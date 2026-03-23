DAX Prognose heute (23.03.2026): DAX Aktuell unter Druck - Chancen und Risiken im Überblick

- DAX aktuell schwach
- Entscheidende Marke bei 22.240 Punkten
- Erholung möglich trotz Schwäche
- DAX aktuell schwach
- Entscheidende Marke bei 22.240 Punkten
- Erholung möglich trotz Schwäche
Der DAX ist Freitagmorgen bei 22.965 Punkten in den vorbörslichen Handel gegangen. Vorbörslich setzte der Index zunächst etwas zurück, konnte aber mit Aufnahme des Xetra Handels aufwärtslaufen. Das Tageshoch am Vormittag wurde direkt wieder abverkauft. Es ging unter die 22.700 Punkte-Marke zurück. Die folgende Entlastungsbewegung hatte keine Substanz, am Nachmittag setzte sich die Schwäche mit noch höherer Dynamik weiter fort. Auch am Freitag wurde ein Xetra Tagesverlust ausgewiesen. Nachbörslich setzte sich die Schwäche weiter fort. Erst zum Wochenschluss hin gelang es eine Stabilisierung abzubilden. Der DAX ging bei 22.209 Punkten aus dem Tages- Wochenhandel.
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⚡ Key Takeaways
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DAX aktuell schwach: Der Index bleibt unter wichtigen Widerständen wie der SMA20 und zeigt kurzfristig ein bärisches Chartbild.
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Entscheidende Marke bei 22.240 Punkten: Erst ein Anstieg darüber würde die DAX Prognose spürbar aufhellen und weiteres Aufwärtspotenzial eröffnen.
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Erholung möglich trotz Schwäche: Die extreme Angst am Markt (Fear & Greed Index) erhöht die Wahrscheinlichkeit für kurzfristige Gegenbewegungen.
DAX aktuell: Schwacher Wochenschluss belastet das Bild
Der DAX startete am Freitag bei 22.965 Punkten in den vorbörslichen Handel und zeigte zunächst eine freundliche Tendenz. Mit Handelsbeginn auf Xetra konnte der Index zwar zulegen, das Tageshoch wurde jedoch zügig abverkauft. In der Folge fiel der DAX deutlich unter die Marke von 22.700 Punkten.
Im weiteren Handelsverlauf setzte sich die Schwäche mit zunehmender Dynamik fort. Auch im nachbörslichen Handel blieb der Verkaufsdruck bestehen, bevor sich der Markt zum Wochenschluss leicht stabilisieren konnte. Der DAX beendete den Handel bei 22.209 Punkten.
Die Marktbreite war klar negativ: Nur 4 Werte schlossen im Plus, während 36 Aktien Verluste verzeichneten. Besonders schwach präsentierten sich E.ON (-5,06 %), MTU (-4,18 %) und Siemens (-4,12 %).
Chartanalyse: DAX Prognose kurzfristig weiter bärisch
Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 23.03.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
1h-Chart: DAX aktuell unter wichtiger Durchschnittslinie
Im Stundenchart zeigt sich ein klar angeschlagenes Bild. Der DAX scheiterte am Versuch eines Ausbruchs nach oben und fiel anschließend unter die SMA20. Auch wichtige Retracements wurden aufgegeben.
Solange der DAX unter der SMA20 (22.240 Punkte) notiert, bleibt das Risiko weiterer Abgaben bestehen. Mögliche Ziele auf der Unterseite sind:
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21.914 Punkte (Nachttief)
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21.700 / 21.680 Punkte
Erst ein nachhaltiger Anstieg über die SMA20 würde kurzfristig Entlastung bringen.
DAX Prognose (1h): bärisch
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4h-Chart: Schwäche dominiert weiterhin
Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 23.03.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Auch im übergeordneten Zeitfenster bleibt das Bild negativ. Der DAX konnte sich zwar kurzzeitig über die SMA50 schieben, scheiterte jedoch am 23,6 % Retracement und fiel dynamisch zurück.
Wichtige Erkenntnisse:
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SMA20 (22.780 Punkte) wirkt aktuell als Widerstand
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Rückfall bis zum 50 % Retracement
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Keine Unterstützung durch gleitende Durchschnitte
Erholungen könnten bis zum 38,2 % Retracement laufen, dürften dort jedoch erneut auf Verkaufsinteresse treffen.
DAX Prognose (4h): bärisch
DAX aktuell: Wichtige Marken für den 23.03.2026
Der DAX startete heute bei 21.924 Punkten und liegt damit deutlich unter dem Niveau vom Freitag.
Unterstützungen
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21.918
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21.833
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21.722
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21.566
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21.433
Widerstände
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21.985
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22.240
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22.361
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22.533
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22.780
Trading-Setups: DAX Prognose für heute
Long-Szenario
Kann sich der DAX aktuell über 21.924 Punkten stabilisieren, sind erste Erholungsbewegungen möglich. Ziele liegen schrittweise im Bereich:
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22.240 Punkte (entscheidender Widerstand / SMA20)
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darüber: 22.361 und 22.533 Punkte
Ein nachhaltiger Ausbruch über die SMA20 wäre ein erstes positives Signal.
Short-Szenario
Fällt der DAX unter 21.924 Punkte zurück, bleibt der Verkaufsdruck dominant. Mögliche Ziele:
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21.865 Punkte
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21.799 Punkte
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21.710 Punkte
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darunter weitere Ausdehnung bis 21.510 Punkte möglich
Tagesprognose: Seitwärts mit leichter Aufwärtstendenz
Trotz des schwachen Gesamtbildes ergibt sich kurzfristig eine leicht positive Tendenz:
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Bullisches Szenario: 55 %
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Bärisches Szenario: 45 %
Erwartete Handelsspanne:
21.708 bis 22.320 Punkte
Marktstimmung: Extreme Angst als möglicher Wendepunkt
Der Fear-and-Greed-Index liegt aktuell bei 15 und signalisiert weiterhin „Extreme Fear“. Historisch betrachtet treten in solchen Phasen häufig kurzfristige Gegenbewegungen auf.
Dies spricht dafür, dass der DAX aktuell zwar schwach ist, kurzfristige Erholungen jedoch jederzeit möglich bleiben.
Fazit: DAX Prognose bleibt angespannt
Der DAX aktuell befindet sich klar in einer Schwächephase. Solange wichtige Widerstände wie die SMA20 nicht zurückerobert werden, bleibt die DAX Prognose kurzfristig bärisch.
Gleichzeitig deutet die extreme Marktstimmung auf mögliche technische Gegenbewegungen hin. Entscheidend wird sein, ob der Index die Zone um 22.240 Punkte zurückgewinnen kann.
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