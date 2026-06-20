- Technische Stabilisierung
- Gespaltener FED Dot Plot
- Iran-Krieg schürt Inflation
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Krypto News: Bitcoin aktuell stabilisiert über 60.000 USD – wie der gespaltene FED Dot Plot und der Iran-Krieg den Kurs belasten könnten
Der Kryptomarkt zeigt nach den jüngsten Turbulenzen eine erste Atempause. Nach einem kurzen Stint unter das psychologisch wichtige Niveau von 60.000 USD hat sich Bitcoin in den vergangenen Tagen stabilisieren können und arbeitet aktuell, rein technisch betrachtet, an einem höheren Tief. Dennoch bleibt die Lage für risikobehaftete Anlagen angespannt. In unseren neuesten Krypto News analysieren wir, warum die geldpolitischen Signale der US-Notenbank und geopolitische Spannungen dafür sorgen, dass Bitcoin aktuell vor einer holprigen Phase stehen könnte.
► Bitcoin ISIN: XC000A2YY636 | WKN: A2YY63 | Ticker: BITCOIN
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geschrieben von Jens Klatt
💡 Key Takeaways
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Technische Stabilisierung: Bitcoin arbeitet nach dem Rutsch unter 60.000 USD an der Etablierung eines höheren Tiefs. Ein echter Befreiungsschlag gelingt jedoch erst bei einem Push über die Region um 67.000 bis 68.000 USD, was den Weg bis auf 75.000 USD ebnen könnte.
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Gespaltener FED Dot Plot: Während die US-Notenbank das Leitzinsniveau bei 350–375 Basispunkten belässt, zeigt der Dot Plot für 2026 eine tiefe Spaltung: Die eine Hälfte der Fed-Mitglieder erwartet keine Zinssenkung, die andere Hälfte sieht sogar zwei Zinsanhebungen.
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Iran-Krieg schürt Inflation: Die anhaltende Blockade der Straße von Hormus treibt die Inflation stark nach oben. Dieser anhaltende Preisdruck zwingt die US-Notenbank zu einem restriktiven Kurs, was sich negativ auf Risk Assets auswirkt.
📈 Chartanalyse: Die entscheidenden Marken für den Bitcoin-Kurs 📊
Rein charttechnisch versucht sich der Markt zu fangen, doch die fundamentalen Belastungsfaktoren wiegen schwer. Durch das restriktive Umfeld der US-Geldpolitik wird eine zeitnahe Rückeroberung der prestigeträchtigen 70.000 USD-Marke vorerst eher unwahrscheinlich.
Der Ausblick für Bitcoin aktuell bleibt damit in den kommenden Tagen durchwachsen. Trader sollten die Zone zwischen 67.000 und 68.000 USD genau im Auge behalten. Erst wenn dieser Widerstand per Tagesschlusskurs dynamisch nach oben durchbrochen wird, rücken Ziele von 74.000 bis 75.000 USD wieder in greifbare Nähe.
🏛️ FED-Zinsentscheid und Geopolitik: Zinsanhebungen wieder auf dem Tisch? 🗺️
Die Beibehaltung des aktuellen Leitzinsniveaus von 350-375 Basispunkten brachte oberflächlich keine Überraschungen. Die Sprengkraft für den Markt liegt jedoch im Detail der wirtschaftlichen Projektionen. Weil der Iran-Krieg und die anhaltende Blockade der Straße von Hormus die globalen Lieferketten belasten, sind die Inflationsdaten stark gestiegen.
Um diesem Preisdruck Einhalt zu gebieten, signalisiert die Mehrheit der stimmberechtigten Fed-Mitglieder im Dot Plot eine unerwartete Härte: Mehrere Mitglieder tendieren zu zwei weiteren Zinsanhebungen um jeweils 25 Basispunkte bis Ende 2026. Für Krypto-Investoren, die auf billige Liquidität gehofft hatten, dämpfen diese Krypto News die Hoffnung auf eine schnelle Fortsetzung des Bullenmarktes, da steigende Zinsen Kapital aus riskanten Anlageklassen abziehen.
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🏁 Fazit: Bitcoin aktuell im Klammergriff der Makrodaten
Zusammenfassend untermauern die aktuellen Krypto News, dass sich Bitcoin trotz seiner relativen Stärke über der 60.000 USD-Marke in einem schwierigen makroökonomischen Umfeld bewegt. Der restriktive Ton der Fed und die geopolitischen Risiken im Nahen Osten blockieren vorerst das Aufwärtsmomentum. Solange die Marke von 67.000 USD nicht nachhaltig überschritten wird, sollten sich Anleger bei Bitcoin aktuell auf eine volatile Seitwärtsphase einstellen.
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Bitcoin Chartanalyse – Daily:
Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 18.06.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
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❓ FAQ – Krypto News & Bitcoin News
Wie stabilisiert sich Bitcoin aktuell auf dem Markt?
Nach einem kurzen Rutsch unter die Marke von 60.000 USD konnte sich Bitcoin fangen. Aus rein technischer Sicht arbeitet der Kurs aktuell an der Etablierung eines höheren Tiefs.
Warum belässt die FED das Zinsniveau stabil, aber der Dot Plot sorgt für Unruhe?
Die US-Notenbank hat das Leitzinsniveau bei 350–375 Basispunkten belassen. Der „Dot Plot“ zeigt jedoch ein gespaltenes Bild für 2026: Die Hälfte der Fed-Mitglieder sieht keine Zinssenkung, während die andere Hälfte sogar zwei Zinsanhebungen um jeweils 25 Basispunkte erwartet.
Welchen Einfluss hat der Iran-Krieg auf die Krypto News?
Der Iran-Krieg und die anhaltende Blockade der Straße von Hormus treiben die Inflation stark in die Höhe. Dieser anhaltende Preisdruck zwingt die US-Notenbank zu einem restriktiven Kurs, was negativ für Risk Assets wie Bitcoin ist.
Welche Kursmarken sind für Bitcoin aktuell wegweisend?
Eine schnelle Rückeroberung der 70.000 USD-Marke ist kurzfristig unwahrscheinlich. Erst bei einem nachhaltigen Push über die Region von 67.000 bis 68.000 USD wird ein Lauf Richtung 74.000 bis 75.000 USD wieder denkbar.
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