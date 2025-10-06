DAX Prognose für Montag, 06.10.25 – Aktuelle Einschätzung und Chartanalyse

Das Wichtigste in Kürze DAX konsolidiert über der SMA50 – Trend weiter intakt

Technische DAX Prognose – Aufwärtspotenzial mit Hürden

Anlegerstimmung & Wirtschaftsdaten im Fokus

Einleitung Der DAX startete verhalten in die neue Handelswoche, nachdem Gewinnmitnahmen den Index am Freitag leicht belastet hatten. Während sich die Stimmung an den internationalen Märkten stabil zeigt, richtet sich der Blick der Anleger auf neue Impulse aus den US-Konjunkturdaten und dem sentix-Investorenvertrauen. In dieser DAX Analyse werfen wir einen Blick auf die aktuelle Lage, charttechnische Schlüsselmarken und die DAX Prognose für den heutigen Handelstag. ► DAX (Kassa) WKN: 846900 | ISIN: DE0008469008 | Ticker: DAX | CFD: DE40.cash ✅ Drei Key Takeaways 📊 DAX konsolidiert über der SMA50 – Trend weiter intakt Der Index pendelt aktuell um 24.400 Punkte .

Unterstützung liegt an der SMA20 bei 24.340 Punkten , Widerstand im Bereich 24.500–24.600 Punkte .

Solange der DAX über der SMA20 bleibt, ist das Chartbild bullisch – Potenzial bis zum Allzeithoch bleibt bestehen. ⚙️ Technische DAX Prognose – Aufwärtspotenzial mit Hürden Kurzfristig neutral bis leicht bullisches Bild im 1-Stunden-Chart .

Über 24.600 Punkten mögliches Kaufsignal mit Zielen bei 24.795 und 24.945 Punkten .

Rücksetzer unter 24.300 Punkte könnten eine Korrektur in Richtung 24.150 Punkte einleiten. 🌍 Anlegerstimmung & Wirtschaftsdaten im Fokus Der Greed/Fear Index notiert bei 55 Punkten – neutrale Stimmung.

Wichtige Termine: sentix Investorenvertrauen (10:30 Uhr) und EU-Einzelhandelsumsätze (11:00 Uhr) .

Ein positiver Stimmungswert könnte den DAX zusätzlich stützen. 📊 Wichtige Marken in der DAX Analyse Bereich Marke (in Punkten) Bedeutung Widerstände 24.533 / 24.605 / 24.726 Potenzielle Aufwärtsziele Unterstützungen 24.340 / 24.176 / 24.056 Relevante Rücksetzungszonen Prognose Range 24.495 – 24.212 Erwartete Handelsspanne heute DAX Prognose – Charttechnik im Überblick Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 06.10.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. 🧠 Fazit: DAX Prognose – Stabilisierung über 24.400 Punkten Die aktuelle DAX Analyse zeigt eine stabile, aber vorsichtige Marktlage. Die Bullen müssen den Index über der SMA50 (24.435 Punkte) halten, um den Weg zum Allzeithoch freizumachen. Gelingt der Ausbruch über 24.600 Punkte, könnte die Rallye Richtung 25.000 Punkte weitergehen. Unter 24.300 Punkten droht hingegen kurzfristiger Druck. Insgesamt bleibt die DAX Prognose für heute leicht bullisch, solange die zentrale Unterstützung hält. DAX Prognose – 4-Stunden-Chart Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 06.10.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. SO SEHEN SIEGER AUS! AUSGEZEICHNET vom Handelsblatt, Börse Online, Brokervergleich und Brokerwahl.de!

vom Handelsblatt, Börse Online, Brokervergleich und Brokerwahl.de! Aktienhandel + CFD Trading + Zinsen + Broker App: AUSGEZEICHNET

Qualität, Service, Gebühren & Konditionen - alles AUSGEZEICHNET bei XTB!

bei XTB! Hier mehr erfahren 🎓 Empfohlene Ausbildungsartikel zum Thema Technische Chartanalyse – Grundlagen

→ Verweist auf den Einstieg in die technische Analyse — ideal zur Unterstützung der Charttechnik-basierten DAX-Analyse.

Was ist der DAX?

→ Bietet eine Hintergrundinfo über den Index selbst — hilfreich, um DAX-Lesern das Fundament näherzubringen.

DAX CFDs – So handelst du den deutschen Leitindex mit Hebel

→ führt zu einer Erklärung der Hebelprodukte CFDs

DAX Trading erklärt: So nutzt du Marktbewegungen gezielt aus

→ Bietet eine umfassende Erklärung zum aktiven DAX-Trading mit Strategien, Indikatoren und Charttechniken – sehr passend zum Fokus auf Daytrading und technische Marken.

Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.



Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. Die Publikation stellt weder ein Angebot noch eine Beratung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf, Verkauf oder Halten irgendeiner Finanzanlage dar. XTB ist nicht dazu verpflichtet, die Informationen in dieser Marketingmitteilung zu aktualisieren, abzuändern oder zu ergänzen, wenn sich ein in dieser Publikation genannter Umstand oder eine darin enthaltene Stellungnahme, Einschätzung, Idee oder Prognose ändert oder unzutreffend wird. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.



Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!



Die bereitgestellten Informationen enthalten KEINE Kostenbetrachtung wie Transaktionskosten, Konvertierungskosten oder Spreads. Solche Kosten können anfallen und die Ergebnisse beeinflussen. Die Rendite kann sich aufgrund von Währungsschwankungen erhöhen oder verringern, wenn die Angaben auf Zahlen beruhen, die auf eine andere Währung als die offizielle Währung des Landes lauten, in dem der Anleger oder potenzielle Anleger ansässig ist bzw in welcher Währung das Handelskonto geführt wird.



XTB S.A. (samt Zweigniederlassungen) ist kein Steuerberater und prüft nicht, ob eine Anlageentscheidung für die Kunden steuerlich günstig ist. Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen eines Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Kurse bzw. der Wert eines Finanzinstruments können steigen und fallen.



RISIKOHINWEIS für CFD



CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 71% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.