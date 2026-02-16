DAX Prognose 16.02.2026: Chart des Tages zeigt Entscheidung an SMA50

- Chart des Tages: Der DAX steht technisch an einer Entscheidungszone zwischen SMA20 (24.914) und SMA50 (24.960)
- Chart des Tages: Der DAX steht technisch an einer Entscheidungszone zwischen SMA20 (24.914) und SMA50 (24.960)
- DAX Prognose: Grundszenario bleibt seitwärts mit leichter Aufwärtstendenz
- Sentiment: Der Fear & Greed Index bei 36 (Fear) signalisiert weiterhin vorsichtige Marktstimmung
Der DAX ist Freitagmorgen bei 24.864 Punkten in den vorbörslichen Handel gegangen. Mit Aufnahme des Xetra Handels wurde zunächst das Tagestief formatiert. Der Index konnte sich zwar wieder etwas erholen, die Erholung als solches hatte aber einen überschaubaren Charakter. Erst am Nachmittag konnte der DAX wieder etwas zulegen. Die Bullen konnten den Index bis zum Xetra Schluss über die 24.900 Punkte-Marke schieben und damit auch einen Xetra Tagesgewinn ausweisen. Nachbörslich ging es zunächst weiter aufwärts, die Notierungen bröckelten dann in Richtung Handelsschluss wieder ab. Der Index ging bei 24.907 Punkten aus dem Tages- Wochenhandel.
► DAX (Kassa) WKN: 846900 | ISIN: DE0008469008 | Ticker: DAX | CFD: DE40.cash
🔑 Drei Key Takeaways – DAX aktuell im Überblick
-
Technische Lage bleibt neutral bis leicht bullisch: Der DAX konnte sich trotz Rücksetzer stabilisieren. Entscheidend ist heute, ob der Index die SMA50 zurückerobert und sich darüber festsetzt.
-
Schlüsselmarke liegt bei 24.983 Punkten: Oberhalb dieser Marke überwiegt das Long-Szenario mit Chancen auf 25.110 bis 25.299 Punkte. Unterhalb droht eine Ausweitung der Schwäche in Richtung 24.815 bis 24.769 Punkte (SMA200).
-
Marktstimmung neutral, Tagesrange klar definiert: Der Fear-and-Greed-Index liegt mit 49 Punkten im neutralen Bereich. Erwartete Range: 25.083/25.162 bis 24.893/24.805 Punkte, Wahrscheinlichkeiten: 60 % bullisch / 40 % bärisch.
DAX Prognose: Seitwärts mit Aufwärtstendenz zum Wochenstart
In unserer aktuellen DAX Prognose zum Wochenstart steht der Leitindex erneut vor einer Richtungsentscheidung. Der DAX ging am Freitag bei 24.864 Punkten in den vorbörslichen Handel und markierte direkt nach Xetra-Start sein Tagestief. Im weiteren Verlauf zeigte sich ein überwiegend seitwärts gerichtetes Handelsmuster mit moderater Erholung am Nachmittag.
Zum Xetra-Schluss konnte der Index die Marke von 24.900 Punkten zurückerobern und beendete den Handel bei 24.915 Punkten. Der offizielle Tagesschluss lag bei 24.907 Punkten. Nachbörslich setzte sich die Aufwärtsbewegung zunächst fort, ehe die Notierungen wieder leicht nachgaben.
Die Tagesrange (08:00–22:00 Uhr) betrug 233 Punkte.
Marktbreite im DAX
Von 40 DAX-Werten schlossen:
-
25 Aktien im Plus
-
15 Aktien im Minus
Top-Gewinner:
-
Deutsche Börse +4,80 %
-
MTU +4,34 %
-
Infineon +2,19 %
Schwächste Werte:
-
Commerzbank −6,11 %
-
RWE −4,16 %
-
Siemens −4,07 %
Chart des Tages – Technische Analyse im Fokus
Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 16.02.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
1h-Chart: Entscheidung zwischen SMA20 und SMA50
Im kurzfristigen Stundenchart notierte der DAX am Freitag oberhalb der SMA200 (24.831 Punkte). Über weite Strecken bewegte sich der Index seitwärts entlang dieser Durchschnittslinie, bevor am Nachmittag ein Anstieg über die SMA20 (24.914 Punkte) erfolgte.
Der Anlauf an die SMA50 (24.960 Punkte) wurde jedoch abgewiesen. Der Rücksetzer führte zurück an die SMA20, der Schlusskurs konnte knapp darüber behauptet werden.
