Der Goldpreis hat sich nach dem scharfen Rücksetzer in der letzten Handelswoche stabilisieren können; eine substantielle Bewegung hat sich aber (noch) nicht eingestellt. Aus dem Tageschart kann herausgelesen werden, dass das Edelmetall zu Wochenbeginn zwar über die SMA20 (aktuell bei 4.863,3 US-Dollar) laufen konnte, die Gewinne aber zur Wochenmitte wieder abgegeben hat. Der Rücksetzer ging wieder an und unter diese Durchschnittslinie, wobei es Gold geschafft hat, die Laufrichtung am Freitag zu drehen und einen Wochenschluss über der SMA20 zu formatieren. Aktuell scheint sich der Goldpreis mit großer Volatilität auszupendeln, Käufer und Verkäufer suchen die Richtung. Im Markt ist vielfach zu hören, das vor allem private Anleger weiter beherzt zugreifen, frei nach dem Motto: "Wer Gold bei 5.500 US-Dollar mochte, wird es bei unter 5.000 lieben!"

Wesentlich wird in den kommenden Handelstagen sein, dass es Gold jetzt schafft, sich verbindlich über der SMA20 zu etablieren. Gelingt dies, so wäre es weiterhin zwingend, dass es im Nachgang dessen dynamisch weiter aufwärts geht und sich Gold verbindlich von der SMA20 nach Norden lösen kann. Stellt sich dieses Szenario ein, so könnte es wieder aufwärts an und über die 5.100 US-Dollar-Marke gehen. Bei einem bestätigten Tagesschluss über der 5.100 US-Dollar-Marke würde die Wahrscheinlichkeit steigen, dass sich die Erholungen weiter in Richtung des Allzeithochs fortsetzen könnten.

► Gold WKN: 965515 | ISIN: XC0009655157 | Ticker: GOLD

🔶 Gold Prognose & Gold Analyse – Gold Aktuell

In dieser Gold Prognose analysieren wir die Entwicklung des Goldpreises. Neben einem detaillierten Rückblick betrachten wir die relevanten charttechnischen Marken, wichtige Unterstützungen und Widerstände sowie mögliche Handels­szenarien für die neue Woche.

🔙 Gold Rückblick (02.02.2026 – 06.02.2026)

Der Goldpreis startete am Montagmorgen bei 4.502,0 US-Dollar und lag damit deutlich unter dem Niveau der Vorwoche. Bereits zu Wochenbeginn markierte Gold das Wochentief. Anschließend setzte eine technische Gegenbewegung ein, die Gold bis in den Bereich der 4.800 US-Dollar-Marke führte. Dort kamen erneut Gewinnmitnahmen auf.

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 07.02.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Ab Dienstag zeigte sich wieder verstärkte Nachfrage. Gold konnte sich bis zur Wochenmitte erholen, verlor jedoch am Mittwoch erneut an Momentum. Die Abgaben blieben moderat. Erst am Freitagmorgen drehte der Markt wieder nach oben. Die Erholung setzte sich bis zum Wochenschluss fort, sodass Gold bei 4.950,9 US-Dollar aus dem Handel ging.

🔹 Wochenfazit Gold Aktuell

Wochenhoch und Wochentief unter dem Niveau der Vorwoche

Vierter Wochengewinn im laufenden Jahr

Volatilität über dem Jahresdurchschnitt

Technisches Setup auf beiden Seiten verletzt

Gold Performance: Woche, Monat, Jahr, 5 Jahre

🧭 Goldpreis Prognose: Widerstände & Unterstützungen

Widerstände

5.015,5

5.025,6

5.060,8

5.110,3

5.143,3

5.448,3

Unterstützungen

4.917,2

4.888,3

4.879,9

4.863,3

4.690,3

4.652,6

4.541,6

4.399,5

4.329,3 (GAP)

📊 Gold Chartanalyse – Goldpreis im Daily & 4h Chart

Daily Chart – Gold Prognose mittelfristig

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 07.02.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Nach dem scharfen Rücksetzer der Vorwoche konnte sich der Goldpreis stabilisieren. Gold schloss die Woche erneut über der SMA20 (4.863,3 US-Dollar). Entscheidend für die kommenden Tage ist, ob sich Gold nachhaltig über dieser Durchschnittslinie etablieren kann.

✅ Bullisches Szenario

Stabilisierung über der SMA20

Dynamischer Anstieg über 5.100 US-Dollar

Bestätigter Tagesschluss über 5.100 US-Dollar eröffnet Chancen Richtung Allzeithoch

⚠️ Bärisches Szenario

Aufgabe der SMA20 auf Tagesschlussbasis

Rücklauf zur SMA50 (4.541,6 US-Dollar)

Unterhalb der SMA50 Eintrübung des Chartbildes

➡️ Übergeordnete Gold Prognose (Daily): bullisch

4h Chart – Gold Aktuell kurzfristig

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 07.02.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Im 4h-Chart konnte sich Gold nach einem Rücksetzer unter die SMA200 wieder darüber etablieren. Der Wochenschluss über der SMA20 spricht für eine technische Stabilisierung. Allerdings scheiterte die letzte Aufwärtsbewegung an der SMA50 (5.015,5 US-Dollar).

