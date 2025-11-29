Gold Prognose & Gold Analyse 🟡 Aktueller Wochenausblick 49/2025 zum Goldpreis

KEY TAKEAWAYS

Der Goldpreis konnte sich bereits in der zurückliegendenHandelswoche wieder über die SMA20 (aktuell bei 4.086,5 US-Dollar) schieben und sich nachfolgend darüber etablieren. Aus dem Tageschart kann herausgelesen werden, dass sich das Edelmetall zu Wochenbeginn dieser Handelswoche von dieser Linie lösen und stärker aufwärtslaufen konnte. Es ging abwechselnd mit grünen und jeweils roten Tageskerzen hintereinander aufwärts. Zum Wochenschluss hin hat sich Gold deutlich von der SMA20 nach Norden lösen können. Die Wochenperformance mit rund 3,8% plus kann sich sehen lassen! Das Tageschart kann damit bullisch interpretiert werden - die Bullen rennen wieder! Solange Gold per Tagesschluss über der SMA20 notiert, solange könnte es weiter aufwärtsgehen. Denkbare Anlaufziele könnten zunächst die 4.245/50 US-Dollar, die 4.278/81 US-Dollar und übergeordnet das Allzeithoch sein.

► Gold WKN: 965515 | ISIN: XC0009655157 | Ticker: GOLD

Aktuelle Gold Analyse am 29.11.2025: Chartanalyse, Wochenausblick, Trading Setups und mehr – für aktive Daytrader

Aktuelle Nachrichten zum Gold Trading 🔴 Gold Handelsideen 🔴 Gold Prognose & Ausblick 🔴 Goldpreis

geschrieben von Jens Chrzanowski

🔙 Goldpreis Rückblick (24.11.2025 – 28.11.2025)

Der Goldpreis startete am Montagmorgen bei 4.053,2 USD und lag damit leicht unter dem Niveau der Vorwoche. Zu Wochenbeginn konnte sich Gold deutlich erholen und pendelte sich am Montagabend im Bereich um 4.150 USD ein. Bis Donnerstagabend bewegte sich der Goldpreis seitwärts zwischen 4.140 und 4.170 USD.

Im Frühhandel am Freitag zeigte sich zunächst ein leichter Aufwärtsschub, der jedoch schnell wieder abverkauft wurde. Ab Freitagmittag setzte spürbares Kaufinteresse ein und Gold stieg dynamisch über die wichtige Marke von 4.200 USD, mit einem Wochenschluss bei 4.220,1 USD.

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 29.11.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Sowohl das Wochenhoch als auch das Wochentief lagen über den Levels der Vorwoche – ein klar bullisches Signal. Die Wochenrange lag über dem Jahresdurchschnitt.

Das erwartete Anlaufziel bei 4.175,9 USD wurde erreicht und deutlich überschritten, womit das ursprüngliche Setup nicht mehr gültig war. Durch das Unterschreiten der 4.054,6 USD fiel der Goldpreis kurzzeitig unter unser nächstes Ziel bei 4.052,1 USD.

Goldpreis Performance: Woche, Monat, Jahresbeginn, 5 Jahre, 10 Jahre

📊 Goldpreis: Wichtige Widerstände & Unterstützungen

Widerstände

4.245,4

4.272,3

4.344,2

4.379,4

4.381,5

Unterstützungen

4.185,7

4.168,9

4.160,9

4.152,4

4.113,7

4.107,9

4.097,2

4.086,5

4.058,8

4.036,4

Zentrale Kurs-Marken im Goldpreis Setup

Kategorie Marken Intraday-Marken 4.297 und 4.076 Tagesschlussmarken 4.311 und 3.800 Break1 Bull (Wochenschluss) 2.491 Break2 Bull (Montagsschluss) 1.977 Boxbereich 4.617 – 2.941 Range 4.895 – 2.491 Zyklische Bewegung 2020–2033 11.222 – 1.045

📈 Gold Chartanalyse – Daily & 4h

Daily Chart: Gold Analyse

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 29.11.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Der Goldpreis konnte sich in der letzten Woche über die SMA20 (aktuell 4.086,5 USD) schieben und hat sich stabil darüber etabliert. Zu Beginn dieser Woche löste sich der Goldpreis weiter von dieser Durchschnittslinie und arbeitete sich in sauberen Aufwärtsbewegungen nach oben.

Die deutliche Entfernung zur SMA20 zum Wochenschluss stärkt das bullische Momentum.

Bullische Gold Prognose (Daily)

Solange Gold per Tagesschluss über der SMA20 notiert, bleibt das Chartbild klar bullisch.

Mögliche Anlaufziele:

4.245/4.250 USD

4.278/4.281 USD

übergeordnet: Allzeithoch

Rücksetzer

Pullbacks könnten sich im Bereich der SMA20 stabilisieren, die zuletzt als starker Support fungierte.

Übergeordnetes Chartbild (Daily): bullisch

4h Chart: Kurzfristige Gold Analyse

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 29.11.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Im 4h-Chart lässt sich die seitwärts gerichtete Konsolidierung gut erkennen. Nachdem Gold unter die SMA20 (4.160,9 USD) und SMA50 (4.113,7 USD) fiel, testete der Goldpreis die SMA200 (4.097,17 USD), die eine solide Unterstützung bot.

