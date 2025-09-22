KEY TAKEAWAYS

Setzen sich die Bären durch, so würde dies bedeuten, dass der DAX per Stundenschluss unter die SMA50 (aktuell bei 23.649 Punkten) / SMA200 fällt und sich darunter festsetzt. Geht der Kontakt verloren, so könnten sich weitere Abgaben einstellen, die die Perspektive haben in den Bereich der 23.510/485 Punkte bzw. an das Wochentief der Vorwoche zu laufen.

► DAX (Kassa) WKN: 846900 | ISIN: DE0008469008 | Ticker: DAX | CFD: DE40.cash

DAX Prognose & DAX aktuell – Einschätzung für Montag, den 22.09.2025

Der DAX aktuell startete am Freitagmorgen bei 23.681 Punkten in den vorbörslichen Handel. Mit Beginn des Xetra-Handels konnte der Index zunächst auf 23.800 Punkte ansteigen, bevor er wieder auf fast 23.600 Punkte zurückfiel. Nach längerer Konsolidierung erholte sich der Index zwar leicht, schloss den Handelstag jedoch bei 23.666 Punkten, ohne ein Tagesplus zu erzielen.

Von den 40 DAX-Werten schlossen 17 im Plus und 23 im Minus. Sartorius, Deutsche Bank und Brenntag gehörten zu den Gewinnern, während Zalando, Symrise und Infineon zu den schwächsten Werten zählten.

DAX Chartcheck – 1h-Chart

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 22.09.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Der DAX aktuell pendelte am Freitag um die SMA20 (23.660 Punkte) und SMA200 (23.650 Punkte). Zwar wurde ein Tageshoch bei 23.800 Punkten erreicht, aber ohne nachhaltige Dynamik. Solange der DAX sich nicht über der 23.800er-Marke etablieren kann, bleibt das kurzfristige Bild neutral.

Bullische Variante: Ein Stundenschluss über der 23.800 Punkte-Marke könnte die Aufwärtsbewegung in Richtung 24.000 Punkte einleiten.

Bärische Variante: Fällt der DAX per Stundenschluss unter die SMA50/SMA200, drohen Rücksetzer bis 23.510/485 Punkte oder tiefer.

Kurzfristige Prognose 1h-Chart: neutral.

DAX Chartcheck – 4h-Chart

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 22.09.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Im 4h-Chart bleibt die Lage ähnlich: Der DAX konnte sich zwar zeitweise über die SMA20 und SMA50 schieben, scheiterte aber mehrfach daran, sich dort zu stabilisieren. Erst ein Anstieg in Richtung SMA200 (23.972 Punkte) würde das Chartbild deutlich aufhellen.

Bullisches Szenario: Überwindung der SMA200 mit Chance auf Fortsetzung der Aufwärtsbewegung.

Bärisches Szenario: Ein Rückfall unter die SMA50 oder gar SMA20 würde die Lage wieder eintrüben und das Risiko eines Tests des Monatstiefs erhöhen.

Kurzfristige Prognose 4h-Chart: neutral.

DAX Prognose für heute (22.09.2025)

Der DAX ist am Montagmorgen bei 23.635 Punkten in den vorbörslichen Handel gestartet.

Long-Setup: Über 23.635 Punkten könnte der DAX Schritt für Schritt in Richtung 23.905/07 und anschließend bis 24.111 Punkte laufen.

Short-Setup: Unter 23.635 Punkten könnten die Bären Druck aufbauen mit Zielbereichen bei 23.438 Punkten und tiefer.

DAX-Widerstände: 23.650/56/73 | 23.827/66 | 23.925/80 | 24.018/30 | 24.169

DAX-Unterstützungen: 23.635 | 23.594/70 | 23.422 | 23.361 | 23.270 | 23.150

Wir erwarten für den Handelstag eine seitwärts bis leicht aufwärts gerichtete Bewegung mit einer Tagesrange von 23.759 / 23.905 bis 23.566 / 23.472 Punkten.

Marktstimmung & Anleger-Sentiment

Der Fear & Greed Index notierte zuletzt bei 62 Punkten und signalisiert damit „Greed“. Vor einer Woche lag der Wert bei 54 (neutral), vor einem Monat bei 59 (Greed). Extremwerte über 70 oder unter 30 gelten als Indikator für mögliche kurzfristige Trendwechsel.

Fazit – DAX Prognose & DAX aktuell

Die DAX Prognose für den 22.09.2025 bleibt neutral. Kurzfristig hängt vieles von der Entwicklung an der 23.800 Punkte-Marke ab. Ein Anstieg darüber könnte den Weg Richtung 24.000 Punkte ebnen. Unterhalb von 23.635 Punkten droht hingegen eine erneute Korrektur.