🔎 Wichtige Punkte

Überwindung der SMA50 notwendig für neues Aufwärtsmomentum

Bestätigter Ausbruch über 5.100 US-Dollar wäre positiv

Unterhalb der SMA20 drohen Rücksetzer zur SMA200 oder zu den Retracements

➡️ Kurzfristige Gold Prognose (4h): neutral

🧠 Fazit – Gold Prognose KW 07/2026

Der Goldpreis muss sich per Tagesschluss über der SMA20 halten, um die Perspektiven auf der Oberseite zu wahren. Rücksetzer sollten sich spätestens an der SMA50 stabilisieren, um das bullische Szenario nicht zu gefährden.

Übergeordnete Markterwartung: seitwärts / aufwärts

📈 Bull-Szenario: 60 %

📉 Bear-Szenario: 40 %

für aktive Daytrader Trading -Ausblick – Gold Setups

🟢 Long Setup (Gold Prognose bullisch)

Kann sich Gold oberhalb von 4.950,9 US-Dollar halten, bestehen Chancen auf eine schrittweise Ausdehnung der Bewegung bis über 5.000 US-Dollar. Oberhalb dieser Marke eröffnen sich weitere Ziele bis in den Bereich 5.087,9 US-Dollar.

🔴 Short Setup (Gold Prognose bärisch)

Scheitert Gold an der 4.950,9 US-Dollar-Marke, könnten Abgaben in Richtung 4.876,4 US-Dollar folgen. Unterhalb davon rücken weitere Unterstützungen bis 4.805,1 US-Dollar in den Fokus.

🎓 Empfohlene Ausbildungsartikel zum Thema Goldpreis und der Chartanalyse

❓ FAQ – Gold Aktuell, Goldpreis & Gold Prognose

Was ist die aktuelle Gold Prognose für KW 07/2026?

Die Gold Prognose für KW 07/2026 ist leicht bullisch. Der Goldpreis zeigt Stabilisierungstendenzen oberhalb der SMA20. Die Wahrscheinlichkeit für ein Aufwärts- bzw. Seitwärtsszenario liegt aktuell bei rund 60 %.

Wie steht der Goldpreis aktuell?

Gold Aktuell notiert der Goldpreis zum Wochenschluss bei 4.950,9 US-Dollar. Damit liegt Gold über wichtigen kurzfristigen Unterstützungen, aber noch unter zentralen Widerstandsmarken.

Welche Faktoren beeinflussen den Goldpreis kurzfristig?

Kurzfristig wird der Goldpreis vor allem beeinflusst durch:

charttechnische Marken (SMA20, SMA50, SMA200)

Gewinnmitnahmen nach starken Bewegungen

Marktstimmung und Risikoneigung der Investoren

Ist Gold aktuell bullish oder bearish?

Übergeordnet ist die Gold Prognose im Tageschart bullisch, solange sich der Goldpreis über der SMA20 halten kann. Kurzfristig (4h-Chart) ist das Bild neutral.

Welche Widerstände sind für den Goldpreis wichtig?

Wichtige Widerstände für den Goldpreis liegen aktuell bei:

5.015 US-Dollar

5.060 US-Dollar

5.110 US-Dollar

Ein bestätigter Ausbruch über 5.100 US-Dollar würde das bullische Szenario deutlich stärken.

Welche Unterstützungen sind bei Gold entscheidend?

Zentrale Unterstützungen im Gold Aktuell-Chart sind:

4.917 US-Dollar (SMA20)

4.690 US-Dollar (SMA200)

4.541 US-Dollar (SMA50)

Unterhalb dieser Marken würde sich das Chartbild eintrüben.

Kann der Goldpreis in KW 07/2026 neue Hochs erreichen?

Neue Hochs sind möglich, wenn der Goldpreis einen bestätigten Tagesschluss über 5.100 US-Dollar erreicht. In diesem Fall steigt die Wahrscheinlichkeit für einen erneuten Test des Allzeithochs.

Lohnt sich Gold aktuell für kurzfristiges Trading?

Ja, Gold Aktuell bietet aufgrund der erhöhten Volatilität attraktive Trading-Chancen. Wichtig sind klare Einstiegs- und Ausstiegsmarken sowie ein konsequentes Risikomanagement.

Welche Rolle spielen gleitende Durchschnitte in der Gold Prognose?

Gleitende Durchschnitte wie SMA20, SMA50 und SMA200 dienen als Trend- und Entscheidungsmarken. Sie helfen, die kurzfristige und mittelfristige Gold Prognose technisch einzuordnen.

Wie hoch ist das Risiko bei der aktuellen Gold Prognose?

Das Risiko wird als moderat eingeschätzt. Solange der Goldpreis über der SMA20 bleibt, überwiegt das bullische Szenario. Ein Bruch wichtiger Unterstützungen würde das Risiko deutlich erhöhen.