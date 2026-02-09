DAX Prognose & DAX Aktuell: Tageseinschätzung für Montag, 09.02.2026

Der DAX ist Freitagmorgen bei 24.504 Punkten in den vorbörslichen Handel gegangen. Mit Aufnahme des Xetra Handels setzte der Index zunächst zurück und nahm Schwung aufwärtszulaufen. Es ging im Zuge dieser Bewegung zunächst über die 24.600 Punkte-Marke, über der sich der DAX am Mittag festsetzen konnte. Nach einer längeren Konsolidierung ging es am Nachmittag einen Stock aufwärts. Die Bullen konnten einen Xetra Schluss über der 24.700 Punkte-Marke formatieren und damit einen Xetra Tagesgewinn ausweisen. Nachbörslich zogen die Notierungen weiter moderat an. Der Index ging bei 24.781 Punkten aus dem Tageshandel.

► DAX (Kassa) WKN: 846900 | ISIN: DE0008469008 | Ticker: DAX | CFD: DE40.cash

🔑 Drei Key Takeaways – DAX aktuell im Überblick

DAX aktuell klar bullisch gestartet: Der Index notiert vorbörslich bei 24.827 Punkten und damit über wichtigen Durchschnittslinien – das spricht kurzfristig für eine Fortsetzung der Aufwärtsbewegung.

Technisches Bild unterstützt weitere Kursanstiege: Solange der DAX sich über 24.780/24.745 Punkten (SMA-Bereich) hält, bleiben Ziele Richtung 25.110 bis 25.299 Punkte (GAP) realistisch.

Basisszenario: seitwärts bis aufwärts mit Vorteil für Bullen: Die erwartete Tagesrange liegt bei 24.614 bis 25.101 Punkten, mit einer Wahrscheinlichkeit von 60 % bullisch gegenüber 40 % bärisch.

Der DAX ist am Freitagmorgen bei 24.504 Punkten in den vorbörslichen Handel gestartet. Mit Beginn des Xetra-Handels kam es zunächst zu einem Rücksetzer, bevor der Index wieder deutlich nach oben drehte. Im Verlauf des Vormittags wurde die Marke von 24.600 Punkten überschritten, oberhalb derer sich der DAX zur Mittagszeit stabilisieren konnte.

Nach einer längeren Konsolidierungsphase setzte am Nachmittag ein erneuter Aufwärtsimpuls ein. Die Bullen konnten einen Xetra-Schlusskurs über 24.700 Punkten durchsetzen und damit einen klaren Tagesgewinn sichern. Nachbörslich zogen die Notierungen moderat an – der Index beendete den Handel bei 24.781 Punkten.

Am Freitag notierten per Xetra-Schluss 25 Aktien im Plus, während 15 Werte mit Abschlägen gehandelt wurden. Angeführt wurde die Gewinnerliste von Siemens Energy (+2,91 %), gefolgt von Siemens (+2,40 %) und Infineon (+2,14 %). Das Schlusslicht bildeten Siemens Healthineers (-2,26 %), BASF (-1,30 %) und Zalando (-1,29 %).

Marktdaten im Überblick (06.02.2026)

Tageshoch: 24.793 Punkte

Tagestief: 24.399 Punkte

Xetra-Schluss: 24.720 Punkte

Tagesschluss: 24.781 Punkte

Range: 394 Punkte

DAX Prognose – Chartcheck im 1-Stunden-Chart (1h)

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 09.02.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Der DAX notierte am Freitagmorgen oberhalb der SMA20 (aktuell 24.745 Punkte). Im Stundenchart war zu erkennen, dass der Index zunächst kurz unter die SMA20 zurücksetzte, sich jedoch wieder darüber stabilisieren konnte.

Anschließend lief der DAX dynamisch über die SMA50 (24.598 Punkte), konsolidierte und konnte am Nachmittag auch die SMA200 (24.679 Punkte) überwinden. Der Index etablierte sich darüber, was das kurzfristige Bild bullisch unterstützt.

Solange der DAX per Stundenschluss über der SMA20 bleibt, besteht die Perspektive, dass sich die Aufwärtsbewegung weiter fortsetzen kann. Mögliche Anlaufziele auf der Oberseite liegen bei:

25.110/25 Punkten

25.245/60 Punkten

GAP bei 25.299 Punkten

Rücksetzer könnten sich zunächst an der SMA20 und darunter an der SMA200 stabilisieren. Da beide Linien aktuell eng zusammenliegen, ergibt sich hier ein relevanter Unterstützungsbereich. Sollte dieser Bereich aufgeben, wäre die SMA50 eine nächste wichtige Auffangzone. Ein nachhaltiger Bruch unter die SMA200 würde die aktuelle Aufwärtsbewegung deutlich infrage stellen.

Einschätzung 1h Chartbild / DAX Prognose: bullisch

DAX Prognose – Chartcheck im 4-Stunden-Chart (4h)

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 09.02.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Im 4h-Chart konnte der DAX zu Wochenbeginn zwar dynamisch über alle drei gleitenden Durchschnitte steigen, allerdings fehlte der Bewegung Substanz. Bereits am Dienstag wurde diese Bewegung abverkauft und der Index fiel in dynamischen Impulsen wieder unter SMA50 und SMA200 zurück.

