Gold Prognose & Gold Analyse 🟡 Wochenausblick KW 39/2025

KEY TAKEAWAYS

Im Gold Tageschart ist gut erkennbar, dass die Aufwärtsbewegung sich in der abgelaufenen Handelswoche weiter fortgesetzt hat, die Dynamik aber weiter abgeflacht ist. Dies ist aber auf Basis der Aufwärtsstrecke seit Ende August auch nicht verwunderlich. Im Tageschart ist erkennbar, dass Gold die Aufwärtsbewegung in den letzten Handelstagen weiter konsolidiert hat. Die Tageskerzen sind nach wie vor ausgesprochen klein. Die Kursverluste in der letzten Handelswoche waren überschaubar, Rücksetzer haben direkt neue Käufer angelockt. Das Tageschart kann nach wie vor uneingeschränkt bullisch interpretiert werden. Solange es das Edelmetall es schafft, sich über der SMA20 (aktuell bei 3.563,5 US-Dollar) zu halten, solange könnte Gold an immer neue Hochs laufen. Denkbare Anlaufziele auf der Oberseite könnten die 3.723/25 US-Dollar und darüber bei 3.745/49 US-Dollar sein.

► Gold WKN: 965515 | ISIN: XC0009655157 | Ticker: GOLD

Aktuelle Gold Analyse am 20.09.2025: Chartanalyse, Wochenausblick, Trading Setups und mehr – für aktive Daytrader

Aktuelle Nachrichten zum Gold Trading 🔴 Gold Handelsideen 🔴 Gold Prognose & Ausblick

🔙 Gold Rückblick (15.09.2025 – 19.09.2025)

Gold eröffnete die Handelswoche bei 3.643,5 US-Dollar. Damit lag das Edelmetall rund 52 US-Dollar über dem Vorwochenstart, aber leicht unter dem Schlusskurs vom Freitag. Bereits am Montagnachmittag konnte sich Gold stabilisieren und erneut in Richtung der 3.680 US-Dollar laufen. Nach einem Rücksetzer am Dienstag und Mittwoch wurde zur Wochenmitte ein neues Hoch markiert – welches allerdings sofort wieder abverkauft wurde. Am Freitag gelang es Gold jedoch erneut, die Marke von 3.650 US-Dollar zu überwinden und die Woche bei 3.684,3 US-Dollar zu beenden.

Damit konnte ein weiteres Allzeithoch markiert werden. Das Wochenhoch lag über dem Niveau der Vorwoche, während das Wochentief oberhalb der 3.600er-Marke blieb. Mit dem fünften Wochengewinn in Folge und dem insgesamt 26. in diesem Jahr setzt sich die bullische Tendenz fort. Die Gold Wochenperformance lautet rund 1,1% Plus!

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 20.09.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.



📊 Gold wichtige Chartmarken: Widerstände und Unterstützungen

Widerstände: 3.691,7 – 3.707,3 – 3.720,4 – 3.733,4 – 3.748,9

3.691,7 – 3.707,3 – 3.720,4 – 3.733,4 – 3.748,9 Unterstützungen: 3.665,8 – 3.658,8 – 3.657,1 – 3.656,4 – 3.655,4 – 3.620,3 – 3.612,1 – 3.563,5 – 3.548,8 – 3.530,5



📈 Gold Chartanalyse

Daily Chart

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 20.09.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Die Gold Analyse im Tageschart zeigt eine weiterhin intakte Aufwärtsbewegung. Trotz nachlassender Dynamik bleibt das Chartbild bullisch. Solange Gold über der SMA20 bei 3.563,5 US-Dollar notiert, sind neue Hochs wahrscheinlich. Potenzielle Kursziele liegen bei 3.723/25 US-Dollar und darüber bei 3.745/49 US-Dollar. Rücksetzer an die SMA20 wären unkritisch, solange Käufer auf diesem Niveau zurückkehren.

➡️ Prognose Daily Chart: klar bullisch

4h Chart

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 20.09.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Auch im 4h-Chart zeigt sich Gold robust. Mehrfach konnte das Edelmetall Rücksetzer an die SMA20 (3.665,8 US-Dollar) und SMA50 (3.656,4 US-Dollar) abfangen. Beide Linien bilden einen soliden Supportbereich. Erst ein nachhaltiger Bruch der SMA50 würde das bullische Szenario infrage stellen und Abgaben bis zur SMA200 (3.475,2 US-Dollar) ermöglichen.

