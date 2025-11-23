- Rund 2,6% Minus für den DAX in der zurückliegenden Handelswoche!
- Der bärische Charkter im Chartbild bleibt ausgeprägt
- Kurze Zwischenerholungen sind möglich, wir sehen aber keinen längeren Charakter
DAX Prognose & Analyse – Aktueller Wochenausblick (KW 48 / 2025) - DAX Aktuell
Die wichtigsten Punkte
Der Aktienindex DAX hat in den letzten Handelstagen deutlich an Substanz verloren. Es ging zunächst unter die SMA20 (aktuell bei 23.867 Punkten) bzw. die SMA50 (aktuell bei 23.977 Punkten) bis an die SMA200 (aktuell bei 23.496 Punkten). Hier konnte sich der Index zu Wochenbeginn noch stabilisieren. Die SMA200 wurde am Folgetag aufgegeben, wobei der DAX es am Donnerstag geschafft hat, noch einmal an diese Linie zu laufen. Im Tageschart ist erkennbar, dass der DAX mit dem Docht der Tageskerze diese Linie erreicht hat. Die nachfolgende Schwäche drückte den Index wieder unter das 23,6 % Retracement. Damit hat sich das Chartbild deutlich eingetrübt und ist bärisch zu interpretieren. Insbesondere die Aufgabe der SMA200 ist als ein bärisches Momentum zu sehen. Die Relevanz dieser Durchschnittslinie kann gut aus dem Chart herausgelesen werden.
Solange der DAX per Tagesschluss unter dieser Linie notiert, solange könnte sich die Schwäche weiter fortsetzen. Denkbare übergeordnete Anlaufziele auf der Unterseite wären die 23.890/880 Punkte, die 22.710/690 bzw. die 22.510/485 Punkte.
► DAX WKN (Kassa): 846900 | ISIN (Kassa): DE0008469008 Ticker: DAX | DAX CFD: DE40cash
-
Aktuelle DAX Analyse (Kassa-basiert) am 23.11.2025: Chartanalyse, Wochenausblick, Trading Setups und mehr – für aktive Daytrader
-
Aktuelle Nachrichten zum DAX Trading 🔴 DAX Handelsideen 🔴 DAX Prognose & Ausblick
-
geschrieben von Jens Chrzanowski
📰🌍 DAX Marktumfeld – Rahmenbedingungen für die Index Entwicklung
Im Mittelpunkt der aktuellen Marktbewegungen steht das jüngste Fed-Protokoll. Dieses zeigt, dass es keinen klaren Konsens über einen möglichen Zinsschritt im Dezember gibt. Einige Mitglieder sprechen sich angesichts unsicherer Inflationsdaten und fehlender Veröffentlichungen (z. B. Arbeitsmarktdaten aufgrund des Shutdowns) für Zurückhaltung aus.
→ Ergebnis: Zinsunsicherheit steigt, der Markt reagiert volatil.
Auch die EZB dürfte ihre Leitzinsen stabil halten. Ökonomen erwarten in den kommenden Monaten keine grundlegende Änderung dieser geldpolitischen Strategie. Dies beeinflusst maßgeblich die DAX Prognose für die nächste Handelswoche.
🔙 DAX Rückblick – DAX aktuell im Wochenverlauf (17.11.–21.11.2025)
Der DAX ist bei 23.875 Punkten in die neue Woche gestartet – nahezu auf Vorwochenniveau. Die Kursentwicklung zeigte sich allerdings deutlich schwächer:
-
Wochenbeginn: starke Abgaben
-
Dienstag: erste Stabilisierung
-
Mittwoch: moderates Kaufinteresse, Anstieg über 23.400 Punkte
-
Donnerstag: starker Verkaufsdruck, Rückfall unter 23.000 Punkte
-
Freitag: dynamische Entlastungsrally, deutliche Erholung
Wochenschluss: 23.235 Punkte
Wochenrange: 791 Punkte – über dem Jahresdurchschnitt
→ Ergebnis: deutlicher Wochenverlust (rund 2,6%) trotz Erholung am Freitag.
Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 23.11.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Das technische Setup ("Abwärtspotential") wurde nahezu punktgenau erfüllt: Zielbereich um 23.945 Punkte wurde erreicht, Rücksetzer gingen deutlich tiefer und unterschritten wichtige Short-Level.
