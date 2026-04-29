DAX Prognose für 29.04.2026: DAX Aktuell zwischen 24.000 und 24.300 Punkten

Der DAX ist gestern Morgen bei 24.078 Punkten in den vorbörslichen Handel gegangen. Vorbörslich gaben die Notierungen nach. Mit Aufnahme des Xetra Handels konnte sich der Index wieder erholen und über die 24.140 Punkte laufen. Es stellte sich hier eine längere Konsolidierung ein, gegen Mittag gab der DAX dynamisch und mit Momentum nach. Das Tagestief wurde knapp über der 23.900 Punkte-Marke markiert. Den Bullen gelang es nachfolgend zwar den Index wieder über die 24.000 Punkte-Marke zu schieben und auch einen Xetra Schluss über dieser Marke zu formatieren, nachbörslich ging es in einer engen Box seitwärts weiter. Der DAX ging bei 23.983 Punkten aus dem Tageshandel.

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⚡ Key Takeaways

Schlüsselzone um 24.000 Punkte entscheidend

Der DAX stabilisiert sich aktuell knapp über 24.000 Punkten. Ein nachhaltiger Halt darüber spricht für eine Seitwärts- bis Aufwärtsbewegung, während ein Bruch neue Abwärtsdynamik auslösen kann.

Der DAX stabilisiert sich aktuell knapp über 24.000 Punkten. Ein nachhaltiger Halt darüber spricht für eine Seitwärts- bis Aufwärtsbewegung, während ein Bruch neue Abwärtsdynamik auslösen kann. Technische Lage bleibt angespannt

Wichtige Widerstände wie die SMA50 wurden mehrfach nicht überwunden. Erst ein klarer Ausbruch darüber würde das kurzfristige Chartbild deutlich verbessern.

Wichtige Widerstände wie die SMA50 wurden mehrfach nicht überwunden. Erst ein klarer Ausbruch darüber würde das kurzfristige Chartbild deutlich verbessern. Leicht bullische DAX Prognose mit Risiko

Die Wahrscheinlichkeit liegt bei 60 % für ein bullisches Szenario, jedoch bleibt das Rückschlagpotenzial erhöht - insbesondere bei einem Rückfall unter zentrale Unterstützungen.

DAX aktuell: Rücksetzer nach schwachem Handelsverlauf

Der DAX startete gestern bei 24.078 Punkten in den vorbörslichen Handel und zeigte zunächst Schwäche. Nach einer kurzfristigen Stabilisierung über 24.140 Punkte folgte im Tagesverlauf deutlicher Verkaufsdruck. Das Tagestief wurde knapp oberhalb der Marke von 23.900 Punkten erreicht.

Zum Xetra-Schluss konnte sich der DAX zwar wieder über 24.000 Punkte stabilisieren, beendete den Handel jedoch schwächer bei 23.983 Punkten. Nachbörslich setzte sich eine Seitwärtsbewegung fort.

Die Marktbreite war negativ: 16 Gewinner standen 24 Verlierern gegenüber. Während Merck, Commerzbank und E.ON zulegen konnten, standen Qiagen, Bayer und Zalando unter deutlichem Abgabedruck.

DAX Prognose: Chartanalyse im kurzfristigen Zeitfenster

1h-Chart - kurzfristige DAX Prognose: bärisch

Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 29.04.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Der DAX bewegt sich weiterhin unter wichtigen gleitenden Durchschnitten. Besonders die SMA50 fungiert aktuell als zentrale Widerstandszone.

Die SMA20 bei rund 24.018 Punkten wurde nur kurzfristig zurückerobert

Ein nachhaltiger Ausbruch nach oben blieb aus

Das 23,6 % Retracement konnte als Unterstützung verteidigt werden

DAX Prognose kurzfristig:

Solange der DAX nicht stabil über die SMA50 ansteigt, bleibt das kurzfristige Bild angeschlagen. Ein Bruch des Retracements könnte neue Abwärtsdynamik auslösen.

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4h-Chart - mittelfristige DAX Prognose: neutral

Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 29.04.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Im übergeordneten Bild hat sich die Lage leicht eingetrübt:

Rückfall unter die SMA20 zeigt Schwäche

Mehrfache Ablehnung an der SMA50 bestätigt Widerstand

Stabilisierung erfolgte zuletzt im Bereich der SMA50

DAX Prognose mittelfristig:

Erst ein nachhaltiger Anstieg über die SMA20 würde das Chartbild wieder aufhellen. Bis dahin bleibt das Risiko weiterer Rücksetzer bestehen.

DAX aktuell: Wichtige Marken für den 29.04.2026

Der DAX notiert vorbörslich bei 24.076 Punkten und damit leicht unter dem Vortagesniveau.

Long-Szenario

Kann sich der DAX über 24.076 Punkten halten, ergeben sich folgende Ziele:

24.094 bis 24.149 Punkte

24.168 bis 24.216 Punkte

24.243 bis 24.291 Punkte

Darüber hinaus:

24.310 bis 24.361 Punkte

24.384 bis 24.449 Punkte

24.472 bis 24.573 Punkte

Short-Szenario

Fällt der DAX unter 24.076 Punkte, rücken folgende Marken in den Fokus:

24.060 bis 24.024 Punkte

24.006 bis 23.962 Punkte

23.941 bis 23.895 Punkte

Weitere Ziele:

23.872 bis 23.804 Punkte

23.785 bis 23.720 Punkte

23.699 bis 23.589 Punkte

DAX Prognose heute: Unterstützungen und Widerstände

Widerstände:

24.096 - 24.112/57 - 24.223/31/74 - 24.317/42/77 - 24.459/91

Unterstützungen:

24.018 - 23.930 - 23.867/16 - 23.759/25 - 23.555/15

DAX Prognose: Erwartete Handelsspanne und Szenarien

Für den heutigen Handel wird eine leicht positive Tendenz erwartet.

Bullisches Szenario: 60 %

Bärisches Szenario: 40 %

Erwartete Tagesrange:

24.124 / 24.291 bis 23.870 / 23.762 Punkte

Die DAX Prognose deutet damit auf eine Seitwärts- bis leichte Aufwärtsbewegung hin, solange zentrale Unterstützungen verteidigt werden.

DAX aktuell: Marktstimmung (Fear & Greed Index)

Die Stimmung der internationalen Anleger bleibt optimistisch:

Aktueller Wert: 64 (Greed)

Vor einer Woche: 67 (Greed)

Vor einem Monat: 14 (Extreme Fear)

Einordnung:

Das aktuelle Niveau signalisiert zunehmende Risikobereitschaft, gleichzeitig steigt jedoch die Wahrscheinlichkeit kurzfristiger Korrekturen bei überhitzten Marktphasen.

Fazit zur DAX Prognose

Der DAX bleibt kurzfristig angeschlagen, zeigt jedoch Stabilisierungstendenzen oberhalb der 24.000 Punkte-Marke. Entscheidend für die weitere Entwicklung ist die Rückeroberung der SMA50.

Oberhalb von 24.100 Punkten verbessert sich das Bild

Unterhalb von 24.000 Punkten droht erneuter Verkaufsdruck

Die aktuelle DAX Prognose bleibt damit leicht positiv, jedoch mit erhöhtem Risiko weiterer Rücksetzer.

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