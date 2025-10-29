DAX Prognose für Mittwoch, 29.10.25 – Aktuelle Einschätzung und Chartanalyse

Das Wichtigste in Kürze DAX stabilisiert sich über wichtiger Unterstützung

Technische Lage: Neutral bis leicht bärisch

Anleger bleiben vorsichtig – Fed im Fokus

Die DAX Prognose für heute zeigt ein gemischtes Bild: Der deutsche Leitindex bewegt sich weiter seitwärts, während Anleger gespannt auf den Zinsentscheid der US-Notenbank (Fed) blicken. Die Börse aktuell reagiert auf eine Kombination aus geopolitischen Spannungen, Zinsfantasie und saisonaler Unsicherheit. Der DAX ringt um die Marke von 24.300 Punkten – ein Niveau, das über die kurzfristige Richtung entscheiden könnte. ► DAX (Kassa) WKN: 846900 | ISIN: DE0008469008 | Ticker: DAX | CFD: DE40.cash ✅ Drei Key Takeaways 📈 DAX stabilisiert sich über wichtiger Unterstützung

Der DAX konnte sich nach einem kurzzeitigen Rücksetzer an die SMA200 bei 24.210 Punkten stabilisieren. Diese Marke fungiert aktuell als entscheidende Unterstützung. Solange der Index oberhalb bleibt, bleibt die Chance auf eine Aufwärtsbewegung in Richtung 24.400 Punkte bestehen. 📉 Technische Lage: Neutral bis leicht bärisch

Im Stundenchart zeigt sich der DAX weiter in einem bärischen Keil. Die Bullen müssen verhindern, dass der Index unter die SMA200 fällt, sonst droht ein Rückfall in Richtung 24.050 bis 23.900 Punkte. Erst oberhalb von 24.400 Punkten hellt sich das technische Bild spürbar auf. 🌍 Anleger bleiben vorsichtig – Fed im Fokus

Vor dem heutigen Fed-Zinsentscheid um 19:00 Uhr bleibt die Stimmung zurückhaltend. Der Greed/Fear-Index notiert aktuell bei 39 Punkten („Fear“) – vor einer Woche lag er noch bei 25 („Extreme Fear“). Internationale Märkte zeigen sich gemischt, was den DAX zusätzlich bremst. DAX Chartanalyse 1-Stunden-Chart Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 29.10.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. 🧭 Fazit: DAX Prognose – Seitwärts, aber mit Chancen Die DAX Prognose bleibt kurzfristig neutral bis leicht bärisch. Solange sich der Index über 24.200 Punkten hält, sind erneute Anstiege möglich. Ein Ausbruch über 24.400 Punkte könnte den Weg in Richtung 24.600 Punkte ebnen. Unterhalb der SMA200 drohen dagegen Abgaben bis in den Bereich 23.900 Punkte.

Die Börse aktuell blickt auf die Fed – ein Zinsschritt oder eine hawkishe Rhetorik könnte kurzfristig für Turbulenzen sorgen. DAX Chartanalyse 4-Stunden-Chart Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 29.10.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. SO SEHEN SIEGER AUS! AUSGEZEICHNET vom Handelsblatt, Börse Online, Brokervergleich und Brokerwahl.de!

vom Handelsblatt, Börse Online, Brokervergleich und Brokerwahl.de! Aktienhandel + CFD Trading + Zinsen + Broker App: AUSGEZEICHNET

Qualität, Service, Gebühren & Konditionen - alles AUSGEZEICHNET bei XTB!

bei XTB! Hier mehr erfahren 🎓 Empfohlene Ausbildungsartikel zum Thema Technische Chartanalyse – Grundlagen

→ Verweist auf den Einstieg in die technische Analyse — ideal zur Unterstützung der Charttechnik-basierten DAX-Analyse.

Was ist der DAX?

→ Bietet eine Hintergrundinfo über den Index selbst — hilfreich, um DAX-Lesern das Fundament näherzubringen.

DAX CFDs – So handelst du den deutschen Leitindex mit Hebel

→ führt zu einer Erklärung der Hebelprodukte CFDs

DAX Trading erklärt: So nutzt du Marktbewegungen gezielt aus

→ Bietet eine umfassende Erklärung zum aktiven DAX-Trading mit Strategien, Indikatoren und Charttechniken – sehr passend zum Fokus auf Daytrading und technische Marken.

Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.



Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. Die Publikation stellt weder ein Angebot noch eine Beratung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf, Verkauf oder Halten irgendeiner Finanzanlage dar. XTB ist nicht dazu verpflichtet, die Informationen in dieser Marketingmitteilung zu aktualisieren, abzuändern oder zu ergänzen, wenn sich ein in dieser Publikation genannter Umstand oder eine darin enthaltene Stellungnahme, Einschätzung, Idee oder Prognose ändert oder unzutreffend wird. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.



Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!



Die bereitgestellten Informationen enthalten KEINE Kostenbetrachtung wie Transaktionskosten, Konvertierungskosten oder Spreads. Solche Kosten können anfallen und die Ergebnisse beeinflussen. Die Rendite kann sich aufgrund von Währungsschwankungen erhöhen oder verringern, wenn die Angaben auf Zahlen beruhen, die auf eine andere Währung als die offizielle Währung des Landes lauten, in dem der Anleger oder potenzielle Anleger ansässig ist bzw in welcher Währung das Handelskonto geführt wird.



XTB S.A. (samt Zweigniederlassungen) ist kein Steuerberater und prüft nicht, ob eine Anlageentscheidung für die Kunden steuerlich günstig ist. Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen eines Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Kurse bzw. der Wert eines Finanzinstruments können steigen und fallen.



RISIKOHINWEIS für CFD



CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 71% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.