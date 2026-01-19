DAX Prognose Montag 19.01.2026 | DAX Aktuell mit Kursmarken

Der DAX ist Freitagmorgen bei 25.313 Punkten in den vorbörslichen Handel gegangen. Mit Aufnahme des Xetra Handels wurde direkt das Tageshoch formatiert, das aber direkt abverkauft wurde. Der Index setzte nachfolgend nur moderat zurück und konnte sich bis zum Mittag über der 25.300 Punkte-Marke halten. Der Verkaufsdruck erhöhte sich am Nachmittag, der DAX formatierte das Tagestief im Zuge eines dynamischen Rücksetzers, der allerdings direkt wieder zurückgekauft worden ist. Es ging am Abend zurück in Richtung der 25.300 Punkte. Es wurde im Handel am Freitag ein Xetra Tagesverlust ausgewiesen. Nachbörslich konnte sich der DAX erholen und bis zum Handelsschluss über die 25.340 Punkte laufen. Der DAX ging bei 25.346 Punkten aus dem Tages- Wochenhandel.

DAX Aktuell: Der Index startet am Montag vorbörslich deutlich schwächer bei 24.967 Punkten (klar unter dem Freitags-Schluss) – kurzfristig überwiegt damit der Abwärtsdruck. DAX Prognose (Technik): Im 1h-Chart bärisch, im 4h-Chart neutral – entscheidend bleibt, ob der DAX die SMA20/SMA50 zurückerobern kann oder darunter schwach bleibt. Schlüsselzonen heute: Erwartete Tagesrange 25.131/25.252 bis 24.875/24.720 – Support 24.876/24.763, darüber liegen die ersten relevanten Widerstände bei 25.037 und 25.119.

DAX Aktuell: Rückblick auf Freitag (16.01.2026)

Der DAX ist am Freitagmorgen bei 25.313 Punkten in den vorbörslichen Handel gestartet. Direkt zum Xetra-Handelsbeginn wurde das Tageshoch markiert, das anschließend unmittelbar abverkauft wurde. In der Folge setzte der Index moderat zurück, konnte sich jedoch bis zum Mittag über der 25.300-Punkte-Marke halten.

Am Nachmittag nahm der Verkaufsdruck zu: Der DAX bildete das Tagestief im Zuge eines dynamischen Rücksetzers aus, der allerdings direkt wieder zurückgekauft wurde. Bis zum Abend ging es erneut in Richtung 25.300 Punkte. Auf Xetra-Basis wurde ein Tagesverlust ausgewiesen, nachbörslich konnte sich der Index jedoch stabilisieren und bis zum Handelsschluss über 25.340 Punkte laufen. Der DAX ging schließlich bei 25.346 Punkten aus dem Tages- und Wochenhandel.

Gewinner & Verlierer im DAX (Xetra-Schluss)

Per Xetra-Schluss notierten am Freitag 18 Aktien im Plus, während 22 Werte mit Abschlägen gehandelt wurden.

Top-Gewinner:

Siemens Energy: +6,58 %

RWE: +1,44 %

Fresenius Medical Care: +1,42 %

Schwächste Werte:

Brenntag: -3,77 %

BASF: -3,00 %

Deutsche Telekom: -2,64 %

Kennzahlen im Überblick (Range / Hoch / Tief / Schluss)

Vergleich 16.01. vs. 15.01.:

Tageshoch (TH): 25.375 (erwartet) | 25.407 (Ist)

Tagestief (TT): 25.223 (erwartet) | 25.259 (Ist)

Xetra Schluss: 25.276 | 25.375

Tagesschluss: 25.346 | 25.275

Range (Punkte, 08:00–22:00 Uhr): 152 | 148

Hinweis: Farben im Original dokumentieren die Veränderung zum Vortag (rot = niedriger, grün = höher).

Chartcheck: DAX Prognose auf Basis der Technik

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 19.01.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

DAX Prognose im 1h-Chart: bärisch

Der DAX notierte Freitagmorgen im Bereich der SMA20 (aktuell 25.177 Punkte). Zum Xetra-Start wurde erneut ein Ausbruchsversuch nach oben unternommen, dieser scheiterte jedoch. Im Stundenchart war anschließend eine deutliche Abwärtsbewegung zu erkennen.

Am Nachmittag ging es direkt abwärts bis an die SMA200 (aktuell 25.254 Punkte), die den Index klar stützen konnte. Die Erholung am Abend führte den DAX wieder zurück in Richtung SMA20.

Zum Wochenbeginn zeigte sich im Frühhandel ein GAP down, wodurch der Index unter alle drei relevanten Durchschnittslinien zurückfiel. Damit hat sich das kurzfristige Stundenchart aus technischer Sicht bärisch eingetrübt.

Solange der DAX per Stundenschluss unter der SMA20 bleibt, kann sich die Schwäche fortsetzen.

Mögliche Anlaufziele auf der Unterseite:

24.890/75 Punkte

24.710/695 Punkte

Erholungsbewegungen hätten zunächst das Potenzial, wieder die SMA20 zu erreichen. Erst bei einem Stundenschluss über dieser Linie wären im Anschluss auch die SMA200 bzw. die SMA50 (aktuell 25.265 Punkte) relevant. Eine bullische Aufhellung wäre erst dann gegeben, wenn der DAX das offene GAP schließen und sich darüber etablieren kann.

