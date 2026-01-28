DAX Prognose & DAX Aktuell: Tageseinschätzung für Mittwoch, 28.01.2026

Der DAX ist gestern Morgen bei 25.008 Punkten in den vorbörslichen Handel gegangen. Bereits vorbörslich wurde das Tageshoch formatiert. Es ging mit Aufnahme des Xetra Handels dynamisch abwärts. Der Index schaffte es sich knapp unter der 24.900 Punkte-Marke zu stabilisieren und wieder über diese Marke zu laufen. Den Bullen gelang es trotz mehrfacher Versuche nicht, den Index wieder in den Bereich der 25.000 Punkte-Marke zu schieben. Am Nachmittag setzten Gewinnmitnahmen ein, der DAX schaffte es zum Xetra Schluss eine kleine Entlastungsbewegung abzubilden, aber diese hatte keine Substanz. Im Handel gestern wurde ein Xetra Tagesverlust ausgewiesen. Nachbörslich ging es zunächst seitwärts weiter. Der Index formatierte das Tagestief im späten Handel. Der DAX ging bei 24.861 Punkten aus dem Tageshandel.

► DAX (Kassa) WKN: 846900 | ISIN: DE0008469008 | Ticker: DAX | CFD: DE40.cash

🚀 Key Takeaways

DAX unter wichtigen Durchschnittslinien – Momentum fehlt

Der DAX notiert aktuell unter der SMA20 und SMA200 im Stundenchart. Mehrere Versuche, die 25.000-Punkte-Marke zurückzuerobern, sind gescheitert. Für eine nachhaltige Aufwärtsbewegung ist deutliches Momentum erforderlich. Seitwärts bis abwärts gerichtete DAX Prognose überwiegt

Auf Basis der technischen Lage liegt die Wahrscheinlichkeit für ein bärisches Szenario bei 60 %. Kritisch bleibt der Bereich um 24.954 Punkte. Unterhalb dieser Marke rücken Unterstützungen bei 24.750 und 24.600 Punkten in den Fokus. Anlegerstimmung im Bereich „Greed“ – erhöhte Rückschlaggefahr

Der Fear-and-Greed-Index steht bei 64 Punkten und signalisiert eine zunehmend optimistische Marktstimmung. In Kombination mit der technischen Schwäche erhöht dies das Risiko kurzfristiger Korrekturen im DAX.

Der DAX ist gestern Morgen bei 25.008 Punkten in den vorbörslichen Handel gestartet. Bereits vorbörslich wurde das Tageshoch markiert. Mit Beginn des Xetra-Handels setzte eine dynamische Abwärtsbewegung ein. Der Index konnte sich zunächst knapp unterhalb der Marke von 24.900 Punkten stabilisieren und diese im weiteren Verlauf kurzfristig zurückerobern.

Mehrere Versuche der Bullen, den DAX erneut über die psychologisch wichtige Marke von 25.000 Punkten zu schieben, scheiterten. Am Nachmittag dominierten Gewinnmitnahmen das Handelsgeschehen. Zwar konnte zum Xetra-Schluss eine kleine technische Entlastungsbewegung abgebildet werden, diese erwies sich jedoch als nicht nachhaltig.

Der Xetra-Handel endete mit einem Tagesverlust. Nachbörslich bewegte sich der DAX zunächst seitwärts, bevor im späten Handel das Tagestief formatiert wurde. Der Tagesschluss lag bei 24.861 Punkten.

DAX Aktuell: Marktbreite und Einzelwerte

Per Xetra-Schluss (27.01.2026) notierten 18 DAX-Werte im Plus, 22 Titel schlossen mit Abschlägen.

Top-Gewinner im DAX:

Fresenius SE: +3,29 %

Rheinmetall: +2,61 %

Commerzbank: +2,04 %

Schwächste DAX-Werte:

GEA Group: −3,32 %

SAP: −2,96 %

Deutsche Börse: −2,80 %

DAX Prognose: Technischer Überblick (1h-Chart)

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 28.01.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Der DAX notierte gestern Morgen zunächst oberhalb der SMA200 (aktuell bei 24.925 Punkten), rutschte jedoch bereits in den frühen Handelsstunden wieder darunter und etablierte sich unter dieser wichtigen Durchschnittslinie.

