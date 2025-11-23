DAX Prognose & Analyse – Aktueller Wochenausblick (KW 48 / 2025) - DAX Aktuell

Die wichtigsten Punkte

Der Aktienindex DAX hat in den letzten Handelstagen deutlich an Substanz verloren. Es ging zunächst unter die SMA20 (aktuell bei 23.867 Punkten) bzw. die SMA50 (aktuell bei 23.977 Punkten) bis an die SMA200 (aktuell bei 23.496 Punkten). Hier konnte sich der Index zu Wochenbeginn noch stabilisieren. Die SMA200 wurde am Folgetag aufgegeben, wobei der DAX es am Donnerstag geschafft hat, noch einmal an diese Linie zu laufen. Im Tageschart ist erkennbar, dass der DAX mit dem Docht der Tageskerze diese Linie erreicht hat. Die nachfolgende Schwäche drückte den Index wieder unter das 23,6 % Retracement. Damit hat sich das Chartbild deutlich eingetrübt und ist bärisch zu interpretieren. Insbesondere die Aufgabe der SMA200 ist als ein bärisches Momentum zu sehen. Die Relevanz dieser Durchschnittslinie kann gut aus dem Chart herausgelesen werden.

Solange der DAX per Tagesschluss unter dieser Linie notiert, solange könnte sich die Schwäche weiter fortsetzen. Denkbare übergeordnete Anlaufziele auf der Unterseite wären die 23.890/880 Punkte, die 22.710/690 bzw. die 22.510/485 Punkte.

► DAX WKN (Kassa): 846900 | ISIN (Kassa): DE0008469008 Ticker: DAX | DAX CFD: DE40cash

Aktuelle DAX Analyse (Kassa-basiert) am 23.11.2025: Chartanalyse, Wochenausblick , Trading Setups und mehr – für aktive Daytrader

Aktuelle Nachrichten zum DAX Trading 🔴 DAX Handelsideen 🔴 DAX Prognose & Ausblick

geschrieben von Jens Chrzanowski

📰🌍 DAX Marktumfeld – Rahmenbedingungen für die Index Entwicklung

Im Mittelpunkt der aktuellen Marktbewegungen steht das jüngste Fed-Protokoll. Dieses zeigt, dass es keinen klaren Konsens über einen möglichen Zinsschritt im Dezember gibt. Einige Mitglieder sprechen sich angesichts unsicherer Inflationsdaten und fehlender Veröffentlichungen (z. B. Arbeitsmarktdaten aufgrund des Shutdowns) für Zurückhaltung aus.

→ Ergebnis: Zinsunsicherheit steigt, der Markt reagiert volatil.

Auch die EZB dürfte ihre Leitzinsen stabil halten. Ökonomen erwarten in den kommenden Monaten keine grundlegende Änderung dieser geldpolitischen Strategie. Dies beeinflusst maßgeblich die DAX Prognose für die nächste Handelswoche.



🔙 DAX Rückblick – DAX aktuell im Wochenverlauf (17.11.–21.11.2025)

Der DAX ist bei 23.875 Punkten in die neue Woche gestartet – nahezu auf Vorwochenniveau. Die Kursentwicklung zeigte sich allerdings deutlich schwächer:

Wochenbeginn: starke Abgaben

Dienstag: erste Stabilisierung

Mittwoch: moderates Kaufinteresse, Anstieg über 23.400 Punkte

Donnerstag: starker Verkaufsdruck, Rückfall unter 23.000 Punkte

Freitag: dynamische Entlastungsrally, deutliche Erholung

Wochenschluss: 23.235 Punkte

Wochenrange: 791 Punkte – über dem Jahresdurchschnitt

→ Ergebnis: deutlicher Wochenverlust (rund 2,6%) trotz Erholung am Freitag.

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 23.11.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Das technische Setup ("Abwärtspotential") wurde nahezu punktgenau erfüllt: Zielbereich um 23.945 Punkte wurde erreicht, Rücksetzer gingen deutlich tiefer und unterschritten wichtige Short-Level.



