DAX Prognose heute: DAX Aktuell am 30.03.2026 - Analyse, Levels & Ausblick

Der DAX ist Freitagmorgen bei 22.664 Punkten in den vorbörslichen Handel gegangen. Mit Aufnahme des vorbörslichen Handels wurde direkt das Tageshoch formatiert. Es ging am Vormittag deutlich abwärts. Den Bullen gelang es zwar den DAX am Nachmittag zu stabilisieren und im Bereich der 22.300 Punkte zu halten, die Schwäche setzte sich nachbörslich weiter fort. Zum Wochenschluss hat der DAX einen erneuten Xetra Tagesverlust ausgewiesen. Im späteren Handel hat der DAX weiter nachgegeben. Der Index ging im Bereich seines Tagestiefs, bei 22.096 Punkten, aus dem Tages- Wochenhandel.

► DAX (Kassa) WKN: 846900 | ISIN: DE0008469008 | Ticker: DAX | CFD: DE40.cash

⚡ Key Takeaways

DAX aktuell unter Druck: Der Index bleibt unter wichtigen Marken wie SMA20 und 50 % Retracement - kurzfristig dominiert ein bärisches Bild mit weiteren Abwärtsrisiken.

Der Index bleibt unter wichtigen Marken wie SMA20 und 50 % Retracement - kurzfristig dominiert ein bärisches Bild mit weiteren Abwärtsrisiken. Entscheidende Schlüsselzone bei 22.146 Punkten: Oberhalb sind Erholungen möglich, darunter drohen weitere Rücksetzer in Richtung 22.000 und tiefer.

Oberhalb sind Erholungen möglich, darunter drohen weitere Rücksetzer in Richtung 22.000 und tiefer. Stimmung extrem negativ: Der Fear & Greed Index signalisiert „Extreme Fear“, was kurzfristig eine technische Gegenbewegung im DAX begünstigen kann.

Der DAX zeigte sich zum Wochenschluss deutlich schwächer. Der Index startete bei 22.664 Punkten in den vorbörslichen Handel und markierte direkt am Morgen sein Tageshoch. Im weiteren Verlauf setzte eine klare Abwärtsbewegung ein.

Zwar gelang es den Bullen am Nachmittag, den DAX im Bereich von 22.300 Punkten zwischenzeitlich zu stabilisieren, jedoch dominierte anschließend erneut Verkaufsdruck. Der Index beendete den Handel nahe seines Tagestiefs bei 22.096 Punkten und bestätigte damit die negative Tendenz.

Am Xetra-Schluss notierten lediglich 10 Werte im Plus, während 30 Aktien Verluste verzeichneten. Die Marktbreite unterstreicht damit die aktuelle Schwäche im DAX.

DAX Chartanalyse – Technische Lage im Überblick

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 30.03.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Stundenchart (1h) – kurzfristig bärisch

Im kurzfristigen Bild bleibt der DAX klar unter Druck:

Aufgabe der SMA20 direkt zum Handelsstart

Bruch des 50,0 % Retracements

Schlusskurse unter wichtigen Unterstützungen

Solange der DAX aktuell unter der SMA20 und dem Retracement notiert, bleibt das Risiko weiterer Abgaben bestehen.

Mögliche Ziele auf der Unterseite:

21.870 / 21.850 Punkte

21.690 / 21.670 Punkte

Erst bei einer Rückeroberung der SMA20 könnte sich das kurzfristige Chartbild etwas entspannen. Ein Anstieg bis zur SMA50 (22.783 Punkte) wäre dann möglich.

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Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 30.03.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

4h Chart – DAX Prognose weiterhin schwach

Auch im übergeordneten Zeitfenster bleibt die DAX Prognose angespannt:

Rückfall unter SMA20 und 50,0 % Retracement

Abweisung an SMA50 und 38,2 % Retracement

Dynamischer Rücksetzer zum Wochenschluss

Das Chartbild ist weiterhin bärisch zu interpretieren. Solange der DAX aktuell unter diesen Marken notiert, bleibt die Abwärtsgefahr bestehen.

Bullisches Szenario:

Rücklauf über 50 % Retracement

Anstieg über SMA50

Ziele: 23.100 bis 23.400 Punkte

DAX Prognose für heute (30.03.2026)

Der DAX startete heute bei 22.146 Punkten in den Handel und liegt damit deutlich unter dem Niveau der Vorbörse vom Freitag.

Long-Szenario (bullisch)

Kann sich der DAX aktuell über 22.146 Punkten stabilisieren, sind folgende Ziele möglich:

22.200 Punkte

22.320 Punkte

22.460 Punkte

darüber: Ausweitung bis 22.800+ Punkte

Short-Szenario (bärisch)

Fällt der DAX unter 22.146 Punkte zurück, könnten sich weitere Abgaben ergeben:

22.100 Punkte

22.000 Punkte

21.865 Punkte

Darunter rücken folgende Ziele in den Fokus:

21.750 Punkte

21.650 Punkte

21.510 Punkte

Wichtige Marken im DAX aktuell

Widerstände:

22.155 / 22.179

22.286

22.447 / 22.460

22.627 / 22.681

22.808

Unterstützungen:

21.968

21.813

21.652

21.523

21.379

Marktstimmung – wichtiger Faktor für die DAX Prognose

Der Fear & Greed Index liegt aktuell bei 10 und signalisiert „Extreme Fear“.

Vor einer Woche: 15

Vor einem Monat: 41

Diese extreme Angstphase deutet häufig auf überverkaufte Marktbedingungen hin und kann kurzfristig eine Gegenbewegung begünstigen.

Fazit: DAX Prognose und Ausblick

Der DAX aktuell bleibt technisch angeschlagen. Die kurzfristige Struktur ist klar bärisch, solange wichtige Widerstände nicht zurückerobert werden.

Kurzfristiger Trend: bärisch

bärisch Tagesprognose: leicht aufwärts / seitwärts (60 % Wahrscheinlichkeit)

leicht aufwärts / seitwärts (60 % Wahrscheinlichkeit) Erwartete Handelsspanne: 22.003 bis 22.518 Punkte

Die nächsten Handelstage dürften entscheidend sein, ob der DAX eine Stabilisierung einleiten kann oder die Abwärtsbewegung weiter fortgesetzt wird.

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