📈 DAX Aktuell – DAX Prognose & Analyse - Aktueller Wochenausblick (KW 13 / 2026)

Die wichtigsten Punkte - Kurzüberblick DAX Aktuell

Die Abwärtsdynamik der letzten drei Handelstage hatte einen ausgeprägten Charakter. Zum Wochenschluss am Freitagabend hat der DAX mit dem Kerzenkörper auf dem 50,0 % Retracement aufgesetzt.

Das Tageschart ist aktuell uneingeschränkt bärisch zu interpretieren. Der DAX hat charttechnisch zu Wochenbeginn die Möglichkeit sich am 50,0 % Retracement zu stabilisieren und eine Erholung abzubilden. Setzt sich dieses Szenario durch, so könnte sich die Aufwärtsbewegung zunächst bis an das 38,2 % Retracement fortsetzen. Sollten es die Bullen schaffen, den DAX über diesem Retracement festzusetzen, so besteht die Perspektive, dass der Index weiter in Richtung der SMA20 (aktuell bei 23.818 Punkten) laufen könnte. Sollte diese Durchschnittslinie in den kommenden Handelstagen erreicht werden, so sollten die Kursmuster im Dunstkreis dieser Linie engmaschig beobachtet werden.

► DAX WKN (Kassa): 846900 | ISIN (Kassa): DE0008469008 Ticker: DAX | DAX CFD: DE40cash

Aktuelle DAX Analyse (Kassa-basiert) am 22.03.2026: Chartanalyse, Wochenausblick , Trading Setups und mehr – für aktive Daytrader

Aktuelle Nachrichten zum DAX Trading 🔴 DAX Handelsideen 🔴 DAX Prognose & Ausblick

geschrieben von Jens Chrzanowski

🧭 DAX Aktuell – Makroökonomische Rahmenbedingungen

Die aktuelle Lage im DAX wird weiterhin stark durch die Geldpolitik und geopolitische Entwicklungen beeinflusst. Sowohl die Europäische Zentralbank (EZB) als auch die US-Notenbank (Fed) haben ihre Leitzinsen zuletzt unverändert gelassen.

Die Inflation im Euroraum lag zuletzt bei 1,9 % und damit nahe dem EZB-Ziel von 2 %. Allerdings sorgen steigende Ölpreise infolge geopolitischer Spannungen im Nahen Osten für neue Unsicherheiten. Eine erneute Inflationsdynamik könnte Zinssenkungen verzögern.

Auch die Fed bleibt vorsichtig:

Inflationserwartung 2026: 2,2 % (zuvor 2,1 %)

Wachstumserwartung: 2,3 %

👉 Fazit: Die geldpolitische Zurückhaltung belastet kurzfristig die DAX-Entwicklung und bleibt ein zentraler Faktor in jeder DAX Analyse.

🔁 DAX Rückblick – Handelswoche (16.03. – 20.03.2026)

Der DAX startete stark in die Woche, konnte das Niveau jedoch nicht halten:

Wochenstart: 23.574 Punkte

Wochenhoch: 23.969 Punkte

Wochenschluss: 22.209 Punkte

Damit verzeichnete der DAX:

den vierten Wochenverlust in Folge

insgesamt den sechsten Verlust in 2026

Die hohe Volatilität (Range: 852 Punkte) zeigt eine weiterhin nervöse Marktphase.

👉 Wichtiger Punkt für die DAX Prognose: Der Markt bleibt technisch angeschlagen und anfällig für weitere Rücksetzer.

Unser Wochenausblick & Setup der Vorwoche ging nicht auf: Korrekt war unsere Einschätzung, dass die Abwärtsrisiken überwiegen. Die Rücksetzer gingen mit dem Unterschreiten der 22.799/97 Punkte-Marke jedoch deutlich unter unser maximales Anlaufziel auf der Unterseite bei 22.777/75 Punkten.

DAX Performance - prozentuale Veränderung Woche, Monat, Jahr

📉 DAX Analyse – Wichtige Marken

🔼 Widerstände:

22.361 · 22.533 · 22.717 · 22.925 · 23.035 · 23.102–23.133 · 23.251 · 23.395

🔽 Unterstützungen:

21.985 · 21.833 · 21.722 · 21.566 · 21.433 · 21.233 · 21.059

📊 DAX Chartanalyse (Daily & 4H)

📅 Daily Chart – DAX Analyse

Das Chartbild ist aktuell klar bärisch:

Rückfall auf das 50 % Retracement

Deutliche Abwärtsdynamik zum Wochenschluss

SMA20 aktuell bei 23.818 Punkten als zentrale Hürde

👉 Bullisches Szenario:

Erholung bis zum 38,2 % Retracement, ggf. Test der SMA20

👉 Bärisches Szenario:

Bruch des 50 % Retracements → Ziele bei:

21.685 Punkten

20.115 Punkten

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⏱ 4H Chart – Kurzfristige DAX Analyse

DAX unter SMA20 → Schwäche bleibt dominant

Rückfall unter 38,2 % Retracement bestätigt Abwärtstrend

👉 Erholungen könnten kurzfristig bis zum 38,2 % Retracement laufen, bleiben aber anfällig.

