine Stabilisierung:

Rückeroberung der SMA20 und SMA50

Aktuell klare Notierung oberhalb beider Durchschnitte

Solange der DAX über der SMA50 bleibt, besteht weiteres Aufwärtspotenzial. Ein Rückfall darunter würde das Chartbild wieder neutral bis negativ drehen.

Einschätzung 4h: neutral

DAX aktuell – Ausblick für den 18.03.2026

Der DAX startet heute bei 23.927 Punkten in den vorbörslichen Handel und liegt damit deutlich über dem Vortagesschluss.

DAX Prognose – Long-Szenario

Kann sich der DAX über 23.927 Punkten halten, sind folgende Ziele möglich:

23.954/56

23.975/77

23.996/98

24.015/17

24.044/46

24.078/80

24.114/16

Darüber hinaus:

24.131/33

24.171/73

24.211/13

24.257/59

24.294/96

DAX Prognose – Short-Szenario

Unterhalb von 23.927 Punkten rücken folgende Marken in den Fokus:

23.909/07

23.869/67

23.838/36

23.799/97

23.763/61

23.711/09

23.660/58

Darunter:

23.626/24

23.593/91

23.558/56

23.524/22

23.488/86

23.469/67

Wichtige Marken im Überblick (DAX aktuell)

Widerstände:

23.987

24.108

24.288

24.310/49

24.414/55

Unterstützungen:

23.890/56

23.788/67/43

23.642/11/07

23.584/78/01

23.367

23.294

Erwartete Tagesrange und Szenarien

Erwartete Range: 24.097 / 24.213 bis 23.799 / 23.709 Punkte

Bullisches Szenario: 60 %

Bärisches Szenario: 40 %

Der Markt wird aktuell als seitwärts bis leicht aufwärts gerichtet eingeschätzt.

Sentiment – Stimmung der Anleger

Der Fear-and-Greed-Index liegt aktuell bei 22 und signalisiert weiterhin „Extreme Fear“.

Vor einer Woche: 25 (Extreme Fear)

Vor einem Monat: 41 (Fear)

Ein derart niedriges Niveau deutet häufig auf eine mögliche Gegenbewegung hin, da extreme Angstphasen oft Wendepunkte im Markt darstellen.

Fazit: DAX Prognose und DAX aktuell

Der DAX zeigt sich aktuell stabil und mit kurzfristig bullischer Tendenz. Entscheidend ist, ob der Index die Zone um 23.927 Punkte verteidigen kann.

Oberhalb: weiteres Aufwärtspotenzial bis über 24.100 Punkte

Unterhalb: Rücksetzer in Richtung 23.700 Punkte möglich

Die Kombination aus technischer Stabilisierung und negativem Sentiment spricht kurzfristig für eine Fortsetzung der Aufwärtsbewegung.

DER DEUTSCHE INDEX

Auf steigende oder sinkende Kurse setzen mit CFDs

Der Hebel von bis zu 1:20 multipliziert die Ergebnisse

CFD Minis, ab 0,01 Kontrakten

Hier mehr erfahren