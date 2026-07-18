Krypto News: Bitcoin unter Druck – Zwischen geopolitischen Sorgen und Inflationsdaten - droht der Absturz unter 58.000 USD?

Die Lage am Kryptomarkt bleibt extrem angespannt: Globale Spannungen im Nahen Osten, insbesondere rund um den Iran und die Straße von Hormuz, belasten Risikoanlagen (Risk Assets) auf breiter Front. Während im zweiten Quartal heiß gelaufene Halbleiter-Titel zum Wochenschluss stark korrigierten, kann sich auch die Kryptowährung Nummer 1 dieser Abwärtsdynamik nicht völlig entziehen. Für alle, die täglich nach den neuesten Krypto News suchen und wissen wollen, wie es um Bitcoin aktuell steht, liefert die charttechnische und fundamentale Entwicklung der letzten Tage entscheidende Signale.

► Bitcoin ISIN: XC000A2YY636 | WKN: A2YY63 | Ticker: BITCOIN

geschrieben von Jens Klatt

📌 Die 3 Key Takeaways zu Krypto News & Bitcoin Aktuell

1. 📊 Keine deutliche Erholung von der 60.000-Dollar-Marke

Obwohl sich Bitcoin immerhin oberhalb der psychologisch wichtigen Marke von 60.000 US-Dollar halten kann, bleibt eine kraftvolle Aufwärtsbewegung aus. Die führende Kryptowährung konsolidiert nun seit rund zwei Wochen in diesem Bereich. Ob dieses Halten des Niveaus als echte relative Stärke zu werten ist, bleibt angesichts des zögerlichen Marktumfelds fraglich.

2. 📉 Ausbleibende Bullen-Attacke trotz positiver US-Inflationsdaten

Am vergangenen Dienstag wurden die US-Inflationsdaten veröffentlicht, die erfreulicherweise unter den Erwartungen der Analysten lagen. Eigentlich ein perfekter Nährboden für steigende Krypto-Kurse – doch eine ernsthafte Attacke der Bullen blieb überraschend aus. Dieses Ausbleiben zeigt deutlich, dass im Markt aktuell kein ausgeprägter Optimismus (Bullishness) herrscht.

3. 🗺️ Die entscheidenden Marken: Bullish vs. Bearish

Das technische Bild auf Tagesbasis bleibt vorerst bearish, und Anleger sollten zwei extrem wichtige Preismarken im Auge behalten:

Auf der Oberseite (Bullish): Erst eine Rückeroberung der 67.000 US-Dollar-Marke (und psychologisch der 70.000 US-Dollar-Marke) kann den übergeordneten Modus zurück in Richtung neutral verschieben.

Auf der Unterseite (Bearish): Sollte die Unterstützung bei 58.000 US-Dollar brechen, droht ein schneller Rutsch in den tiefen 50.000er-Bereich oder sogar noch tiefer.

🎓 Empfohlene Ausbildungsartikel zum Thema

Ein hervorragender Einstieg, um sich mit grundlegenden Aktienkonzepten vertraut zu machen und den Kontext zu schaffen, warum man überhaupt in Aktien wie Workday investieren sollte.

Ergänzt die Analyse perfekt, indem es erklärt, wie man strukturierte Marktanalysen durchführt – genau das, was du bei der Bewertung eines Unternehmens wie Workday durchführen solltest.

Eine tolle Ressource für Leser, die Ahnung vom Aktienkauf erlangen wollen.

YouTube Börsen Wissen für Alle

🔍 Fazit: Wie geht es jetzt weiter?

Die Stimmung am Kryptomarkt zeigt, dass makroökonomische und geopolitische Ängste die positiven Inflationsimpulse derzeit komplett überschatten. Für Trader, die Bitcoin aktuell genau beobachten, heißt es jetzt: Abwarten und Risikomanagement priorisieren. Die Seitwärtsphase der letzten zwei Wochen steht auf Messers Schneide. Wer die wichtigsten Krypto News verfolgt, weiß, dass erst der nachhaltige Ausbruch über 67.000 USD oder der Fall unter 58.000 USD die Richtung für die kommenden Monate vorgeben wird.

Bitcoin Chartanalyse – Daily:

Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 18.07.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

SO SEHEN SIEGER AUS!

XTB gilt als Qualitäts-Marktführer in Deutschland gemäß unseren aktuellen Awards!

gemäß unseren aktuellen Awards! BESTER Online-Broker laut BÖRSE ONLINE 2026 + CFD Broker des Jahres laut Brokerwahl

2026 + CFD Broker des Jahres laut Viele weitere Awards in Deutschland unterstreichen das Bild

Handeln Sie nicht irgendwo - Handeln Sie mit Vertrauen Aktien, ETF, Optionen und CFD bei XTB!

❓ FAQ – Krypto News & Bitcoin News

Wie wirkt sich die aktuelle geopolitische Lage auf Bitcoin aus?

Geopolitische Spannungen, insbesondere im Nahen Osten rund um den Iran und die Straße von Hormuz, belasten Risikoanlagen (Risk Assets) weltweit. Da Bitcoin von vielen Anlegern in unruhigen Zeiten immer noch als risikoreiche Anlageklasse eingestuft wird, leidet auch die Kryptowährung unter diesem globalen Druck und tut sich mit einer deutlichen Aufwärtsbewegung schwer.

Warum steigt Bitcoin trotz sinkender US-Inflationsdaten nicht?

Obwohl die US-Inflationsdaten unter den Erwartungen der Analysten veröffentlicht wurden – was normalerweise ein positives Signal für spekulativere Märkte ist –, blieb eine ernsthafte Attacke der Bullen aus. Dies deutet darauf hin, dass die geopolitischen Sorgen und die allgemeine Risikoaversion am Markt den positiven Impuls der Inflationsdaten derzeit komplett neutralisieren und kein ausgeprägter Optimismus herrscht.

Welche Kursmarken sind bei Bitcoin aktuell besonders wichtig?

Aus technischer Sicht befindet sich Bitcoin auf Tagesbasis in einem bearishen Modus. Um diesen Trend neutral zu stellen, ist eine Rückeroberung der Marke von 67.000 US-Dollar (besser noch der psychologischen 70.000 US-Dollar-Marke) essenziell. Auf der Unterseite fungiert die 58.000 US-Dollar-Marke als kritische Unterstützung – bricht diese, droht ein Absturz in den tiefen 50.000er-Bereich oder tiefer.