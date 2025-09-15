KEY TAKEAWAYS Setzen sich die Bullen durch, so sollte es mit einigen dynamischen Impulsen belastbar weiter aufwärts in Richtung der SMA200 gehen. Sollte diese Durchschnittslinie in den kommenden Handelstagen angelaufen werden, so gilt es die Kursmuster im Bereich dieser Linie engmaschig zu beobachten. ► DAX (Kassa) WKN: 846900 | ISIN: DE0008469008 | Ticker: DAX | CFD: DE40.cash DAX Prognose & DAX Aktuell – Montag, 15.09.2025 Unsere DAX Prognose für Montag, den 15.09.2025, basiert auf der detaillierten Analyse des Handels vom Freitag (12.09.2025). Im Folgenden finden Sie die wichtigsten Bewegungen, charttechnische Einschätzungen und mögliche Szenarien für den Handelstag. Du analysierst nicht nur - du willst auch handeln. Eröffne jetzt ein Konto bei XTB und leg los! Konto eröffnen xStation App herunterladen xStation App herunterladen DAX Aktuell – Rückblick auf Freitag Der DAX startete Freitagmorgen bei 23.761 Punkten in den vorbörslichen Handel. Nach einem kurzen Anstieg im Xetra-Handel drehte der Index wieder nach unten in Richtung der 23.600 Punkte, ohne diese Marke zu erreichen. Gegen Mittag kam es zu einer Erholung, die den DAX bis zum Abend zurück in den Bereich von 23.700 Punkten brachte. Der Tag endete mit einem minimalen Verlust, der Xetra-Schluss lag bei 23.689 Punkten, der Wochen-Schlusskurs bei 23.717 Punkten. Gewinner und Verlierer im DAX am 12.09.2025: Gewinner: Hannover Rück (+3,44 %), Münchener Rück (+1,59 %), Rheinmetall (+0,85 %)

Verlierer: Bayer (-2,51 %), Heidelberg Materials (-2,35 %), Commerzbank (-1,58 %) Chartanalyse & DAX Prognose Stundenchart (1h-Chart) Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 15.09.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. Der DAX notierte zeitweise an der SMA200 (23.710 Punkte) .

Die Bullen schafften es zum Handelsschluss, den Index wieder über diese wichtige Linie zu hieven.

Prognose: Neutral bis bullisch, sofern der Index oberhalb von 24.020/30 Punkten schließt.

Ziele bei positiver Entwicklung: 24.180/95 und 24.295/310 Punkte .

Risiken: Ein Rutsch unter die Durchschnittslinien würde das Chartbild wieder eintrüben. Vier-Stunden-Chart (4h-Chart) Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 15.09.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. Der DAX kämpft seit Ende August mit der SMA200 (24.023 Punkte) .

Kurzfristige Erholungen über die SMA20 und SMA50 konnten nicht nachhaltig bestätigt werden.

Prognose: Neutral bis bärisch, solange die SMA200 nicht überzeugend überwunden wird.

Rückschlagsrisiko: Ein erneuter Test des Monatstiefs und darunter 23.175/55 bzw. 22.890/70 Punkte. DAX Ausblick für Montag, 15.09.2025 Der DAX ging heute Morgen bei 23.755 Punkten in den vorbörslichen Handel – leicht unter dem Niveau vom Freitagmorgen, aber oberhalb des Wochenschlusses. Mögliche Szenarien: Long Setup (bullisch): Hält der Index die 23.755-Punkte-Marke, könnten Kursziele zwischen 23.771 und 24.178 Punkten angesteuert werden.

Short Setup (bärisch): Fällt der DAX unter 23.755 Punkte, droht ein Rückgang in Richtung 23.741 bis 23.358 Punkte. Wichtige Widerstände: 23.886 – 23.954 – 24.023/96 – 24.108/65 – 24.205/22 – 24.311/49

Wichtige Unterstützungen: 23.717/10/07/05 – 23.688 – 23.510 – 23.485 – 23.393/11 – 23.282 Tagesrange (erwartet): 23.840 / 23.965 bis 23.695 / 23.612 Punkte Wahrscheinlichkeiten laut Prognose: Bull-Szenario: 60 %

Bear-Szenario: 40 % Marktstimmung – International Der Fear & Greed Index notierte zuletzt bei 55 Punkten (neutral). Vor einer Woche: 53 (neutral)

Vor einem Monat: 62 (Greed)

Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.



Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. Die Publikation stellt weder ein Angebot noch eine Beratung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf, Verkauf oder Halten irgendeiner Finanzanlage dar. XTB ist nicht dazu verpflichtet, die Informationen in dieser Marketingmitteilung zu aktualisieren, abzuändern oder zu ergänzen, wenn sich ein in dieser Publikation genannter Umstand oder eine darin enthaltene Stellungnahme, Einschätzung, Idee oder Prognose ändert oder unzutreffend wird. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.



Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!



Die bereitgestellten Informationen enthalten KEINE Kostenbetrachtung wie Transaktionskosten, Konvertierungskosten oder Spreads. Solche Kosten können anfallen und die Ergebnisse beeinflussen. Die Rendite kann sich aufgrund von Währungsschwankungen erhöhen oder verringern, wenn die Angaben auf Zahlen beruhen, die auf eine andere Währung als die offizielle Währung des Landes lauten, in dem der Anleger oder potenzielle Anleger ansässig ist bzw in welcher Währung das Handelskonto geführt wird.



XTB S.A. (samt Zweigniederlassungen) ist kein Steuerberater und prüft nicht, ob eine Anlageentscheidung für die Kunden steuerlich günstig ist. Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen eines Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Kurse bzw. der Wert eines Finanzinstruments können steigen und fallen.



RISIKOHINWEIS für CFD



CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 71% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.