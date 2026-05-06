SMCI Aktie: Trotz Umsatz-Miss liefert Super Micro eine starke Gewinn-Überraschung und hebt die Prognose an

Die Quartalsergebnisse von Super Micro Computer sorgen für kräftige Kursbewegungen an der Wall Street. Trotz eines verfehlten Umsatzschätzwerts im dritten Quartal reagierten die Anleger euphorisch auf den starken Ausblick und die Profitabilität des KI-Spezialisten. Für Investoren, die im Bereich KI-Infrastruktur Aktien kaufen möchten, bietet die SMCI Aktie derzeit eine hochdynamische Ausgangslage zwischen operativem Boom und juristischen Herausforderungen.

► Super Micro Computer WKN: A40MRM | ISIN: US86800U3023 | Ticker: SMCI.US

geschrieben von Jens Klatt

💡 Key Takeaways

Gewinn-Überraschung bei SMCI : Mit einem bereinigten Gewinn von 84 Cent pro Aktie schlug das Unternehmen die Analystenschätzungen von 62 Cent deutlich.

Starke Prognose für Q4 : Das Management erwartet für das vierte Quartal einen Umsatz von bis zu 12,5 Mrd. US-Dollar, was über dem bisherigen Marktkonsens liegt.

Herausforderung Lieferkette & Recht: Branchenweite Engpässe bei GPUs sowie Ermittlungen wegen illegaler Exportgeschäfte nach China belasten das Umfeld, beeinträchtigen laut CEO Liang aber nicht die Kundenbindung.

🚀 SMCI Aktie: KI-Boom treibt den Umsatz um 123 % 📈

Obwohl der Umsatz im dritten Quartal mit 10,24 Mrd. US-Dollar hinter den erwarteten 12,33 Mrd. US-Dollar zurückblieb, verzeichnete Super Micro ein beeindruckendes Wachstum von 123 % im Jahresvergleich. CEO Charles Liang begründete die Verzögerungen primär mit der mangelnden Bereitschaft auf Kundenseite hinsichtlich der erforderlichen Leistung und Vernetzung für Cloud-Bereitstellungen. Diese Umsätze sollen jedoch in den kommenden Quartalen realisiert werden.

🏗️ Strategische Positionierung und Fertigungsausbau 🏭

Für Anleger, die jetzt Aktien kaufen, ist die physische Expansion von Super Micro ein wichtiges Signal. Das Unternehmen hat neue Produktionsstätten im Silicon Valley eröffnet und seine Fläche in der Bay Area auf über 66.000 Quadratmeter erweitert. Laut Liang ist SMCI „außerordentlich gut positioniert“, um die massive Nachfrage nach Servern, die mit Nvidia-Grafikprozessoren ausgestattet sind, zu bedienen.

⚖️ Juristische Turbulenzen und Compliance-Fragen 🏛️

Ein Risikofaktor für die SMCI Aktie bleibt die Anklage gegen ehemalige Führungskräfte wegen illegaler Umleitung von Nvidia-Technologie nach China. Das Unternehmen sieht sich hierbei als Opfer ausgeklügelter Machenschaften einzelner Personen. Da Finanzchef David Weigand keine Notwendigkeit für eine Neuausweisung der Finanzergebnisse sieht, scheint der Markt diese Unsicherheit aktuell zugunsten der positiven Geschäftsprognose auszublenden.

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🏁 Fazit: Ein volatiler Outperformer im Fokus

Zusammenfassend bleibt die SMCI Aktie ein zentraler Profiteur des KI-Booms. Trotz der juristischen Nebengeräusche und Lieferengpässen bei Komponenten wie GPUs und Speichern deutet der starke Ausblick auf ein anhaltendes Wachstum hin. Wer Aktien kaufen möchte, findet bei SMCI ein Unternehmen vor, das seine Kapazitäten massiv ausbaut und eine enge Partnerschaft mit Branchengrößen wie Nvidia und Broadcom pflegt.

SMCI Aktie Chartanalyse – Daily:

Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 06.05.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

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❓ FAQ zur SMCI Aktie

Frage: Wie fielen die Quartalszahlen der SMCI Aktie aus?

Antwort: Super Micro Computer meldete einen bereinigten Gewinn von 84 Cent pro Aktie (erwartet: 62 Cent) und einen Umsatz von 10,24 Mrd. US-Dollar, was einem Plus von 123 % zum Vorjahr entspricht.

Frage: Warum blieb der Umsatz von Super Micro hinter den Erwartungen zurück?

Antwort: Laut CEO Liang führten Verzögerungen bei der Cloud-Bereitstellung auf Kundenseite dazu, dass Umsätze erst in späteren Quartalen verbucht werden können. Zudem bremsten Lieferengpässe bei GPUs und Speichern das Wachstum.

Frage: Was ist die Prognose für die SMCI Aktie im nächsten Quartal?

Antwort: Das Management erwartet für das vierte Geschäftsquartal einen Umsatz zwischen 11 und 12,5 Milliarden US-Dollar sowie einen bereinigten Gewinn von 65 bis 79 Cent je Aktie.