Zwar konnte sich der Index temporär über der SMA50 (24.922 Punkte) halten, ein nachhaltiges Überwinden der SMA20 (aktuell 25.910 Punkte) sowie der SMA200 gelang jedoch nicht. Die Dochte der Stundenkerzen reichten zwar darüber hinaus, die Kerzenkörper blieben jedoch klar darunter. Im späteren Handelsverlauf wurde auch die SMA50 aufgegeben, wobei sich der DAX im Bereich dieser Linie stabilisieren konnte.

DAX Prognose 1h-Chart:

Über der SMA20 / SMA200: bullisches Szenario mit Zielen bei 25.100/115 Punkten sowie GAP-Close bei 25.324 Punkten

Unterhalb der SMA50: Eintrübung des Chartbildes mit Abwärtszielen bei 24.750/735 und 24.600/585 Punkten

Kurzfristige Prognose (1h): neutral / bullisch

DAX Prognose: Technischer Überblick (4h-Chart)

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 28.01.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Zum Wochenbeginn rutschte der DAX mit einem GAP down unter die SMA20 (24.904 Punkte), konnte sich im Frühhandel jedoch rasch wieder darüber schieben. Die anschließende Aufwärtsbewegung lief im Bereich der SMA50 (24.893 Punkte) aus. Zwar wurde diese Linie temporär überwunden, eine nachhaltige Etablierung blieb jedoch aus.

Im Abendhandel kam es zu einer zunehmenden Verkeilung des Marktes.

DAX Prognose 4h-Chart:

Oberhalb der SMA50: Bestätigung der bullischen Szenarien aus dem Stundenchart

Unterhalb von SMA20 / SMA50: nächste relevante Unterstützung an der SMA200 bei 24.665 Punkten

Kurzfristige Prognose (4h): neutral / bullisch

DAX Aktuell: Ausblick für den heutigen Handel

Der DAX ist heute Morgen bei 24.954 Punkten in den vorbörslichen Handel gestartet. Damit notiert der Index:

54 Punkte unter der ersten vorbörslichen Notierung von gestern

93 Punkte über dem gestrigen Tagesschluss

Long-Szenario (DAX Prognose bullish)

Kann sich der DAX oberhalb von 24.954 Punkten behaupten, ergeben sich Anlaufziele bei:

25.963/65 → 25.986/88 → 25.011/13 → 25.032/34 → 25.051/53 → 25.069/71 → 25.087/89 → 25.111/13 → 25.129/31 → 25.145/47 Punkten.

Oberhalb davon liegen weitere Ziele bis 25.301/03 Punkten.

Short-Szenario (DAX Prognose bearish)

Gelingt keine Stabilisierung über 24.954 Punkten, rücken folgende Unterstützungen in den Fokus:

24.935/33 → 24.911/09 → 24.888/86 → 24.870/68 → 24.835/33 → 24.816/14 → 24.796/94 → 24.776/74 → 24.759/57 → 24.748/46 Punkten.

Darunter sind weitere Abwärtsziele bis 24.489/87 Punkten möglich.

DAX Prognose: Unterstützungen und Widerstände

DAX-Widerstände:

24.967/89 · 25.019/66/99 · 25.181 · 25.313 · 25.495 · 25.554

DAX-Unterstützungen:

24.937/25/22/10/04 · 24.893/23 · 24.738 · 24.665/16 · 24.591/19/07 · 24.431 · 24.327 · 24.219 · 24.138

Quelle: Eigenanalyse auf Basis der XStation5-Charts

Zusammenfassung: DAX Prognose für den 28.01.2026

Auf Basis unseres aktuellen Setups rechnen wir mit einem seitwärts bis abwärts gerichteten Markt.

Wahrscheinlichkeit bullisches Szenario: 40 %

Wahrscheinlichkeit bärisches Szenario: 60 %

Die erwartete Tagesrange für den DAX liegt bei 25.011 / 25.147 bis 24.814 / 24.681 Punkten (Tagesschluss 22:00 Uhr im Vergleich zum Vortag).

DAX Aktuell: Stimmung der internationalen Anleger

Der Fear-and-Greed-Index notierte zuletzt bei 64 Punkten und befindet sich damit im Bereich „Greed“.

Vor einer Woche: 46 (Neutral)

Vor einem Monat: 52 (Neutral)

Vor einem Jahr: 37 (Greed)

Werte über 70 oder unter 30 signalisieren extreme Marktphasen und deuten häufig auf mögliche kurzfristige Umkehrbewegungen hin.

Quelle: CNN Business