für aktive Daytrader Trading -Ausblick – DAX Setups

🟢 Long Setup (DAX Prognose bullisch) - 60 % Wahrscheinlichkeit

Kann sich der DAX über 22.209 Punkten stabilisieren:

➡️ Mögliche Ziele:

22.360 Punkte

22.625 Punkte

23.035 Punkte

23.137 Punkte

👉 Entscheidend: Rückeroberung der SMA20

🔴 Short Setup (DAX Prognose bärisch) - 40 % Wahrscheinlichkeit

Unterhalb von 22.209 Punkten:

➡️ Mögliche Ziele:

21.865 Punkte

21.775 Punkte

21.510 Punkte

👉 Trend bleibt klar negativ unterhalb wichtiger Durchschnitte

⚡ Fazit – DAX Aktuell & Ausblick

Die aktuelle DAX Analyse zeigt ein angeschlagenes Marktbild mit dominierenden Abwärtsrisiken.

Kurzfristig: bärisch

Mittelfristig: abhängig von Zinspolitik & geopolitischer Lage

Entscheidende Marke: SMA20

Wichtig bleibt natürlich auch, die politische Lage rund um den Iran-Konflikt zu beobachten. Aktuelle Ereignisse dort können jederzeit für grössere Marktbewegungen sorgen!



👉 Die DAX Prognose bleibt vorsichtig optimistisch, solange Unterstützungen halten.

Erwartete Tendenz KW 13 / 2026:

➡️ Seitwärts bis leicht aufwärts

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❓ FAQ – DAX Aktuell & DAX Prognose

📌 Wie ist der DAX aktuell einzuschätzen?

Der DAX zeigt aktuell ein bärisches kurzfristiges Chartbild, da wichtige gleitende Durchschnitte wie die SMA20 unterschritten wurden. Solange der Index unter diesen Marken notiert, überwiegen die Abwärtsrisiken, auch wenn kurzfristige Erholungen möglich sind.

📊 Wie lautet die aktuelle DAX Prognose für diese Woche?

Die aktuelle DAX Prognose für KW 13 / 2026 ist leicht positiv mit Seitwärts- bis Aufwärtstendenz.

Bullisches Szenario (60 %): Anstieg über 22.209 Punkte möglich

Anstieg über 22.209 Punkte möglich Bärisches Szenario (40 %): Rücksetzer unter 21.865 Punkte wahrscheinlich

Entscheidend bleibt die Entwicklung an den zentralen Unterstützungs- und Widerstandszonen.

📉 Welche Marken sind im DAX aktuell wichtig?

In der aktuellen DAX Analyse sind folgende Marken entscheidend:

Widerstände: 22.361 · 22.625 · 23.035 Punkte

22.361 · 22.625 · 23.035 Punkte Unterstützungen: 21.985 · 21.833 · 21.566 Punkte

Diese Kursniveaus bestimmen maßgeblich die kurzfristige Trendrichtung.

📈 Ist der DAX aktuell im Aufwärtstrend oder Abwärtstrend?

Kurzfristig befindet sich der DAX in einem Abwärtstrend, da mehrere Wochenverluste in Folge verzeichnet wurden.

Erst ein nachhaltiger Anstieg über die SMA20 würde das Chartbild wieder aufhellen.

🧠 Welche Faktoren beeinflussen den DAX aktuell am stärksten?

Die wichtigsten Einflussfaktoren für den DAX aktuell sind:

Geldpolitik von EZB und Fed

Inflation und Zinsausblick

Ölpreise und geopolitische Spannungen - Iran-Konflikt

Konjunkturdaten aus den USA und Europa

Diese Faktoren spielen eine zentrale Rolle in jeder fundierten DAX Analyse.

⏱ Wie entwickelt sich der DAX kurzfristig laut Chartanalyse?

Die kurzfristige DAX Analyse (4H-Chart) zeigt weiterhin Schwäche:

Solange der DAX unter der SMA20 bleibt, sind weitere Rücksetzer möglich.

Erholungen könnten jedoch bis zum 38,2 % Retracement führen.

📅 Warum ist die DAX Prognose aktuell unsicher?

Die DAX Prognose ist aktuell unsicher, da mehrere externe Faktoren gleichzeitig wirken:

Unsicherheit über zukünftige Zinsschritte

Steigende Energiepreise

Geopolitische Risiken

Diese Kombination erhöht die Volatilität und erschwert klare Trendprognosen.

💡 Wann wird das DAX Chartbild wieder bullish?

Das Chartbild würde sich laut aktueller DAX Analyse erst dann deutlich verbessern, wenn:

die SMA20 zurückerobert wird

und der DAX sich nachhaltig darüber stabilisiert

Ein weiterer wichtiger Faktor ist die Rückkehr über mittelfristige Durchschnitte wie die SMA50.

🔎 Was bedeutet die DAX Analyse für Anleger?

Die aktuelle DAX Analyse deutet darauf hin, dass Anleger vorsichtig agieren sollten.

Kurzfristige Trades sind möglich, jedoch bleibt das Risiko für weitere Rücksetzer erhöht.