➡️ Prognose 4h Chart: kurzfristig bullisch

Gold Trading Setups

🟢 Long Setup, Bull-Szenario

Kann Gold sich oberhalb von 3.684,3 US-Dollar halten, könnten die nächsten Ziele bei 3.688,1 – 3.705,1 – 3.724,5 US-Dollar sowie darüber bis 3.760,9 US-Dollar folgen.

🔴 Short Setup, Bear-Szenario

Fällt Gold unter die 3.684,3 US-Dollar, wären Rücksetzer bis 3.665 – 3.639 US-Dollar möglich. Ein Bruch dieser Zone könnte weitere Abgaben in Richtung 3.584 US-Dollar einleiten.



📌 FAZIT

Die aktuelle Gold Prognose bleibt positiv: Solange das Edelmetall oberhalb der SMA20 notiert, ist das bullische Szenario intakt. Rücksetzer an wichtige Unterstützungen sind eher als Kaufgelegenheiten zu werten. Für die KW 39/2025 erwarten wir eine seitwärts bis aufwärts gerichtete Bewegung mit einer bullischen Wahrscheinlichkeit von rund 60 %.

🎓 Empfohlene Ausbildungsartikel zum Thema

Gold handeln bei XTB - Deine Möglichkeiten im Überblick

Der Goldhandel ist sowohl für langfristige Investoren als auch für aktive Trader interessant.

Gold langfristig investieren oder aktiv traden

Du kannst in physisches Gold investieren – z. B. mit dem ETC Xetra-Gold – und so langfristig von einem steigenden Goldpreis profitieren. Alternativ handelst Du Gold-CFDs und setzt auf kurzfristige Kursbewegungen – in beide Richtungen: steigende und fallende Kurse.

Für Einsteiger: Der Xetra-Gold-Leitfaden

Erfahre alles Wichtige über Xetra-Gold, von der Funktionsweise bis zur steuerlichen Behandlung.

👉 Zum Artikel: Alles über Xetra-Gold für Einsteiger

Wichtiger Hinweis: Chancen & Risiken beim Goldhandel

Finanzanlagen bieten sowohl Chancen als auch Risiken:

Langfristige Investments ohne Hebel zeigen oft Schwankungen zwischen 3 % und 10 % pro Jahr

Im CFD-Handel können solche Gewinne oder Verluste innerhalb von Minuten oder Stunden entstehen

Für beides gilt: dies sind durchschnittliche Werte, es kann durchaus viel mehr oder viel weniger sein! Chancen und Risiken gehen grundsätzlich Hand-in-Hand.



❓Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Gold Analyse & Prognose

1. Was ist die aktuelle Gold Prognose für KW 39/2025?

Die aktuelle Gold Prognose bleibt bullisch. Solange Gold über der SMA20 bei 3.563,5 US-Dollar notiert, sind neue Hochs wahrscheinlich. Rücksetzer werden derzeit überwiegend als Kaufgelegenheiten gewertet.

2. Welche Widerstände und Unterstützungen sind für Gold aktuell wichtig?

Die zentralen Widerstände liegen bei 3.691,7 – 3.707,3 – 3.720,4 US-Dollar, während die wichtigsten Unterstützungen bei 3.665,8 – 3.658,8 – 3.620,3 US-Dollar zu finden sind. Diese Marken sind entscheidend für die kurzfristige Gold Analyse.

3. Ist Gold aktuell überkauft?

Im Daily Chart zeigt sich zwar eine abgeschwächte Dynamik, jedoch bleibt der Trend klar bullisch. Solange Gold oberhalb der SMA20 bleibt, gilt das Edelmetall nicht als überkauft, sondern befindet sich weiterhin in einer gesunden Aufwärtsbewegung.

4. Welche Szenarien sind für die kommende Handelswoche denkbar?

Bullisch: Hält sich Gold über 3.684,3 US-Dollar , könnten Kursziele bei 3.705,1 – 3.724,5 – 3.760,9 US-Dollar folgen.

Bärisch: Unter 3.639 US-Dollar könnte sich die Korrektur bis 3.584 US-Dollar ausweiten.

5. Für wen ist eine Gold Analyse besonders interessant?

Die Gold Analyse richtet sich an Trader, Investoren und Anleger, die fundierte technische Einschätzungen und eine präzise Gold Prognose benötigen, um Handelsentscheidungen besser abzusichern.