In dieser Woche konnte sich Gold über alle drei gleitenden Durchschnitte schieben – ein starkes bullisches Signal.

Kurzfristige Gold Prognose (4h): bullisch

Stabilität oberhalb der SMA20 spricht für weitere Anstiege.

Rücksetzer finden potenziell Halt an SMA20, SMA50 oder SMA200.

🟢 Fazit – Goldpreis Prognose für die neue Woche (KW 49/2025)

Gold muss sich per Tagesschluss über der SMA20 halten, um weiteres Potenzial Richtung Allzeithoch zu entfalten. Rücksetzer sollten im Bereich der SMA20 abgefangen werden.

Erwartete Gold Tendenz KW 49/2025:

➡️ seitwärts / aufwärts

Wahrscheinlichkeit Bull-Szenario: 65 %

Wahrscheinlichkeit Bear-Szenario: 35 %

🎯 Gold Prognose: Trading Setups

🟢 Long Setup, Bull-Szenario

Kann sich Gold über 4.220,1 USD halten, bestehen Chancen auf weitere Aufwärtsbewegungen Richtung:

4.224,8 → 4.227,1 → 4.229,6 → … → 4.312,9 USD

🔴 Short Setup, Bear-Szenario

Fällt Gold unter 4.220,1 USD, könnten folgende Ziele anlaufen:

4.217,8 → 4.215,5 → 4.212,3 → … → 4.124,9 USD

🎓 Empfohlene Ausbildungsartikel zum Thema Goldpreis und der Chartanalyse

❓ FAQ – Goldpreis, Gold Analyse & Gold Prognose

1. Wie entwickelt sich der Goldpreis aktuell?

Der Goldpreis zeigt aktuell ein bullisches Chartbild. Solange Gold per Tagesschluss über der SMA20 notiert, bleibt der Trend klar aufwärtsgerichtet. Kurzfristige Rücksetzer finden oft Unterstützung an SMA20, SMA50 oder SMA200.

2. Was ist die aktuelle Gold Prognose für die neue Woche?

Unsere Gold Prognose für die KW 49/2025 lautet: seitwärts bis aufwärts. Das Bull-Szenario hat eine Wahrscheinlichkeit von 65 %, das Bear-Szenario von 35 %. Oberhalb der 4.220 USD-Marke bestehen Chancen für weitere Anstiege.

3. Welche Marken sind für den Goldpreis jetzt besonders wichtig?

Wesentliche Widerstände liegen bei 4.245 USD , 4.272 USD und 4.344 USD .

, und . Starke Unterstützungen befinden sich bei 4.186 USD, 4.161 USD und 4.113 USD.

Diese Levels sind für Trading-Entscheidungen und Chartanalyse zentral.

4. Ist der aktuelle Trend im Goldchart bullisch oder bärisch?

Der Trend ist bullisch. Sowohl Daily-Chart als auch 4h-Chart zeigen eine übergeordnete Aufwärtsstruktur. Gold handelt über SMA20, SMA50 und SMA200 – ein klassisches bullisches Setup.

5. Welche Faktoren beeinflussen den Goldpreis kurzfristig?

Kurzfristig bestimmen vor allem makroökonomische Daten (Inflation, Zinsen, Arbeitsmarkt), geopolitische Risiken und Bewegungen des US-Dollars die Volatilität im Goldpreis. Auch Chartmarken und technische Indikatoren spielen eine wichtige Rolle.

6. Wohin kann der Goldpreis als Nächstes steigen?

Bei weiterem bullischen Momentum liegen die nächsten Anlaufziele zwischen 4.245 und 4.278 USD. Über dieser Zone sind langfristig neue Allzeithochs möglich.

7. Wann wird der Goldpreis wahrscheinlich schwächer?

Ein Rückgang wird wahrscheinlicher, wenn Gold unter 4.220 USD fällt und anschließend auch die SMA20 bricht. Dann könnten Ziele bei 4.186 USD, 4.161 USD oder tiefer aktiviert werden.

8. Was sagen gleitende Durchschnitte über die Gold Analyse aus?

SMA20, SMA50 und SMA200 zeigen aktuell alle nach oben oder dienen als Support. Solange Gold oberhalb dieser Durchschnittslinien bleibt, bestätigt die Charttechnik die bullische Gold Prognose.

9. Eignet sich Gold derzeit als Absicherung?

Ja, aufgrund der stabilen Aufwärtstendenz, der hohen Nachfrage und der globalen Unsicherheiten bleibt Gold ein beliebtes Absicherungsinstrument gegen Inflation, Währungsrisiken und Marktvolatilität. Aber auch der Goldpreis kann in beide Richtungen gehen, steigen und fallen. Garantien gibt es an den Märkten nie.

10. Wie lautet die kurzfristige Trading-Strategie für Gold?

Solange Gold über 4.220 USD notiert: Fokus auf Long-Setups.

Bei einem Bruch unter 4.220 USD: Short-Setups Richtung 4.186 / 4.161 USD möglich.