📊 DAX Performance, historische Entwicklung Woche, Monat, Jahr, 5 Jahre

📊 DAX Analyse – Wichtige Unterstützungen & Widerstände

DAX Widerstände

23.273

23.337

23.445/96

23.526/82

23.616/70/92

23.715/44

23.835/67

DAX Unterstützungen

23.223/17/12

23.138/19

23.066

22.968

22.870

22.761

22.676

Zentrale Marken unseres DAX Setups

Intraday-Level: 23.592 / 22.816

Tagesschlussmarken: 24.177 / 22.466

Bull-Breaks: 13.167 (Wo.-Schluss), 12.866 (Mo.-Schluss)

Box-Bereich: 25.639 – 15.055

Zyklische Range 2020–2033: 26.505 – 7.976

📈DAX Chartcheck – DAX Analyse im Daily & 4-Stunden-Chart

⏱Daily Chart – DAX aktuell bärisch

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 23.11.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Der DAX hat mehrfach wichtige gleitende Durchschnitte unterschritten:

SMA20: 23.867

SMA50: 23.977

SMA200: 23.496

Der erneute Verlust der SMA200 verstärkt das bärische Momentum. Solange der Index unter der SMA200 schließt, überwiegt die Abwärtsgefahr.

Mögliche Abwärtsziele

22.890/880

22.710/690

22.510/485

Entlastungsszenario

Eine Gegenbewegung könnte zurücklaufen an:

23,6 % Fibonacci-Retracement

SMA200

Aufhellung erst, wenn der DAX zwei Tagesschlüsse über der SMA200 schafft.

Übergeordnetes Chartbild: bärisch

⏱4h Chart – kurzfristige DAX Prognose bärisch

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 23.11.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Auch im 4h-Chart zeigt sich ein angeschlagenes Bild:

SMA200 (24.057) verloren

SMA50 (23.670) nicht zurückerobert

Dynamischer Rutsch unter 23.000, erst Freitagerholung bringt Entlastung

Bullisches Szenario (Erholung)

Rücklauf zum 23,6 % Retracement

Anschließend Zielbereich SMA50

Erst über der SMA50: nachhaltige Chartaufhellung

Bärisches Szenario

Rückfall unter SMA20

Ziele: identisch zu Daily-Unterstützungen

Kurzfristige Prognose: bärisch

DAX Prognose – Einschätzung für die neue Handelswoche

🟢 Long Setup, Bull-Szenario

Über 23.235 Punkten kann der DAX folgende Ziele anlaufen:

23.258/60 → 23.276/78 → ... → bis 23.819/21 Punkte

🔴 Short Setup, Bear-Szenario

Unter 23.235 Punkten entstehen Chancen auf Rücksetzer:

23.207/05 → 23.180/78 → ... → bis 22.548/46 Punkte

Erwartete DAX Tendenz für KW 48/2025

Übergeordnet: seitwärts / bärisch

Bull-Wahrscheinlichkeit: 40 %

Bear-Wahrscheinlichkeit: 60 %

🧩 Fazit – DAX aktuell unter Druck, aber Erholungschancen vorhanden

Der DAX befindet sich technisch in einem angeschlagenen Zustand, vor allem aufgrund der Unterschreitung der SMA200. Dennoch zeigen die Erholungsbewegungen, dass die Bullen lokale Chancen haben – insbesondere bei einer Rückeroberung entscheidender Durchschnittslinien.

Für Trader ist die 23.235-Punkte-Zone entscheidend:

darüber: Erholungspotenzial

darunter: Fortsetzung der Schwäche wahrscheinlich

🎓 Empfohlene Ausbildungsartikel zum Thema DAX Handel & Analyse

INDEX Trading bei XTB

- HINWEIS IN EIGENER SACHE -

NEU: Unser neuer DE40cash CFD basiert auf den Xetra bzw. Kassakurs. Die Trading-Kalkulationen sind damit nochmals vereinfacht worden:

Keine Orderkommissionen für CFD Handel bei XTB

Variabler Zielspread zur Haupthandelszeit 09 - 17:30 Uhr DE40cash: nur 1,0 Punkte

Mini-CFD,Handel ab 0,1 Kontrakten

Geringere Marginanforderungen als beim DE40 (Future-basierter CFD)

1 Punkt Bewegung im DAX = 1 Euro Gewinn/Verlust bei 1 CFD Kontrakt DE40cash

DER BESTE CFD BROKER DEUTSCHLANDS*

Aktienhandel + CFD Trading + ETF Sparpläne: AUSGEZEICHNET

Qualität, Service, Gebühren & Konditionen - alles AUSGEZEICHNET bei XTB!