📊 DAX Performance, historische Entwicklung Woche, Monat, Jahr, 5 Jahre
📊 DAX Analyse – Wichtige Unterstützungen & Widerstände
DAX Widerstände
-
23.273
-
23.337
-
23.445/96
-
23.526/82
-
23.616/70/92
-
23.715/44
-
23.835/67
DAX Unterstützungen
-
23.223/17/12
-
23.138/19
-
23.066
-
22.968
-
22.870
-
22.761
-
22.676
Zentrale Marken unseres DAX Setups
-
Intraday-Level: 23.592 / 22.816
-
Tagesschlussmarken: 24.177 / 22.466
-
Bull-Breaks: 13.167 (Wo.-Schluss), 12.866 (Mo.-Schluss)
-
Box-Bereich: 25.639 – 15.055
-
Zyklische Range 2020–2033: 26.505 – 7.976
📈DAX Chartcheck – DAX Analyse im Daily & 4-Stunden-Chart
⏱Daily Chart – DAX aktuell bärisch
Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 23.11.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Der DAX hat mehrfach wichtige gleitende Durchschnitte unterschritten:
-
SMA20: 23.867
-
SMA50: 23.977
-
SMA200: 23.496
Der erneute Verlust der SMA200 verstärkt das bärische Momentum. Solange der Index unter der SMA200 schließt, überwiegt die Abwärtsgefahr.
Mögliche Abwärtsziele
-
22.890/880
-
22.710/690
-
22.510/485
Entlastungsszenario
Eine Gegenbewegung könnte zurücklaufen an:
-
23,6 % Fibonacci-Retracement
-
SMA200
Aufhellung erst, wenn der DAX zwei Tagesschlüsse über der SMA200 schafft.
- Übergeordnetes Chartbild: bärisch
⏱4h Chart – kurzfristige DAX Prognose bärisch
Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 23.11.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Auch im 4h-Chart zeigt sich ein angeschlagenes Bild:
-
SMA200 (24.057) verloren
-
SMA50 (23.670) nicht zurückerobert
-
Dynamischer Rutsch unter 23.000, erst Freitagerholung bringt Entlastung
Bullisches Szenario (Erholung)
-
Rücklauf zum 23,6 % Retracement
-
Anschließend Zielbereich SMA50
-
Erst über der SMA50: nachhaltige Chartaufhellung
Bärisches Szenario
-
Rückfall unter SMA20
-
Ziele: identisch zu Daily-Unterstützungen
Kurzfristige Prognose: bärisch
DAX Prognose – Einschätzung für die neue Handelswoche
🟢 Long Setup, Bull-Szenario
Über 23.235 Punkten kann der DAX folgende Ziele anlaufen:
23.258/60 → 23.276/78 → ... → bis 23.819/21 Punkte
🔴 Short Setup, Bear-Szenario
Unter 23.235 Punkten entstehen Chancen auf Rücksetzer:
23.207/05 → 23.180/78 → ... → bis 22.548/46 Punkte
Erwartete DAX Tendenz für KW 48/2025
Übergeordnet: seitwärts / bärisch
-
Bull-Wahrscheinlichkeit: 40 %
-
Bear-Wahrscheinlichkeit: 60 %
🧩 Fazit – DAX aktuell unter Druck, aber Erholungschancen vorhanden
Der DAX befindet sich technisch in einem angeschlagenen Zustand, vor allem aufgrund der Unterschreitung der SMA200. Dennoch zeigen die Erholungsbewegungen, dass die Bullen lokale Chancen haben – insbesondere bei einer Rückeroberung entscheidender Durchschnittslinien.
Für Trader ist die 23.235-Punkte-Zone entscheidend:
-
darüber: Erholungspotenzial
-
darunter: Fortsetzung der Schwäche wahrscheinlich
🎓 Empfohlene Ausbildungsartikel zum Thema DAX Handel & Analyse
-
Technische Chartanalyse – Grundlagen
→ Verweist auf den Einstieg in die technische Analyse — ideal zur Unterstützung der Charttechnik-basierten DAX-Analyse.
-
Was ist der DAX?
→ Bietet eine Hintergrundinfo über den Index selbst — hilfreich, um DAX-Lesern das Fundament näherzubringen.
