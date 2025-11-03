DAX Prognose für Montag, 03.11.25 – Aktuelle Einschätzung und Chartanalyse

Das Wichtigste in Kürze DAX unter Druck – Rücksetzer unter 24.000 Punkte

Technische DAX Analyse: Bären behalten die Kontrolle

Stimmung & Wirtschaftsdaten – Anleger bleiben vorsichtig

Die DAX Prognose für den Wochenstart fällt verhalten aus: Nach einem schwachen Freitag bleibt der deutsche Leitindex unter der psychologisch wichtigen Marke von 24.000 Punkten. Die Börse aktuell zeigt sich von anhaltender Unsicherheit geprägt – insbesondere aufgrund gemischter Konjunkturdaten und einer eingetrübten Charttechnik. ► DAX (Kassa) WKN: 846900 | ISIN: DE0008469008 | Ticker: DAX | CFD: DE40.cash ✅ Drei Key Takeaways 1️⃣ 📉 DAX unter Druck – Rücksetzer unter 24.000 Punkte Der DAX ging am Freitag bei 23.982 Punkten aus dem Handel und konnte sich auch nachbörslich nicht signifikant erholen. Das Tageshoch lag bei 24.152 Punkten, das Tagestief bei 23.918 Punkten – ein Zeichen für anhaltende Volatilität. Besonders Symrise (-2,26 %), Allianz (-2,22 %) und Adidas (-2,18 %) belasteten den Index, während Siemens Energy (+1,13 %) und Merck (+0,8 %) zu den Gewinnern zählten. 2️⃣ ⚙️ Technische DAX Analyse: Bären behalten die Kontrolle Im 1h-Chart bleibt das Bild bärisch: Der DAX notiert weiter unter der SMA20 und SMA50, was auf kurzfristige Schwäche hindeutet. Erst ein Anstieg über 24.084 Punkte (SMA50) könnte für Entspannung sorgen. Solange der Index darunter notiert, besteht die Gefahr eines Rückfalls bis 23.890 / 23.710 Punkte. Auch im 4h-Chart bestätigt sich die Schwäche. Nach dem Bruch der SMA200 (24.095 Punkte) droht ein weiterer Rücksetzer. Der übergeordnete Trend zeigt einen bärischen Keil, der bei einer regelkonformen Auflösung nach Süden weiteres Abwärtspotenzial freisetzen könnte. 3️⃣ 📊 Stimmung & Wirtschaftsdaten – Anleger bleiben vorsichtig Der Fear & Greed Index steht aktuell bei 35 Punkten („Fear“), was eine deutliche Risikoaversion signalisiert. Die Anleger warten zudem auf wichtige Wirtschaftsdaten: 09:55 Uhr: Einkaufsmanagerindex Deutschland (verarb. Gewerbe)

10:00 Uhr: EU-PMI-Daten

16:00 Uhr: ISM Manufacturing Index (USA) Die globalen Wirtschaftssignale dürften den Takt für die heutige Börse aktuell vorgeben. DAX Chartanalyse 1-Stunden-Chart Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 03.11.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. 🧭 DAX Prognose: Fazit – seitwärts/abwärts gerichtete Tendenz Die DAX Prognose für den heutigen Montag bleibt bärisch bis neutral. Solange der Index unter der SMA200 bleibt, überwiegt die Abwärtsgefahr. Erst oberhalb von 24.200 Punkten wäre mit einer spürbaren technischen Erholung zu rechnen. Kurzfristig erwarten Analysten eine Tagesrange zwischen 23.879 und 24.166 Punkten – mit einer 60%-Wahrscheinlichkeit für ein bärisches Szenario. DAX Chartanalyse 4-Stunden-Chart Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 03.11.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.



Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. Die Publikation stellt weder ein Angebot noch eine Beratung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf, Verkauf oder Halten irgendeiner Finanzanlage dar. XTB ist nicht dazu verpflichtet, die Informationen in dieser Marketingmitteilung zu aktualisieren, abzuändern oder zu ergänzen, wenn sich ein in dieser Publikation genannter Umstand oder eine darin enthaltene Stellungnahme, Einschätzung, Idee oder Prognose ändert oder unzutreffend wird. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.



Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!



Die bereitgestellten Informationen enthalten KEINE Kostenbetrachtung wie Transaktionskosten, Konvertierungskosten oder Spreads. Solche Kosten können anfallen und die Ergebnisse beeinflussen. Die Rendite kann sich aufgrund von Währungsschwankungen erhöhen oder verringern, wenn die Angaben auf Zahlen beruhen, die auf eine andere Währung als die offizielle Währung des Landes lauten, in dem der Anleger oder potenzielle Anleger ansässig ist bzw in welcher Währung das Handelskonto geführt wird.



XTB S.A. (samt Zweigniederlassungen) ist kein Steuerberater und prüft nicht, ob eine Anlageentscheidung für die Kunden steuerlich günstig ist. Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen eines Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Kurse bzw. der Wert eines Finanzinstruments können steigen und fallen.



RISIKOHINWEIS für CFD



CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 71% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.