Im weiteren Verlauf gelang zwar ein erneuter Versuch, sich über diese Linien zu etablieren, jedoch ohne nachhaltige Bestätigung. Zum Ende der Handelswoche konnte der DAX wieder bis an die SMA20/SMA50 heranlaufen und die Erholung fortsetzen. Die Bewegung endete schließlich über der SMA200, womit ein stabiler Wochenschluss gelang.

Entscheidend für den Wochenbeginn ist nun, ob sich der DAX dynamisch von der SMA200 nach oben lösen kann. Sollte dies gelingen, wären zunächst das Wochenhoch der Vorwoche sowie anschließend das offene GAP bei 25.299 Punkten mögliche Zielbereiche.

Falls jedoch die Kraft fehlt und der DAX wieder unter die SMA200 fällt, könnten Rücksetzer an SMA50 bzw. SMA20 aufgefangen werden. Werden diese Bereiche aufgegeben, würde sich das Chartbild wieder deutlich eintrüben und ein Rücklauf in Richtung Wochentief wäre wahrscheinlich.

Einschätzung 4h Chartbild / DAX Prognose: neutral bis bullisch

DAX Aktuell – Ausblick für Montag (09.02.2026)

Der DAX ist heute Morgen bei 24.827 Punkten in den vorbörslichen Handel gestartet. Damit notiert der Index:

323 Punkte über der ersten Vorbörsennotierung vom Freitagmorgen

46 Punkte über dem Tagesschluss vom Freitagabend

Long-Setup (bullisches Szenario)

Kann sich der DAX über 24.827 Punkten halten, könnten die Bullen den Index schrittweise in Richtung folgender Kursziele führen:

24.838/40 – 24.861/63 – 24.879/81 – 24.894/96 – 24.913/15 – 24.932/34 – 24.961/63 – 24.979/81 – 24.997/99 – 25.013/15 Punkte

Über 25.013/15 Punkte wären weitere Anlaufziele möglich bei:

25.034/36 – 25.057/59 – 25.081/83 – 25.101/03 – 25.118/20 – 25.137/39 – 25.160/62 – 25.184/86 – 25.210/12 – 25.237/39 – 25.259/61 – 25.288/90 – 25.313/15 – 25.340/42 – 25.363/65 Punkte

Short-Setup (bärisches Szenario)

Kann sich der DAX nicht über 24.827 Punkten stabilisieren, hätten die Bären die Möglichkeit, den Index in Richtung folgender Unterstützungen zu drücken:

24.809/07 – 24.789/87 – 24.776/74 – 24.755/53 – 24.739/37 – 24.718/16 – 24.699/97 – 24.679/77 – 24.656/54 – 24.633/36 – 24.616/14 – 24.594/92 – 24.575/73 – 24.550/48 – 24.529/27 – 24.508/06 – 24.485/83 – 24.465/63 – 24.444/42 Punkte

Unterhalb von 24.444/42 Punkten wären weitere Abwärtsziele möglich bei:

24.424/22 – 24.407/05 – 24.388/86 – 24.370/68 – 24.355/53 – 24.339/37 – 24.321/19 – 24.302/00 – 24.283/81 – 24.265/63 – 24.244/42 – 24.225/23 – 24.207/05 – 24.187/85 – 24.168/66 – 24.145/43 – 24.123/21 – 24.105/03 Punkte

DAX Prognose – Widerstände und Unterstützungen

DAX-Widerstände

24.851/92

24.955/75

25.066

25.115/88

25.249/99

DAX-Unterstützungen

24.780/63/45/07

24.678/65/59/44/18

24.597/37/08

24.422

24.365/01

24.260

24.114

Quelle: Eigenanalyse (Charts: XStation5) – fett markierte Bereiche sind Kreuzwiderstände bzw. Kreuzunterstützungen.

DAX Prognose – Markterwartung und Tagesrange

Wir rechnen heute auf Basis unseres Setups mit einem seitwärts bis aufwärts gerichteten Markt.

Daraus ergeben sich folgende Wahrscheinlichkeiten:

Bullisches Szenario: 60 %

Bärisches Szenario: 40 %

Diese Einschätzung bezieht sich auf den Tagesschluss um 22:00 Uhr im Vergleich zum Vortag sowie auf die Vorbörse.

Erwartete Tagesrange:

24.896 / 25.101 bis 24.677 / 24.614 Punkte

Stimmung der internationalen Anleger (Fear & Greed Index)

Der Fear-&-Greed-Index notierte am letzten Handelstag bei 45 Punkten und liegt damit im Bereich „Neutral“.

Zum Vergleich:

vor einer Woche: 56 Punkte (Greed)

vor einem Monat: 51 Punkte (Neutral)

vor einem Jahr: 39 Punkte (Fear)

Der Index basiert auf sieben Einzelindikatoren (u.a. Marktbreite, Put/Call-Verhältnis, Volatilität, Junk-Bond-Spreads). Werte über 50 gelten als bullish, Werte unter 50 als bearish. Extreme Ausschläge über 70 oder unter 30 deuten häufig auf instabile Marktphasen und mögliche kurzfristige Trendwechsel hin.

Quelle: CNN Business

