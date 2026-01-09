DAX Aktuell: Ruhiger Handel – DAX Prognose vor US-Arbeitsmarktdaten

- DAX aktuell stabil, aber richtungslos
- DAX Prognose fokussiert auf US-Impulse
- Einzeltitel bewegen den Markt
🚀 Key Takeaways
-
DAX aktuell stabil, aber richtungslos: Der DAX zeigt eine ruhige Handelssitzung mit begrenzten Ausschlägen. Finanzwerte stehen unter Druck, während Autoaktien und Rheinmetall stützen. Die kurzfristige Entwicklung bleibt stark datenabhängig.
-
DAX Prognose fokussiert auf US-Impulse: Die anstehenden US-Arbeitsmarktdaten (Non-Farm Payrolls) und die Entscheidung des Supreme Courts zu Zöllen sind die zentralen kurzfristigen Kurstreiber und könnten die Volatilität deutlich erhöhen.
-
Einzeltitel bewegen den Markt: Rheinmetall profitiert von geopolitischen Risiken, Porsche steigt trotz Downgrade, und TeamViewer legt trotz leicht schwächerer Zahlen zu – ein Zeichen für selektive Stärke im DAX aktuell.
Der DAX zeigt sich aktuell in einer ruhigen, insgesamt freundlichen Handelssitzung. Während der Finanzsektor unter relativen Abgabedruck gerät, zählen Automobilwerte sowie Rheinmetall (RHM.DE) zu den Gewinnern. Die Aktie des Rüstungskonzerns legt zu, nachdem Russland über Nacht erneut die Energieinfrastruktur der Ukraine angegriffen hat.
Auch andere europäische Indizes präsentieren sich fest: Der CAC 40 und der FTSE 100 gewinnen jeweils rund 0,7 %, ebenso wie der polnische WIG20. Bemerkenswert ist, dass der Markt kaum auf Berichte reagierte, wonach Russland eine Oreshnik-Mittelstreckenrakete in unmittelbarer Nähe zur polnischen Grenze eingesetzt haben soll. Ziel war offenbar ein unterirdischer Gasspeicher in der Westukraine, was regionale Versorgungsstörungen auslösen könnte.
Geopolitik stützt Rüstungswerte – DAX Prognose mit Fokus auf Verteidigungssektor
Die jüngste Eskalation der russischen Angriffe deutet darauf hin, dass Moskau weiterhin auf eine militärische Entscheidung setzt – trotz hoher Verluste. Erst gestern hatte der Kreml die Bedingungen eines von der sogenannten „Koalition der Willigen“ ausgehandelten Abkommens mit der Ukraine abgelehnt.
Für den europäischen Verteidigungssektor bedeutet dies neue Unterstützung. Entsprechend bleibt Rheinmetall ein zentraler Treiber im DAX aktuell, auch wenn charttechnisch erste Warnsignale entstehen könnten.
DAX Prognose vor US-Daten und Supreme-Court-Entscheidung
Im weiteren Tagesverlauf richtet sich der Blick der Investoren auf zwei zentrale Ereignisse:
-
US Non-Farm Payrolls (13:30 Uhr dt. Zeit)
-
US-Gerichtsentscheidung zu Handelzöllen (ca. 17:00 Uhr dt. Zeit)
Marktteilnehmer erwarten, dass der Supreme Court zwar bestehende Zolleinnahmen nicht rückwirkend kippt, jedoch den rechtlichen Rahmen für zukünftige Zollmaßnahmen deutlich verschärfen könnte. Für die DAX Prognose bedeutet dies kurzfristig erhöhte Sensitivität gegenüber US-Nachrichten, insbesondere für exportorientierte Werte.
Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 09.01.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Quelle: Bloomberg Finance L.P
Quelle: Bloomberg Finance L.P
Hannover Re unter Druck nach Analystenabstufung
Morgan Stanley hat Hannover Re von Overweight auf Equal Weight abgestuft und das Kursziel auf 270 € gesetzt, was einem Potenzial von rund 10 % entspricht. Dennoch steht die Aktie deutlich unter Druck, was die vorsichtige Stimmung im deutschen Finanzsektor unterstreicht.
Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 09.01.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Rheinmetall – Momentum stark, aber charttechnisches Risiko
Rheinmetall setzt seine Aufwärtsbewegung fort und zeigt erneut starkes Momentum. Gleichzeitig deutet sich im Chart eine potenziell bärische Schulter-Kopf-Schulter-Formation an, die bei nachlassender Dynamik an Relevanz gewinnen könnte. Für den DAX aktuell bleibt die Aktie dennoch ein kurzfristiger Stabilitätsfaktor.
Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 09.01.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Porsche steigt trotz Barclays-Downgrade
Die Aktie von Porsche AG legt zu, obwohl Barclays den Wert von Equalweight auf Underweight abgestuft und das Kursziel auf 40 € gesenkt hat. Die Analysten sehen vor allem Bewertungsrisiken:
-
KGV über 20x auf Basis der 2026er-Schätzungen
-
Verzögerter Modellzyklus (Produktlücke von 2–4 Jahren)
-
Unsicherheit über Volumenentwicklung ab 2027
-
Fragliche Erreichbarkeit der neuen Margenziele (10–15 %) vor 2028
Trotz dieser Belastungsfaktoren nähert sich die Aktie technisch der 200er-EMA, was im DAX aktuell die Wahrscheinlichkeit einer mittelfristigen Trendwende erhöht.
Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 09.01.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
TeamViewer mit Kursgewinnen trotz leicht schwächerer Prognose
TeamViewer veröffentlicht vorläufige Zahlen für das Geschäftsjahr 2025, die leicht unter den Erwartungen liegen. Dennoch zählt die Aktie zu den stärkeren Werten im deutschen Markt:
-
Umsatz FY2025: 767 Mio. € (Erwartung: 776,8 Mio. €)
-
ARR: ca. 760 Mio. €, rund +2 % im Jahresvergleich (währungsbereinigt)
-
EBITDA-Marge: unverändert bei rund 44 %
Belastend wirkten vor allem Währungseffekte, insbesondere EUR/USD.
Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 09.01.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Fazit: DAX Aktuell stabil – DAX Prognose bleibt datenabhängig
Der DAX zeigt sich aktuell stabil, getragen von defensiven und geopolitisch gestützten Einzeltiteln. Für die DAX Prognose bleiben die US-Arbeitsmarktdaten und das Zollurteil entscheidend. Kurzfristig ist mit erhöhter Volatilität zu rechnen, während das übergeordnete Bild weiterhin von Zurückhaltung geprägt ist.
