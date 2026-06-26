Rheinmetall Aktie nach Kurssturz: Jetzt Aktien kaufen oder drohen weitere Verluste? 🛡️

Das Wichtigste in Kürze Rheinmetall Aktie unter Druck

Fundamentaldaten bleiben stark

Aktien kaufen

Die Rheinmetall Aktie hat in den vergangenen Handelstagen einen deutlichen Rückschlag erlitten. Auslöser war die Entscheidung der Bundesregierung, das ursprünglich geplante F126-Fregattenprogramm nicht wie vorgesehen umzusetzen und stattdessen auf kleinere Schiffseinheiten zu setzen. Der Markt reagierte mit massiven Verkäufen und schickte die Aktie zeitweise um rund 20 % nach unten. Doch spiegelt dieser Kursrückgang tatsächlich die fundamentale Entwicklung des Unternehmens wider? Oder bietet die Korrektur langfristig orientierten Anlegern eine Chance, Rheinmetall Aktien zu kaufen? Ein Blick auf die Fundamentaldaten und die strategische Position des Unternehmens liefert interessante Antworten. ► Rheinmetall WKN: 703000 | ISIN: DE0007030009 | Ticker: RHM.DE geschrieben von Jens Klatt ⚡ Key Takeaways 📉 Rheinmetall Aktie unter Druck: Der Markt reagiert auf den Wegfall des F126-Projekts und preist höhere Risiken ein.

📊 Fundamentaldaten bleiben stark: Umsatz, Gewinn und Auftragsbestand entwickeln sich weiterhin positiv.

🎯 Aktien kaufen? Die aktuelle Bewertung könnte bereits viele Risiken eingepreist haben. 📉 Rheinmetall Aktie: Warum der Kurs so stark eingebrochen ist Auf den ersten Blick scheint der Kursrückgang nachvollziehbar: ⚓ Das F126-Fregattenprogramm wurde zugunsten kleinerer Schiffe neu ausgerichtet.

📉 Rheinmetall verliert damit einen wichtigen potenziellen Marineauftrag.

💰 Der Markt reagierte mit einem Kursverlust von zeitweise rund 20 %. Allerdings relativiert sich die wirtschaftliche Bedeutung des Projekts bei genauerem Hinsehen. Der erwartete Umsatz aus dem Fregattenprogramm hätte nur einen vergleichsweise kleinen Anteil am gesamten Konzernumsatz ausgemacht. 📊 Aktien kaufen: Sind die Sorgen übertrieben? Die aktuelle Kursreaktion dürfte nicht ausschließlich auf den verlorenen Auftrag zurückzuführen sein. Vielmehr fürchten Anleger: 🌍 eine mögliche Abschwächung der europäischen Aufrüstung

📉 geringere Verteidigungsbudgets

💰 sinkende Wachstumserwartungen Diese Interpretation könnte jedoch zu pessimistisch sein, denn viele europäische Staaten erhöhen ihre Verteidigungsausgaben weiterhin deutlich. 🚀 Fundamentaldaten sprechen weiter für die Rheinmetall Aktie Operativ bleibt das Unternehmen stark aufgestellt: 💰 Umsatz 2025: 9,9 Milliarden Euro (+29 %)

📈 Operatives Ergebnis: 1,84 Milliarden Euro (+33 %)

📊 Operative Marge: 18,5 %

📦 Rekord-Auftragsbestand Für 2026 rechnet das Management weiterhin mit: 🚀 Umsatz zwischen 14,0 und 14,5 Milliarden Euro

📈 Operativer Marge von rund 19 % Diese Zahlen sprechen weiterhin für eine robuste operative Entwicklung. 📉 Charttechnik bleibt kurzfristig angeschlagen Trotz der starken Fundamentaldaten hat sich das technische Bild verschlechtert: ⚠️ Ausbildung eines Death Cross (EMA100 kreuzt EMA200)

📉 Unterstützungszone zwischen 970 und 880 Euro entscheidend

🎯 Darunter könnte langfristig sogar der Bereich um 600 Euro in den Fokus rücken Kurzfristig bleibt die Charttechnik damit belastet, obwohl sich die fundamentale Situation deutlich stabiler präsentiert. 🛡️ Europas Aufrüstung bleibt langfristiger Wachstumstreiber Der eigentliche Investmentcase von Rheinmetall liegt nicht im Marinegeschäft. Das Unternehmen ist vor allem in strategisch wichtigen Bereichen aktiv: 🚜 Landsysteme

