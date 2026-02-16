DAX Prognose 16.02.2026: Chart des Tages zeigt Entscheidung an SMA50

Der DAX ist Freitagmorgen bei 24.864 Punkten in den vorbörslichen Handel gegangen. Mit Aufnahme des Xetra Handels wurde zunächst das Tagestief formatiert. Der Index konnte sich zwar wieder etwas erholen, die Erholung als solches hatte aber einen überschaubaren Charakter. Erst am Nachmittag konnte der DAX wieder etwas zulegen. Die Bullen konnten den Index bis zum Xetra Schluss über die 24.900 Punkte-Marke schieben und damit auch einen Xetra Tagesgewinn ausweisen. Nachbörslich ging es zunächst weiter aufwärts, die Notierungen bröckelten dann in Richtung Handelsschluss wieder ab. Der Index ging bei 24.907 Punkten aus dem Tages- Wochenhandel.

► DAX (Kassa) WKN: 846900 | ISIN: DE0008469008 | Ticker: DAX | CFD: DE40.cash

🔑 Drei Key Takeaways – DAX aktuell im Überblick

Technische Lage bleibt neutral bis leicht bullisch: Der DAX konnte sich trotz Rücksetzer stabilisieren. Entscheidend ist heute, ob der Index die SMA50 zurückerobert und sich darüber festsetzt.

Schlüsselmarke liegt bei 24.983 Punkten: Oberhalb dieser Marke überwiegt das Long-Szenario mit Chancen auf 25.110 bis 25.299 Punkte . Unterhalb droht eine Ausweitung der Schwäche in Richtung 24.815 bis 24.769 Punkte (SMA200) .

Marktstimmung neutral, Tagesrange klar definiert: Der Fear-and-Greed-Index liegt mit 49 Punkten im neutralen Bereich. Erwartete Range: 25.083/25.162 bis 24.893/24.805 Punkte, Wahrscheinlichkeiten: 60 % bullisch / 40 % bärisch.

DAX Prognose: Seitwärts mit Aufwärtstendenz zum Wochenstart

In unserer aktuellen DAX Prognose zum Wochenstart steht der Leitindex erneut vor einer Richtungsentscheidung. Der DAX ging am Freitag bei 24.864 Punkten in den vorbörslichen Handel und markierte direkt nach Xetra-Start sein Tagestief. Im weiteren Verlauf zeigte sich ein überwiegend seitwärts gerichtetes Handelsmuster mit moderater Erholung am Nachmittag.

Zum Xetra-Schluss konnte der Index die Marke von 24.900 Punkten zurückerobern und beendete den Handel bei 24.915 Punkten. Der offizielle Tagesschluss lag bei 24.907 Punkten. Nachbörslich setzte sich die Aufwärtsbewegung zunächst fort, ehe die Notierungen wieder leicht nachgaben.

Die Tagesrange (08:00–22:00 Uhr) betrug 233 Punkte.

Marktbreite im DAX

Von 40 DAX-Werten schlossen:

25 Aktien im Plus

15 Aktien im Minus

Top-Gewinner:

Deutsche Börse +4,80 %

MTU +4,34 %

Infineon +2,19 %

Schwächste Werte:

Commerzbank −6,11 %

RWE −4,16 %

Siemens −4,07 %

Chart des Tages – Technische Analyse im Fokus

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 16.02.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

1h-Chart: Entscheidung zwischen SMA20 und SMA50

Im kurzfristigen Stundenchart notierte der DAX am Freitag oberhalb der SMA200 (24.831 Punkte). Über weite Strecken bewegte sich der Index seitwärts entlang dieser Durchschnittslinie, bevor am Nachmittag ein Anstieg über die SMA20 (24.914 Punkte) erfolgte.

Der Anlauf an die SMA50 (24.960 Punkte) wurde jedoch abgewiesen. Der Rücksetzer führte zurück an die SMA20, der Schlusskurs konnte knapp darüber behauptet werden.

Technisches Szenario laut Chart des Tages:

Bullisches Szenario:

Nachhaltiger Ausbruch über die SMA50 mit Dynamik eröffnet Potenzial bis 25.045/60 sowie 25.190/200 Punkte.

Bärisches Szenario:

Rückfall unter die SMA200 würde das Chartbild eintrüben. Weitere Schwäche könnte Kurse bis 24.735/15 bzw. 24.595/80 Punkte ermöglichen.

Kurzfristige Prognose (1h): neutral

4h-Chart: Unterstützungscluster im Fokus

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 16.02.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Im 4-Stunden-Chart bleibt die Zone um SMA200 (24.893 Punkte) und SMA50 (24.840 Punkte) technisch bedeutsam. Beide Linien verlaufen eng beieinander und bilden einen relevanten Unterstützungsbereich.

Ein nachhaltiger Anstieg über die SMA20 (24.957 Punkte) könnte neue Aufwärtsimpulse generieren. Gelingt dies nicht, bleibt die Unterseite erneut aktiv.

Kurzfristige Prognose (4h): neutral

DAX Prognose für den heutigen Handel

Der DAX startete heute bei 24.956 Punkten in die Vorbörse.

Erwartete Tagesrange laut DAX Prognose:

25.029 / 25.162 bis 24.886 / 24.769 Punkte

Wahrscheinlichkeiten laut Setup:

Bullisches Szenario: 55 %

Bärisches Szenario: 45 %

Grundtendenz: seitwärts mit leichter Aufwärtstendenz (bezogen auf den Tagesschluss 22:00 Uhr im Vergleich zum Vortag).

Wichtige DAX-Widerstände

24.957 / 24.960 / 24.984

25.023 / 25.066 / 25.099

25.137 / 25.170

25.211 / 25.249 / 25.299

25.313 / 25.395

Wichtige DAX-Unterstützungen

24.933 / 24.914

24.893 / 24.840 / 24.831

24.791 / 24.746 / 24.718

24.657 / 24.581

24.469 / 24.306

Sentiment-Analyse: Fear & Greed Index

Der Fear & Greed Index notierte zuletzt bei 36 Punkten und befindet sich damit im Bereich „Fear“.

Vor einer Woche: 43 (Fear)

Vor einem Monat: 59 (Greed)

Vor einem Jahr: 46 (Neutral)

Werte unter 30 signalisieren „Extreme Fear“ und können kurzfristige Gegenbewegungen auslösen. Der aktuelle Wert zeigt eine verhaltene Risikobereitschaft der internationalen Anleger.

Fazit – DAX Prognose & Chart des Tages

Die heutige DAX Prognose bleibt kurzfristig neutral mit leicht bullischer Tendenz. Das Chart des Tages signalisiert eine technisch entscheidende Phase zwischen SMA20 und SMA50. Ein dynamischer Ausbruch über die SMA50 könnte neue Hochs ermöglichen. Ein Rückfall unter die SMA200 würde hingegen das Risiko erneuter Abgaben erhöhen.

Der Fokus liegt damit klar auf der Reaktion des Index im Bereich 24.950–24.960 Punkte.