Einschätzung 1h-Chart (kurzfristig): bärisch

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 19.01.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

DAX Prognose im 4h-Chart: neutral

Im 4h-Chart hatte sich der DAX Ende Dezember über die SMA20 (aktuell 25.277 Punkte) geschoben und konnte anschließend an dieser Linie entlang neue Hochs markieren. Nach dem Allzeithoch zeigte sich in der vergangenen Handelswoche jedoch zunehmende Schwäche.

Der Index fiel an und unter die SMA20 und konnte sich darunter festsetzen. Erholungen liefen wiederholt im Bereich der SMA20 aus: Zwar wurden die Hochs teils über die Linie geschoben, die Kerzenkörper bildeten sich jedoch unterhalb der Durchschnittslinie.

Zum Wochenschluss wurde die SMA50 (aktuell 25.269 Punkte) getestet, die zunächst noch stützte, im Frühhandel aber aufgegeben wurde. Damit hat sich das Chartbild eingetrübt und ist kurzfristig nur noch als neutral zu interpretieren.

Solange der DAX unter SMA50 / SMA20 notiert, bleibt eine Fortsetzung der Schwäche möglich.

Erholungen könnten den Index zwar zurück an diese beiden Linien führen, jedoch sollten Kursmuster in diesem Bereich eng beobachtet werden, da die ehemaligen Unterstützungen nun als Widerstand wirken können.

Einschätzung 4h-Chart (kurzfristig): neutral

DAX Aktuell: Ausblick für Montag, 19.01.2026

Der DAX ist heute Morgen bei 24.967 Punkten in den vorbörslichen Handel gestartet. Damit notiert der Index:

346 Punkte unter der ersten vorbörslichen Notierung vom Freitagmorgen

370 Punkte unter dem Tages- und Wochenschluss vom Freitagabend

Long-Setup (Bull-Szenario)

Die Bullen könnten versuchen, den DAX über der 24.967-Punkte-Marke zu stabilisieren. Sollte dies gelingen, wären folgende Aufwärtsziele möglich:

Erste Anlaufziele:

24.985/87 – 25.012/14 – 25.032/34 – 25.051/53 – 25.069/71 – 25.087/89 – 25.111/13 – 25.129/31 – 25.145/47 – 25.161/63 – 25.178/80 – 25.195/97 – 25.214/16 – 25.232/34

Weitere Ziele oberhalb von 25.232/34:

25.250/52 – 25.271/73 – 25.289/91 – 25.311/13 – 25.330/32 – 25.347/49 – 25.370/72 – 25.391/93 – 25.404/06 – 25.423/25 – 25.442/44 – 25.459/61 – 25.477/79

Short-Setup (Bear-Szenario)

Kann sich der DAX nicht über 24.967 Punkte halten, hätten die Bären Spielraum, den Index an die folgenden Marken zu drücken:

Erste Abwärtsziele:

24.964/62 – 24.945/43 – 24.932/30 – 24.915/13 – 24.897/95 – 24.877/75 – 24.861/59 – 24.844/42 – 24.827/25 – 24.810/08 – 24.790/88 – 24.775/73

Weitere Ziele unterhalb von 24.775/73:

24.755/53 – 24.738/36 – 24.722/20 – 24.707/05 – 24.690/88 – 24.673/71 – 24.647/45 – 24.630/28 – 24.614/12 – 24.595/93 – 24.577/75

DAX Widerstände und Unterstützungen (DAX Aktuell)

DAX-Widerstände

25.037

25.119/57/77

25.210/33/54/65/69/77

25.305/69

25.407/40/79

25.520/73

25.612/73

DAX-Unterstützungen

24.937

24.876

24.763/17

24.690

24.555/15

24.495/80/38

Quelle: Eigenanalyse, genutzt werden die Charts der XStation5. Marken in FETT sind Kreuzwiderstände bzw. Kreuzunterstützungen.

Tagesausblick: DAX Prognose (Wahrscheinlichkeiten & Range)

Wir rechnen heute auf Basis unseres Setups mit einem seitwärts / abwärts gerichteten Markt. Daraus ergeben sich folgende Wahrscheinlichkeiten:

Wahrscheinlichkeit Bull-Szenario: 40 %

Wahrscheinlichkeit Bear-Szenario: 60 %

*Bezug: Tagesschluss 22:00 Uhr im Vergleich zum Tagesschluss des Vortags.

Diese Einschätzung ist stets in Bezug auf die Vorbörse zu sehen.

Erwartete Tagesrange (DAX Prognose):

25.131 / 25.252 bis 24.875 / 24.720 Punkte

Stimmung der internationalen Anleger (Fear & Greed Index)

Der Fear-and-Greed-Index als Stimmungsindikator für internationale Anleger notierte am letzten Handelstag bei 62 Punkten und befindet sich damit im Bereich „Greed“.

Vergleichswerte:

Vor einer Woche: 53 („Neutral“)

Vor einem Monat: 45 („Neutral“)

Vor einem Jahr: 27 („Fear“)

Der mittlere Wert liegt bei 50 und steht für eine neutrale Marktstimmung. Werte über 50 gelten als bullish, Werte unter 50 als bearish. Extrembereiche über 70 („Extreme Greed“) oder unter 30 („Extreme Fear“) können auf mögliche kurzfristige Umkehrpunkte hindeuten.

Quelle: CNN Business

