Krypto News: Bitcoin Preis steigt nach Iran-Hoffnung, Verlustserie beendet?

Das Wichtigste in Kürze Bitcoin Preis erholt sich

Krypto News aus Washington

Iran spricht bislang nur von „Nachrichtenaustausch"

Krypto News treiben den Bitcoin Preis: Trump kündigt Truppenabzug aus dem Iran in 2 bis 3 Wochen an Die aktuellen Krypto News sorgen für frischen Optimismus. Bitcoin hat den März mit einem Plus von 1,8 % beendet – der erste positive Monat seit September 2025 und das Ende einer fünfmonatigen Verlustserie. Dazu kommen geopolitische Signale aus Washington, die Risikoassets weltweit beflügeln. ► Bitcoin ISIN: XC000A2YY636 | WKN: A2YY63 | Ticker: BITCOIN geschrieben von Jeremy Krings ⚡ Key Takeaways 📈 Bitcoin Preis erholt sich: März schließt mit +1,8 % – erster positiver Monat seit September 2025. 🕊️ Krypto News aus Washington: Trump kündigt Truppenabzug aus dem Iran in 2 bis 3 Wochen an und verspricht ein wichtiges Update zur Lage. ⚠️ Vorsicht: Iran spricht bislang nur von „Nachrichtenaustausch", nicht von offiziellen Verhandlungen. 📊 Bitcoin Preis: Die Zahlen hinter dem Comeback Das monatliche Plus klingt bescheiden. Der Kontext macht es bedeutsam: Januar −10,1 %, Februar −14,8 % – fünf rote Monatskerzen in Folge, historisch einmalig in der Bitcoin-Geschichte

ETF-Nettozuflüsse im März: 1,13 Mrd. USD – erste positive Monatsbilanz nach vier Monaten Abflüssen

Whales akkumulierten 270.000 BTC im März – stärkste monatliche Akkumulation seit 13 Jahren Der März hat zumindest die Blutung gestoppt. Ob er auch den Boden markiert, bleibt offen. 🌍 Geopolitik als Kurstreiber Beim letzten Trump-Signal schoss der Bitcoin Preis auf über 70.500 USD, fiel aber innerhalb von 30 Minuten zurück, als der Iran jeden Kontakt dementierte. Das Muster ist bekannt: Hoffnung rein, Dementi raus, Volatilität bleibt. Trumps angekündigtes Update wird zeigen, ob der Optimismus diesmal Substanz hat oder wieder nur kurzfristiger Lärm ist. 📉 Technische Analyse: Entscheidende Marken 👉 Bullisch: Tagesschluss über 72.000 bis 74.000 USD würde den Trend auf neutral drehen

April historisch stärkster Monat für den Bitcoin Preis mit durchschnittlich +12,1 % 👉 Bärisch: Schluss unter 67.000 USD würde den nächsten Abwärtsimpuls einleiten, Ziele bei 61.500 und 60.000 USD

Charttechnisch noch immer Bärenflaggenstruktur aktiv 🎓 Empfohlene Ausbildungsartikel zum Thema Krypto Trading für Anfänger: So handeln Sie wie ein Profi

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So können Sie in Bitcoin investieren: Ein umfassender Leitfaden

Der Artikel erklärt anschaulich, wie man in Bitcoin einsteigen kann. Blockchain trifft Börse: Alles, was Sie über Krypto Aktien wissen müssen

Erweitert das Thema Krypto um die Perspektive von Krypto-Aktien. 🧾 Fazit: Bitcoin Preis an der Weggabelung Die Krypto News der letzten Stunden sind positiv, aber fragil. Institutionelle Akkumulation nimmt zu, die Verlustserie ist gebrochen und die Geopolitik dreht erstmals in Richtung Entspannung. Charttechnisch fehlt aber noch das klare Kaufsignal. Bitcoin Chart (D1) Chartanalyse Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 01.04.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. SO SEHEN SIEGER AUS! AUSGEZEICHNET vom Handelsblatt, Börse Online, Brokervergleich und Brokerwahl.de!

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