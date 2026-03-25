Macy’s Aktie im Fokus: Starke Quartalszahlen treffen auf vorsichtigen Ausblick. Lohnt es sich jetzt, Macy’s Aktien zu kaufen?

Die Macy’s Aktie sorgt aktuell für gemischte Signale am Markt. Während der US-Einzelhändler mit überraschend starken Quartalszahlen überzeugen konnte, bleibt der Ausblick für das kommende Jahr verhalten.

Das Unternehmen befindet sich mitten in einem umfassenden Umbau – weg von schwächelnden Filialen hin zu profitableren Marken und moderneren Store-Konzepten.

Für Anleger stellt sich daher die entscheidende Frage: Ist jetzt ein guter Zeitpunkt, Macy’s Aktien zu kaufen?

► Macy's WKN: A0MS7Y | ISIN: US55616P1049 | Ticker: M.US

geschrieben von Jens Klatt

⚡ Key Takeaways

📊 Starke Quartalszahlen: Umsatz und Gewinn übertreffen die Erwartungen.

📉 Vorsichtiger Ausblick: Gewinnprognose bleibt unter den Erwartungen.

🔄 Strategischer Umbau: Filialschließungen und Fokus auf wachstumsstarke Marken.

📊 Macy’s Aktie: Quartalszahlen überzeugen

Die Macy’s Aktie konnte zuletzt mit starken Ergebnissen überraschen:

💰 Gewinn pro Aktie: 1,67 USD (erwartet: 1,53 USD)

📈 Umsatz: 7,64 Mrd. USD (leicht über Erwartungen)

Auch der Nettogewinn konnte deutlich gesteigert werden und lag bei 507 Mio. USD.

Damit zeigt sich, dass die eingeleiteten Maßnahmen zur Stabilisierung des Geschäfts erste Wirkung zeigen.

📉 Ausblick belastet die Macy’s Aktie

Trotz der starken Zahlen blickt das Unternehmen vorsichtig in die Zukunft:

📊 Umsatzprognose: 21,4–21,65 Mrd. USD

💰 Gewinnprognose: 1,90–2,10 USD je Aktie

Beide Werte liegen unter dem Niveau des Vorjahres und teilweise unter den Erwartungen der Analysten.

Der Grund: Unsicherheiten durch Inflation, geopolitische Risiken und verändertes Konsumverhalten.

🔄 Strategischer Umbau bei Macy’s

Die Macy’s Aktie profitiert langfristig von einem umfassenden Transformationsprozess:

👉 Wichtige Maßnahmen:

🏬 Schließung von rund 150 Filialen bis 2027/2028

💎 Fokus auf wachstumsstarke Marken wie Bloomingdale’s und Bluemercury

🛍️ Modernisierung von rund 200 Filialen

Ziel ist es, die Profitabilität zu steigern und das Einkaufserlebnis zu verbessern.

📈 Wachstumstreiber: Luxus und Erlebnis

Ein zentraler Wachstumstreiber für die Macy’s Aktie ist die stärkere Ausrichtung auf Premium- und Luxussegmente:

📈 Bloomingdale’s mit starkem Wachstum (+9,9 % vergleichbarer Umsatz)

💄 Bluemercury ebenfalls im Plus

🛍️ Höhere Nachfrage nach Markenprodukten und trendiger Kleidung

Diese Entwicklung zeigt, dass sich Macy’s zunehmend erfolgreich neu positioniert.

💰 Macy’s Aktie: Jetzt Aktien kaufen?

Die Frage, ob Anleger aktuell Macy’s Aktien kaufen sollten, hängt vom Anlagehorizont ab.

👉 Kurzfristig:

vorsichtiger Ausblick

makroökonomische Unsicherheiten

mögliche Volatilität

👉 Langfristig:

erfolgreicher Turnaround im Gange

starke Marken im Portfolio

steigende Effizienz durch Filialoptimierung

Für langfristige Investoren könnte die Macy’s Aktie daher eine interessante Turnaround-Chance darstellen.

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🧾 Fazit: Macy’s Aktie mit Potenzial, aber Unsicherheiten bleiben

Die Macy’s Aktie zeigt aktuell ein gemischtes Bild:

Starke Quartalszahlen treffen auf einen vorsichtigen Ausblick und ein herausforderndes Marktumfeld.

Der laufende Umbau des Unternehmens könnte jedoch langfristig für Wachstum sorgen. Für Anleger, die überlegen Aktien zu kaufen, bleibt Macy’s damit ein spannender Turnaround-Kandidat – allerdings mit gewissen Risiken.

Macy's Aktie Chartanalyse – Daily:

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 23.03.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

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❓ FAQ zur Macy's Aktie

📊 Warum steigt die Macy’s Aktie trotz schwachem Ausblick?

Die Macy’s Aktie konnte zuletzt zulegen, da das Unternehmen starke Quartalszahlen präsentierte und die Erwartungen bei Umsatz und Gewinn übertraf. Investoren bewerten diese Entwicklung positiv, auch wenn der Ausblick für das kommende Jahr vorsichtig bleibt.

📉 Warum ist der Ausblick für Macy’s vorsichtig?

Der Ausblick für die Macy’s Aktie ist zurückhaltend, da das Unternehmen mit Unsicherheiten durch Inflation, geopolitische Entwicklungen und schwankende Konsumausgaben rechnet. Zudem könnten steigende Kosten und verändertes Kaufverhalten die Ergebnisse belasten.

🏬 Welche Strategie verfolgt Macy’s aktuell?

Macy’s setzt auf einen umfassenden Umbau:

Schließung schwacher Filialen

Fokus auf profitablere Marken wie Bloomingdale’s

Modernisierung der verbleibenden Stores

Ziel ist es, die Effizienz zu steigern und langfristig wieder Wachstum zu erzielen.

💰 Ist die Macy’s Aktie aktuell ein Kauf?

Ob es sinnvoll ist, Macy’s Aktien zu kaufen, hängt von der individuellen Strategie ab. Kurzfristig könnten Unsicherheiten für Volatilität sorgen, während langfristig der laufende Turnaround Chancen bieten kann.

🚀 Hat die Macy’s Aktie langfristiges Potenzial?

Langfristig hat die Macy’s Aktie Potenzial, wenn der strategische Umbau erfolgreich umgesetzt wird. Besonders das Wachstum im Premiumsegment sowie die Optimierung der Filialstruktur könnten die Profitabilität steigern.