Lufthansa Aktie im Fokus: Iran-Hoffnung beendet Absturz – Jetzt einsteigen? ✈️

Lufthansa Aktie heute im Fokus: Der DAX springt über 23.000 Punkte – Lufthansa gehört zu den größten Gewinnern. Doch Trumps Rede heute Nacht enttäuschte. Was Anleger jetzt wissen müssen.

Die aktuellen Aktien News bescheren der Lufthansa Aktie einen der stärksten Handelstage seit Wochen. Der DAX stieg am Mittwoch um 2,8 Prozent auf über 23.300 Punkte, angetrieben von Hoffnungen auf ein baldiges Ende des Iran-Kriegs. Lufthansa gehörte zu den größten Gewinnern im MDAX. Doch die mit Spannung erwartete Rede Trumps heute Nacht brachte wenig Konkretes – und damit bleibt das Bild für die Lufthansa Aktie zwiegespalten.

► Lufthansa WKN: 823212 | ISIN: DE0008232125 | Ticker: LHA.DE

geschrieben von Jeremy Krings

⚡ Key Takeaways

✈️ Lufthansa Aktie hebt ab: Der seit Anfang März intakte Abwärtstrend wurde charttechnisch nach oben durchbrochen – ein erstes bullisches Signal.

⚠️ Trump-Rede enttäuscht: Kein konkreter Abzugsplan, kein klarer Zeitrahmen, keine Exit-Strategie. Nur die vage Aussicht auf ein Kriegsende in „zwei bis drei Wochen".

🛢️ Ölpreis bleibt das zentrale Risiko: Brent notiert heute Morgen wieder bei rund 102 USD. Solange die Straße von Hormus faktisch gesperrt bleibt, bleibt Kerosin teuer.

📊 Lufthansa Aktie: Warum der Iran-Krieg so hart traf

Keine MDAX-Aktie reagierte empfindlicher auf den Konflikt als Lufthansa. Explodierende Kerosinpreise, eingeschränkte Überflugrechte und einbrechende Buchungen für Nahost-Routen belasteten die Aktie massiv. Vom Jahreshoch bei 9,59 Euro fiel der Kurs auf unter 7 Euro. Analysten senkten reihenweise ihre Kursziele, Deutsche Bank auf 7,00 Euro, RBC verwies explizit auf Kerosinkosten als zentralen Belastungsfaktor.

Das Positive: Operativ läuft das Kerngeschäft besser denn je. Lufthansa meldete für Q1 2026 Rekord-Verkehrsdaten mit 38,2 Millionen Passagieren und einer Auslastung von 82,1 Prozent. Der Iran-Krieg überdeckt eine fundamental starke Story.

🌍 Geopolitik: Hoffnung ja, Klarheit nein

„Iran ist im Grunde genommen zerstört, die harte Arbeit ist getan" – so Trumps Kernbotschaft aus der Rede heute Nacht. Die US-Kriegsziele seien „in aller Kürze" abgeschlossen, der Truppenabzug in zwei bis drei Wochen möglich.

Analysten ziehen dennoch ein ernüchterndes Fazit: Trump signalisiert zwar Entschlossenheit, eine klare politische Exit-Perspektive lässt seine Ansprache weiterhin nicht erkennen. Kein konkreter Abzugsplan, keine Aussagen zu Bodentruppen, kein belastbarer Zeitplan für die Öffnung der Straße von Hormus. Stattdessen forderte Trump NATO-Partner auf, sich selbst um die Meerenge zu kümmern.

Für die Lufthansa Aktie bedeutet das: Der Ölpreis bleibt so lange erhöht, bis die Straße von Hormus tatsächlich wieder passierbar ist.

💰 Aktien News: Lufthansa Aktie jetzt kaufen?

👉 Kurzfristig:

Charttechnischer Ausbruch aus dem Abwärtstrend

Ölpreis bei rund 102 USD – kein struktureller Rückgang in Sicht

Trump-Rede ohne konkreten Abzugsplan erhöht Unsicherheit

👉 Langfristig:

Rekordauslastung zeigt operative Stärke des Kerngeschäfts

Kursziel 8,30 Euro bei tatsächlich sinkenden Ölpreisen realistisch

Quartalszahlen am 25. April als nächster wichtiger Katalysator

Vollständige ITA-Airways-Übernahme als struktureller Wachstumstreiber

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🧾 Fazit: Lufthansa Aktie zwischen Erholung und Restrisiko

Die Lufthansa Aktie zeigt charttechnische Stärke und operativ überzeugende Zahlen, doch das geopolitische Bild bleibt unfertig. Trumps Rede heute Nacht hat mehr Fragen offen gelassen als beantwortet. Wer auf einen nachhaltigen Kursanstieg setzt, braucht konkrete Schritte Richtung Kriegsende und fallende Ölpreise.

Lufthansa Aktie Chart (D1) Chartanalyse

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 02.04.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

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