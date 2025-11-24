DAX Prognose & DAX Aktuell: Einschätzung für 24.11.2025

Der DAX ist Freitagmorgen bei 23.011 Punkten in den vorbörslichen Handel gegangen. Mit Aufnahme des Xetra Handels konnte sich der Index zunächst erholen. Es ging bis knapp an die 23.200 Punkte-Marke. Die Gewinne wurden nachfolgend aber direkt wieder abgegeben. Es ging im Zuge dessen zurück an und unter die 23.000 Punkte-Marke. Den Bullen gelang es gegen Mittag den Index zu stabilisieren und aufwärtszuschieben. Das Hoch am Nachmittag bei 23.273 Punkten wurde abverkauft. Zum Xetra Schluss notierte der DAX knapp unter der 23.100 Punkte-Marke. Nachbörslich schaffte es der DAX wieder zuzulegen. Es ging im Rahmen einer Erholungsbewegung wieder zurück über die 23.200 Punkte. Der DAX ging bei 23.235 Punkten aus dem Tages- Wochenhandel.

► DAX (Kassa) WKN: 846900 | ISIN: DE0008469008 | Ticker: DAX | CFD: DE40.cash

✅ Drei Key Takeaways

✅ Stabilisierung über 23.200 Punkten

Der DAX zeigt erste Erholungsansätze und konnte sich nachbörslich wieder über 23.200 Punkte schieben. Damit verbessert sich das kurzfristige Bild im Stundenchart spürbar.

✅ Entscheidende Marken: Retracement & SMA50

Für eine echte Trendaufhellung muss der DAX das 23,6 %-Retracement sowie im 4h-Chart die SMA50 (23.616 Punkte) zurückerobern. Erst dann steigt die Wahrscheinlichkeit einer größeren Aufwärtsbewegung.

✅ Wahrscheinlich höherer Schlusskurs

Auf Basis unseres Setups liegt die Bull-Wahrscheinlichkeit bei 60 %. Wir erwarten einen seitwärts bis leicht aufwärts tendierenden Handelstag mit einer Tagesrange zwischen 23.146 und 23.531 Punkten.

Der DAX ist am Freitagmorgen bei 23.011 Punkten in den vorbörslichen Handel gestartet. Mit Beginn des Xetra-Handels setzte zunächst eine Erholung ein, die den Index bis knapp an die 23.200-Punkte-Marke führte. Diese Gewinne wurden jedoch schnell wieder abgegeben, sodass der DAX erneut unter die wichtige 23.000-Punkte-Zone fiel.

Gegen Mittag gelang den Bullen eine Stabilisierung, die am Nachmittag in ein Intraday-Hoch bei 23.273 Punkten überging – allerdings gefolgt von einem deutlichen Abverkauf. Zum Xetra-Schluss notierte der Index knapp unter 23.100 Punkten, bevor er nachbörslich erneut auf über 23.200 Punkte anstieg. Der DAX beendete den Wochenhandel schließlich bei 23.235 Punkten.

Gewinner und Verlierer im DAX

Per Xetra-Schluss am 21.11.2025 standen 36 Aktien im Plus, lediglich 4 im Minus.

Top-Performer:

Deutsche Börse : +5,80 %

Symrise : +4,29 %

BASF: +3,97 %

Schwächste Werte:

Siemens Energy : –6,14 %

Rheinmetall : –5,81 %

RWE: –1,53 %

DAX Chartanalyse – DAX Prognose im 1-Stunden-Chart (1h)

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 24.11.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Der DAX notierte zunächst unter der SMA20 (23.225 Punkte). Erst nach mehreren Anläufen gelang es dem Index, diese Durchschnittslinie zurückzuerobern. Am Nachmittag lief der Kurs an die SMA50 (23.213 Punkte), die zunächst nicht nachhaltig überwunden werden konnte.

Nachbörslich kam es schließlich zu einem Break der SMA50, und im Frühhandel konnte sich der DAX darüber festsetzen. Damit wirkt das 1h-Chartbild neutral.

Signal zur Aufhellung

Nachhaltige Rückeroberung des 23,6 %-Retracements

Potenzielles Ziel: SMA200 bei 23.659 Punkten

Signal zur Eintrübung

Stunden-Schlusskurs unter SMA20 / SMA50

Mögliche Ziele: 22.655/30 Punkte, darunter 22.410/385 Punkte

➡️ Einschätzung 1h-Chart: neutral

DAX Prognose im 4-Stunden-Chart (4h)

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 24.11.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Nach dem Bruch der SMA200 (24.040 Punkte) und der SMA20 (23.236 Punkte) setzte der DAX seine Schwäche fort. Erst unterhalb der 23.000-Punkte-Marke stabilisierte sich der Index kurzfristig.

Am Freitag kam es zu einer Entlastungsbewegung, die den DAX wieder über die SMA20 führte. Der Wochenschluss lag knapp darüber.

Bullisches Szenario zu Wochenbeginn

Fortsetzung der Erholung bis zum 23,6 %-Retracement

Darüber wäre ein Lauf zur SMA50 (23.616 Punkte) möglich

Erst bei nachhaltiger Rückeroberung der SMA50 verbessert sich das mittelfristige Chartbild

Bärisches Szenario

Rückfall unter die SMA20

Folge: höhere Wahrscheinlichkeit neuer Abgaben

Ziele entsprechen den Marken aus der Stundenanalyse

➡️ Einschätzung 4h-Chart: bärisch bis neutral

DAX Prognose für den Handelstag – 24.11.2025

Der DAX ist heute Morgen bei 23.285 Punkten in die Vorbörse gestartet. Das entspricht einem Plus von 274 Punkten gegenüber Freitagmorgen.

Long-Setup (Bull-Szenario)

Kann der DAX die 23.285-Punkte-Marke halten, liegen die nächsten Ziele bei:

23.299/301 • 23.313/15 • 23.329/31 • 23.345/47 • 23.362/64 • 23.381/83 •

23.404/06 • 23.423/25 • 23.444/46 • 23.461/63 • … • bis 23.819/21

Short-Setup (Bear-Szenario)

Unter 23.285 Punkten wären die nächsten Ziele:

23.270/68 • 23.251/49 • 23.231/29 • 23.214/12 • 23.201/199 • 23.180/78 •

… • bis 22.830/28

Wichtige DAX Widerstände

23.299/87 • 23.337 • 23.445 • 23.500/26/82 • 23.616/59 • 23.744 • 23.815/35

Wichtige DAX Unterstützungen

23.273/52/42/36/13 • 23.189/23 • 23.089/15 • 22.964/33/01 • 22.877 • 22.761 • 22.676

Wahrscheinlichkeiten für den Handelstag

Basierend auf unserem Setup erwarten wir heute einen seitwärts bis aufwärts gerichteten Markt.

Szenario Wahrscheinlichkeit Bull-Szenario 60 % Bear-Szenario 40 %

Erwartete Tagesrange: 23.383 / 23.531 bis 23.212 / 23.146 Punkte

Stimmung der internationalen Anleger – Greed & Fear Index

Der Fear-and-Greed-Index notierte zuletzt bei 10 (Extreme Fear).

Vor einer Woche: 21 (Extreme Fear)

Vor einem Monat: 28 (Fear)

Vor einem Jahr: 56 (Greed)