*BESTER CFD Broker Deutschlands 2023, 2024 & 2025 laut brokerwahl.de ist XTB

Hier mehr erfahren

📌 FAQ – DAX aktuell, DAX Prognose & DAX Analyse (Deutschland)

1. Was bewegt den DAX aktuell am stärksten?

Der DAX wird aktuell vor allem von der unsicheren Zinspolitik der US-Notenbank (Fed) und der stabilen, aber zurückhaltenden Zinsperspektive der EZB beeinflusst. Für Anleger in Deutschland bedeutet das ein erhöhtes Maß an Volatilität, besonders im Bereich der großen Export- und Bankwerte.

2. Wie ist die aktuelle DAX Prognose für die kommende Woche?

Die DAX Prognose für die KW 48/2025 zeigt ein leicht bullisches Gesamtbild mit einer Wahrscheinlichkeit von 60 % für fallende Kurse. Der Markt bleibt technisch fragil, da der DAX zuvor die SMA200 unterschritten hat, was weiterhin Abwärtsrisiken birgt.

3. Welche DAX Marken sind für Trader in Deutschland derzeit besonders wichtig?

Zu den wichtigsten Marken zählen:

Widerstände: 23.273, 23.337, 23.445/96

Unterstützungen: 23.223/17/12, 23.138/19, 23.066

Die Zone um 23.235 Punkte dient aktuell als zentrale Entscheidungsmarke für Long- und Short-Szenarien.

4. Ist der DAX aktuell eher bullisch oder bärisch?

Die aktuelle DAX Analyse zeigt ein übergeordnet bärisches Chartbild, da der DAX unter der SMA200 notiert. Kurzfristige Erholungen sind möglich, nachhaltige Stärke entsteht erst über relevanten gleitenden Durchschnitten.

5. Welche Faktoren beeinflussen die DAX Entwicklung in Deutschland langfristig?

Langfristig wird der DAX u. a. beeinflusst durch:

Zinspolitik von Fed & EZB

Deutsche Exportlage

Geopolitische Entwicklungen in Europa

Unternehmenszahlen großer DAX-Konzerne

Energiepreise und deutsche Industrieproduktion

6. Wie können Privatanleger in Deutschland auf die aktuelle DAX Lage reagieren?

Anleger können angesichts der hohen Volatilität auf Strategien wie gestaffelte Einstiege, Stop-Loss-Absicherung und Fokus auf defensive Sektoren setzen. Besonders wichtig ist das Beobachten der SMA200 und der 23.235-Marke für kurzfristige Entscheidungen.

7. Wie entwickelt sich der DAX im internationalen Vergleich (EU/USA)?

Im Vergleich zu US-Indizes wie S&P 500 oder Dow Jones zeigt der DAX aktuell ein schwächeres Momentum. Der europäische Markt wirkt insgesamt von Zinssorgen und Industriebremse stärker belastet. Dennoch bleibt der DAX im EU-Vergleich einer der stabilsten Leitindizes.

8. Welche Risiken sieht die aktuelle DAX Analyse für Anleger in der DACH-Region?

Zu den größten Risiken zählen:

Rezessionssignale in Deutschland

Unklare Inflationsentwicklung

Globale Lieferkettenrisiken

Schwäche im Automobil- und Maschinenbausektor

Zinspause mit ungewisser Dauer

9. Wohin kann der DAX kurzfristig fallen oder steigen?

Short-Ziele liegen aktuell im Bereich von 22.950 bis 22.548 Punkten.

Auf der Oberseite liegen potenzielle Anlaufziele bei 23.513 bis über 23.819 Punkten, sollte der Index die zentrale Hürde über 23.235 Punkten überwinden.

10. Wann hellt sich das DAX Chartbild wieder auf?

Erst wenn der DAX per Tagesschluss wieder über die SMA200 steigt und diese Bewegung am Folgetag bestätigt, spricht die Charttechnik von einem nachhaltigen bullischen Signal.