💥 Artilleriemunition

🛡️ Luftverteidigungssysteme

🚁 Drohnenabwehr (Skyranger und Skynex) Gerade diese Segmente dürften angesichts der geopolitischen Lage auch in den kommenden Jahren stark nachgefragt bleiben. 👔 Insiderkäufe senden positives Signal Ein weiterer Punkt dürfte Anlegern auffallen: 💶 Vorstandsvorsitzender kaufte Aktien im Wert von 3 Millionen Euro

📈 Insiderkäufe gelten häufig als Vertrauenssignal

💼 Management zeigt Zuversicht trotz Kursrückgang Diese Transaktion unterstreicht das Vertrauen der Unternehmensführung in die langfristigen Perspektiven. ⚠️ Risiken für die Rheinmetall Aktie Trotz der positiven Perspektiven bleiben Risiken bestehen: 📉 weitere Verzögerungen bei Großprojekten

💰 Margendruck durch steigende Investitionen

🌍 Veränderungen der europäischen Verteidigungspolitik

📊 kurzfristig belastete Charttechnik Diese Faktoren könnten die Volatilität der Aktie hoch halten. 🎓 Empfohlene Ausbildungsartikel zum Thema Aktienmarkt für Anfänger: Alles, was Sie wissen müssen Ein hervorragender Einstieg, um sich mit grundlegenden Aktienkonzepten vertraut zu machen und den Kontext zu schaffen, warum man überhaupt in Aktien investieren sollten. Was ist eine Marktanalyse? Strategien für Anleger & Trader Ergänzt die Analyse perfekt, indem es erklärt, wie man strukturierte Marktanalysen durchführt – genau das, was du bei der Bewertung eines Unternehmens durchführen solltest. Trading für Anfänger: So gelingt Ihr Einstieg an der Börse Eine tolle Ressource für Leser, die Ahnung vom Aktienkauf erlangen wollen. YouTube Börsen Wissen für Alle 🧾 Fazit: Rheinmetall Aktie nach der Korrektur wieder interessant? Die Rheinmetall Aktie befindet sich nach dem deutlichen Kursrückgang in einer spannenden Phase. Während die Charttechnik kurzfristig Vorsicht signalisiert, bleiben die fundamentalen Aussichten des Unternehmens überzeugend. Für Anleger, die überlegen, Aktien zu kaufen, könnte die aktuelle Bewertung interessant sein. Rekordauftragsbestand, zweistellige Wachstumsraten und die starke Marktposition im Bereich Landsysteme, Munition und Luftverteidigung sprechen dafür, dass der langfristige Investmentcase intakt bleibt. Entscheidend wird sein, ob sich das Vertrauen der Investoren in die europäische Aufrüstungspolitik wieder festigt. Rheinmetall Aktie Chartanalyse: Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 26.06.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. SO SEHEN SIEGER AUS! XTB gilt als Qualitäts-Marktführer in Deutschland gemäß unseren aktuellen Awards!

gemäß unseren aktuellen Awards! BESTER Online-Broker laut BÖRSE ONLINE 2026 + CFD Broker des Jahres laut Brokerwahl

2026 + CFD Broker des Jahres laut Viele weitere Awards in Deutschland unterstreichen das Bild

Handeln Sie nicht irgendwo - Handeln Sie mit Vertrauen Aktien, ETF, Optionen und CFD bei XTB!

Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.



Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. Die Publikation stellt weder ein Angebot noch eine Beratung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf, Verkauf oder Halten irgendeiner Finanzanlage dar. XTB ist nicht dazu verpflichtet, die Informationen in dieser Marketingmitteilung zu aktualisieren, abzuändern oder zu ergänzen, wenn sich ein in dieser Publikation genannter Umstand oder eine darin enthaltene Stellungnahme, Einschätzung, Idee oder Prognose ändert oder unzutreffend wird. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.



Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!



Die bereitgestellten Informationen enthalten KEINE Kostenbetrachtung wie Transaktionskosten, Konvertierungskosten oder Spreads. Solche Kosten können anfallen und die Ergebnisse beeinflussen. Die Rendite kann sich aufgrund von Währungsschwankungen erhöhen oder verringern, wenn die Angaben auf Zahlen beruhen, die auf eine andere Währung als die offizielle Währung des Landes lauten, in dem der Anleger oder potenzielle Anleger ansässig ist bzw in welcher Währung das Handelskonto geführt wird.



XTB S.A. (samt Zweigniederlassungen) ist kein Steuerberater und prüft nicht, ob eine Anlageentscheidung für die Kunden steuerlich günstig ist. Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen eines Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Kurse bzw. der Wert eines Finanzinstruments können steigen und fallen.



RISIKOHINWEIS für CFD



CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 74% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.