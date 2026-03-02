DAX Prognose für Montag, 02.03.26 – Aktuelle Einschätzung und Chartanalyse

Die neue Handelswoche beginnt mit einer klaren Eintrübung im Chartbild. DAX aktuell startet deutlich schwächer in den Montag und notiert im vorbörslichen Handel bei 24.795 Punkten – rund 396 Punkte unter dem Wochenschluss.

Die technische Ausgangslage hat sich auf Stunden- und 4-Stunden-Basis verschlechtert. Unsere DAX Prognose für den heutigen Handelstag bleibt daher defensiv – mit erhöhter Wahrscheinlichkeit für weitere Abgaben.

► DAX (Kassa) WKN: 846900 | ISIN: DE0008469008 | Ticker: DAX | CFD: DE40.cash

🔎 Drei Key Takeaways – DAX aktuell im Überblick

✅ Vorbörslich deutlich schwächer: Start bei 24.795 Punkten.

⚠️ Chartbild bärisch eingetrübt: DAX unter wichtigen gleitenden Durchschnitten.

📉 Bear-Szenario wahrscheinlicher: 65 % Wahrscheinlichkeit laut Setup.

📉 Rückblick: Schwacher Wochenschluss belastet DAX aktuell

Der DAX ging am Freitag bei 25.191 Punkten aus dem Tages- und Wochenhandel. Zwar konnte der Index intraday bis 25.415 Punkte steigen, doch das Hoch wurde direkt wieder abverkauft.

Zum Wochenabschluss überwogen die Verlierer: 21 Aktien schlossen im Minus, 19 im Plus.

Dieses Verhalten zeigt: Aufwärtsbewegungen werden aktuell konsequent verkauft – ein Warnsignal für die kurzfristige DAX Prognose.

📊 Chartanalyse: Stundenchart klar bärisch 🔻

Im 1h-Chart ist der DAX unter die SMA200 gerutscht. Solange der Index per Stundenschluss unter dieser Marke notiert, bleibt das Risiko weiterer Abgaben bestehen.

Mögliche Unterseitenziele laut Chartanalyse:

24.585/70 Punkte

24.360/40 Punkte

Erst ein nachhaltiger Anstieg über SMA20 und SMA50 würde das Chartbild wieder aufhellen.

🧭 4h-Chart: Neutral bis bärisch

Auch im 4h-Chart hat sich die Lage eingetrübt. Der DAX muss sich wieder über der SMA200 stabilisieren, um neue Aufwärtsimpulse zu generieren.

Ein nachhaltiger Stundenschluss über SMA20 und SMA50 wäre notwendig, um die DAX Prognose wieder bullischer zu interpretieren.

📌 DAX Prognose für heute: Wahrscheinlichkeiten & Range

Auf Basis des aktuellen Setups ergibt sich:

🟢 Wahrscheinlichkeit Bull-Szenario: 35 %

🔴 Wahrscheinlichkeit Bear-Szenario: 65 %

Erwartete Tagesrange:

24.887 / 24.997 bis 24.550 / 24.376 Punkte.

Damit bleibt die kurzfristige DAX Prognose seitwärts bis abwärts gerichtet.

DAX Prognose – Chartanalyse im Stundenchart

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 02.03.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

😨 Anlegerstimmung: Fear-Modus

Der Greed & Fear Index notiert bei 43 und befindet sich im Bereich „Fear“.

Ein Wert unter 50 signalisiert eine eher defensive Marktstimmung. Extreme Ausschläge unter 30 könnten hingegen kurzfristig antizyklische Chancen bieten.

📅 Wichtige Termine für DAX aktuell

Heute stehen zahlreiche Einkaufsmanagerindizes (PMI) aus Europa sowie US-Daten am Nachmittag auf dem Kalender.

Zusätzlich spricht die EZB-Präsidentin um 15:00 Uhr – ein potenzieller Volatilitätstreiber für den DAX aktuell.

🏁 Fazit: DAX Prognose bleibt defensiv

Die technische Lage bleibt angespannt:

✔️ DAX unter wichtigen Durchschnittslinien

✔️ Bear-Szenario mit höherer Wahrscheinlichkeit

✔️ Schwache Anlegerstimmung

Solange der Index nicht überzeugend über die SMA200 zurückkehrt, bleibt die kurzfristige DAX Prognose bärisch geprägt.

Trader sollten auf klare Signale achten – insbesondere im Bereich der genannten Unterstützungen.

DAX Prognose im 4-Stunden-Chart

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 02.03.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

