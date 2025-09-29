DAX Prognose für Montag, 29.09.25 – Aktuelle Einschätzung und Chartanalyse

Einleitung Der DAX startete die neue Woche mit einem freundlichen Bild und notiert oberhalb wichtiger technischer Marken. Anleger richten ihren Fokus auf die kurzfristige DAX Analyse und mögliche Szenarien für die kommenden Handelstage. Diese DAX Prognose beleuchtet, welche Unterstützungen und Widerstände jetzt entscheidend sind ► DAX (Kassa) WKN: 846900 | ISIN: DE0008469008 | Ticker: DAX | CFD: DE40.cash ✅ Drei Key Takeaways 📈 Rückblick: Starker Wochenschluss Xetra-Schluss am Freitag: 23.733 Punkte , nachbörslich 23.763 Punkte

31 Gewinner vs. 9 Verlierer – Münchener Rück (+3,93 %) und Allianz (+2,52 %) vorne

Schwäche bei Zalando (–2,37 %) und Daimler Truck (–1,91 %) 📊 Technische DAX Analyse – Aufhellung sichtbar Stundenchart: Über der SMA20 bei 23.765 Punkten → kurzfristig bullisch

Potenzielle Kursziele: 23.965/80 , 24.110/25 , 24.275/90 Punkte

Unterstützung: SMA20 bleibt wichtiger Halt, darunter SMA50 und SMA200 als Absicherungen 🔮 DAX Prognose – Tagesausblick Vorbörslich: 23.841 Punkte – 260 Punkte über Freitagmorgen

Long-Szenario: Potenzial bis 24.111 Punkte und darüber

Short-Szenario: Rücksetzer möglich bis 23.609 Punkte

