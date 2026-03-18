DAX Prognose für 18.03.2026: DAX aktuell mit bullischer Tendenz - wichtige Marken im Blick

- DAX aktuell stabil über Schlüsselmarke
- Technisches Bild verbessert sich
- Sentiment unterstützt Gegenbewegung
- DAX aktuell stabil über Schlüsselmarke
- Technisches Bild verbessert sich
- Sentiment unterstützt Gegenbewegung
Der DAX startete gestern bei 23.464 Punkten in den vorbörslichen Handel und markierte direkt am Morgen sein Tagestief. Im weiteren Verlauf zeigte sich eine stabile Aufwärtsbewegung, die am Nachmittag deutlich an Dynamik gewann.
Das Tageshoch wurde über der Marke von 23.800 Punkten erreicht, bevor es zu moderaten Rücksetzern kam. Der Index ging schließlich bei 23.714 Punkten aus dem Handel.
Im Xetra-Handel schlossen 26 Aktien im Plus, während 14 Werte Verluste verzeichneten. Zu den stärksten Titeln gehörten Hannover Rück (+3,45 %), E.ON (+2,76 %) und Brenntag (+2,69 %). Auf der Verliererseite standen Beiersdorf (-2,55 %), Daimler Truck (-1,81 %) und Scout24 (-1,35 %).
► DAX (Kassa) WKN: 846900 | ISIN: DE0008469008 | Ticker: DAX | CFD: DE40.cash
⚡ Key Takeaways
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DAX aktuell stabil über Schlüsselmarke: Solange der DAX über 23.927 Punkten bleibt, dominiert kurzfristig ein bullisches Szenario mit Zielen über 24.100 Punkte.
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Technisches Bild verbessert sich: Rückeroberung wichtiger gleitender Durchschnitte (SMA20, SMA50, SMA200) spricht für weiteres Aufwärtspotenzial.
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Sentiment unterstützt Gegenbewegung: Extreme Angst im Markt (Fear-and-Greed-Index bei 22) erhöht die Wahrscheinlichkeit einer kurzfristigen Erholung im DAX.
DAX Prognose – Technische Analyse im 1h-Chart
Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 18.03.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Das kurzfristige Chartbild hat sich deutlich aufgehellt. Der DAX konnte wichtige gleitende Durchschnitte zurückerobern und notiert aktuell stabil darüber.
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Oberhalb der SMA20 (23.767 Punkte) bleibt die kurzfristige Struktur bullish
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Nächstes Ziel ist das 23,6 % Retracement
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Darüber eröffnen sich Chancen auf:
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24.115/30 Punkte
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24.370/95 Punkte
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Rücksetzer könnten sich zunächst an der SMA20 stabilisieren. Darunter bieten die SMA50 und SMA200 eine starke Unterstützungszone. Erst ein Stundenschluss unter der SMA200 würde das positive Bild eintrüben.
Kurzfristige Einschätzung: bullisch
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DAX Prognose – 4h-Chart
Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 18.03.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Im übergeordneten Bild zeigt sich eine Stabilisierung:
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Rückeroberung der SMA20 und SMA50
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Aktuell klare Notierung oberhalb beider Durchschnitte
Solange der DAX über der SMA50 bleibt, besteht weiteres Aufwärtspotenzial. Ein Rückfall darunter würde das Chartbild wieder neutral bis negativ drehen.
Einschätzung 4h: neutral
DAX aktuell – Ausblick für den 18.03.2026
Der DAX startet heute bei 23.927 Punkten in den vorbörslichen Handel und liegt damit deutlich über dem Vortagesschluss.
DAX Prognose – Long-Szenario
Kann sich der DAX über 23.927 Punkten halten, sind folgende Ziele möglich:
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23.954/56
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23.975/77
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23.996/98
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24.015/17
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24.044/46
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24.078/80
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24.114/16
Darüber hinaus:
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24.131/33
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24.171/73
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24.211/13
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24.257/59
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24.294/96
DAX Prognose – Short-Szenario
Unterhalb von 23.927 Punkten rücken folgende Marken in den Fokus:
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23.909/07
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23.869/67
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23.838/36
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23.799/97
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23.763/61
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23.711/09
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23.660/58
Darunter:
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23.626/24
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23.593/91
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23.558/56
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23.524/22
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23.488/86
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23.469/67
Wichtige Marken im Überblick (DAX aktuell)
Widerstände:
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23.987
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24.108
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24.288
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24.310/49
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24.414/55
Unterstützungen:
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23.890/56
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23.788/67/43
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23.642/11/07
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23.584/78/01
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23.367
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23.294
Erwartete Tagesrange und Szenarien
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Erwartete Range: 24.097 / 24.213 bis 23.799 / 23.709 Punkte
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Bullisches Szenario: 60 %
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Bärisches Szenario: 40 %
Der Markt wird aktuell als seitwärts bis leicht aufwärts gerichtet eingeschätzt.
Sentiment – Stimmung der Anleger
Der Fear-and-Greed-Index liegt aktuell bei 22 und signalisiert weiterhin „Extreme Fear“.
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Vor einer Woche: 25 (Extreme Fear)
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Vor einem Monat: 41 (Fear)
Ein derart niedriges Niveau deutet häufig auf eine mögliche Gegenbewegung hin, da extreme Angstphasen oft Wendepunkte im Markt darstellen.
Fazit: DAX Prognose und DAX aktuell
Der DAX zeigt sich aktuell stabil und mit kurzfristig bullischer Tendenz. Entscheidend ist, ob der Index die Zone um 23.927 Punkte verteidigen kann.
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Oberhalb: weiteres Aufwärtspotenzial bis über 24.100 Punkte
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Unterhalb: Rücksetzer in Richtung 23.700 Punkte möglich
Die Kombination aus technischer Stabilisierung und negativem Sentiment spricht kurzfristig für eine Fortsetzung der Aufwärtsbewegung.
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