Technisches Szenario laut Chart des Tages:
-
Bullisches Szenario:
Nachhaltiger Ausbruch über die SMA50 mit Dynamik eröffnet Potenzial bis 25.045/60 sowie 25.190/200 Punkte.
-
Bärisches Szenario:
Rückfall unter die SMA200 würde das Chartbild eintrüben. Weitere Schwäche könnte Kurse bis 24.735/15 bzw. 24.595/80 Punkte ermöglichen.
Kurzfristige Prognose (1h): neutral
4h-Chart: Unterstützungscluster im Fokus
Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 16.02.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Im 4-Stunden-Chart bleibt die Zone um SMA200 (24.893 Punkte) und SMA50 (24.840 Punkte) technisch bedeutsam. Beide Linien verlaufen eng beieinander und bilden einen relevanten Unterstützungsbereich.
Ein nachhaltiger Anstieg über die SMA20 (24.957 Punkte) könnte neue Aufwärtsimpulse generieren. Gelingt dies nicht, bleibt die Unterseite erneut aktiv.
Kurzfristige Prognose (4h): neutral
DAX Prognose für den heutigen Handel
Der DAX startete heute bei 24.956 Punkten in die Vorbörse.
Erwartete Tagesrange laut DAX Prognose:
25.029 / 25.162 bis 24.886 / 24.769 Punkte
Wahrscheinlichkeiten laut Setup:
-
Bullisches Szenario: 55 %
-
Bärisches Szenario: 45 %
Grundtendenz: seitwärts mit leichter Aufwärtstendenz (bezogen auf den Tagesschluss 22:00 Uhr im Vergleich zum Vortag).
Wichtige DAX-Widerstände
-
24.957 / 24.960 / 24.984
-
25.023 / 25.066 / 25.099
-
25.137 / 25.170
-
25.211 / 25.249 / 25.299
-
25.313 / 25.395
Wichtige DAX-Unterstützungen
-
24.933 / 24.914
-
24.893 / 24.840 / 24.831
-
24.791 / 24.746 / 24.718
-
24.657 / 24.581
-
24.469 / 24.306
Sentiment-Analyse: Fear & Greed Index
Der Fear & Greed Index notierte zuletzt bei 36 Punkten und befindet sich damit im Bereich „Fear“.
-
Vor einer Woche: 43 (Fear)
-
Vor einem Monat: 59 (Greed)
-
Vor einem Jahr: 46 (Neutral)
Werte unter 30 signalisieren „Extreme Fear“ und können kurzfristige Gegenbewegungen auslösen. Der aktuelle Wert zeigt eine verhaltene Risikobereitschaft der internationalen Anleger.
Fazit – DAX Prognose & Chart des Tages
Die heutige DAX Prognose bleibt kurzfristig neutral mit leicht bullischer Tendenz. Das Chart des Tages signalisiert eine technisch entscheidende Phase zwischen SMA20 und SMA50. Ein dynamischer Ausbruch über die SMA50 könnte neue Hochs ermöglichen. Ein Rückfall unter die SMA200 würde hingegen das Risiko erneuter Abgaben erhöhen.
Der Fokus liegt damit klar auf der Reaktion des Index im Bereich 24.950–24.960 Punkte.
Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte
Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.
Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. Die Publikation stellt weder ein Angebot noch eine Beratung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf, Verkauf oder Halten irgendeiner Finanzanlage dar. XTB ist nicht dazu verpflichtet, die Informationen in dieser Marketingmitteilung zu aktualisieren, abzuändern oder zu ergänzen, wenn sich ein in dieser Publikation genannter Umstand oder eine darin enthaltene Stellungnahme, Einschätzung, Idee oder Prognose ändert oder unzutreffend wird. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.
Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!
Die bereitgestellten Informationen enthalten KEINE Kostenbetrachtung wie Transaktionskosten, Konvertierungskosten oder Spreads. Solche Kosten können anfallen und die Ergebnisse beeinflussen. Die Rendite kann sich aufgrund von Währungsschwankungen erhöhen oder verringern, wenn die Angaben auf Zahlen beruhen, die auf eine andere Währung als die offizielle Währung des Landes lauten, in dem der Anleger oder potenzielle Anleger ansässig ist bzw in welcher Währung das Handelskonto geführt wird.
XTB S.A. (samt Zweigniederlassungen) ist kein Steuerberater und prüft nicht, ob eine Anlageentscheidung für die Kunden steuerlich günstig ist. Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen eines Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Kurse bzw. der Wert eines Finanzinstruments können steigen und fallen.
RISIKOHINWEIS für CFD
CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 75% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.