-
DAX CFDs – So handelst du den deutschen Leitindex mit Hebel
→ führt zu einer Erklärung der Hebelprodukte CFDs
-
DAX Trading erklärt: So nutzt du Marktbewegungen gezielt aus
→ Bietet eine umfassende Erklärung zum aktiven DAX-Trading mit Strategien, Indikatoren und Charttechniken – sehr passend zum Fokus auf Daytrading und technische Marken.
📌 FAQ – DAX aktuell, DAX Prognose & DAX Analyse (Deutschland)
1. Was bewegt den DAX aktuell am stärksten?
Der DAX wird aktuell vor allem von der unsicheren Zinspolitik der US-Notenbank (Fed) und der stabilen, aber zurückhaltenden Zinsperspektive der EZB beeinflusst. Für Anleger in Deutschland bedeutet das ein erhöhtes Maß an Volatilität, besonders im Bereich der großen Export- und Bankwerte.
2. Wie ist die aktuelle DAX Prognose für die kommende Woche?
Die DAX Prognose für die KW 48/2025 zeigt ein leicht bullisches Gesamtbild mit einer Wahrscheinlichkeit von 60 % für fallende Kurse. Der Markt bleibt technisch fragil, da der DAX zuvor die SMA200 unterschritten hat, was weiterhin Abwärtsrisiken birgt.
3. Welche DAX Marken sind für Trader in Deutschland derzeit besonders wichtig?
Zu den wichtigsten Marken zählen:
-
Widerstände: 23.273, 23.337, 23.445/96
-
Unterstützungen: 23.223/17/12, 23.138/19, 23.066
Die Zone um 23.235 Punkte dient aktuell als zentrale Entscheidungsmarke für Long- und Short-Szenarien.
4. Ist der DAX aktuell eher bullisch oder bärisch?
Die aktuelle DAX Analyse zeigt ein übergeordnet bärisches Chartbild, da der DAX unter der SMA200 notiert. Kurzfristige Erholungen sind möglich, nachhaltige Stärke entsteht erst über relevanten gleitenden Durchschnitten.
5. Welche Faktoren beeinflussen die DAX Entwicklung in Deutschland langfristig?
Langfristig wird der DAX u. a. beeinflusst durch:
-
Zinspolitik von Fed & EZB
-
Deutsche Exportlage
-
Geopolitische Entwicklungen in Europa
-
Unternehmenszahlen großer DAX-Konzerne
-
Energiepreise und deutsche Industrieproduktion
6. Wie können Privatanleger in Deutschland auf die aktuelle DAX Lage reagieren?
Anleger können angesichts der hohen Volatilität auf Strategien wie gestaffelte Einstiege, Stop-Loss-Absicherung und Fokus auf defensive Sektoren setzen. Besonders wichtig ist das Beobachten der SMA200 und der 23.235-Marke für kurzfristige Entscheidungen.
7. Wie entwickelt sich der DAX im internationalen Vergleich (EU/USA)?
Im Vergleich zu US-Indizes wie S&P 500 oder Dow Jones zeigt der DAX aktuell ein schwächeres Momentum. Der europäische Markt wirkt insgesamt von Zinssorgen und Industriebremse stärker belastet. Dennoch bleibt der DAX im EU-Vergleich einer der stabilsten Leitindizes.
8. Welche Risiken sieht die aktuelle DAX Analyse für Anleger in der DACH-Region?
Zu den größten Risiken zählen:
-
Rezessionssignale in Deutschland
-
Unklare Inflationsentwicklung
-
Globale Lieferkettenrisiken
-
Schwäche im Automobil- und Maschinenbausektor
-
Zinspause mit ungewisser Dauer
9. Wohin kann der DAX kurzfristig fallen oder steigen?
Short-Ziele liegen aktuell im Bereich von 22.950 bis 22.548 Punkten.
Auf der Oberseite liegen potenzielle Anlaufziele bei 23.513 bis über 23.819 Punkten, sollte der Index die zentrale Hürde über 23.235 Punkten überwinden.
10. Wann hellt sich das DAX Chartbild wieder auf?
Erst wenn der DAX per Tagesschluss wieder über die SMA200 steigt und diese Bewegung am Folgetag bestätigt, spricht die Charttechnik von einem nachhaltigen bullischen Signal.
