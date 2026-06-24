SpaceX Aktie: Brutaler Kurssturz nach Rekord-Börsengang – Aktie verliert an einem Tag 16 % und vernichtet 600 Milliarden Dollar

Nach einem phänomenalen Börsendebüt erlebt das Raumfahrt- und KI-Imperium von Elon Musk den ersten schweren Dämpfer auf dem Handelsparkett. Die anfängliche Euphorie rund um den jüngsten Mega-Börsengang schwindet im Eiltempo, da Gewinnmitnahmen und eine charttechnische Korrektur die Notierungen massiv nach unten drücken. Für Investoren, die im Technologiesektor nach hochvolatilen Gelegenheiten suchen und die gehypte SpaceX Aktie genauer unter die Lupe nehmen, stellt sich nach dem jüngsten Milliarden-Crash die Frage, ob der Zeitpunkt gekommen ist, an dem Anleger die korrigierten Aktien kaufen sollten.

► SpaceX WKN: A42D4F | ISIN: US84615Q1031 | Ticker: SPCX.US

💡 Key Takeaways

Rasanter Kurssturz bricht Rekord-Rallye: Am Montag krachte die SpaceX Aktie im US-Handel um satte 16 Prozent ein und schloss bei 154,60 Dollar. Damit notiert das Papier nur noch hauchdünn (rund drei Prozent) über dem ersten Handelskurs von 150 Dollar vom 12. Juni, nachdem es in der Vorwoche noch ein Hoch bei 225,64 Dollar markiert hatte.

600 Milliarden Dollar Marktwert vernichtet: Mit dem Kursrutsch verlor SpaceX auf einen Schlag 600 Milliarden Dollar an Marktkapitalisierung. Hatte das Unternehmen kurzzeitig sogar den Tech-Riesen Microsoft überholt, rangiert es mit einem aktuellen Wert von knapp zwei Billionen Dollar nun auf Platz sieben der weltgrößten Börsenkonzerne.

Kleinanleger kaufen im extremen Rekordtempo: Trotz der massiven Kursverluste bleibt das Interesse der Privatanleger ungebrochen hoch. Daten von Vanda Research zeigen, dass der Retail-Handel bei SpaceX alle jüngeren Börsengänge in den Schatten stellt – in der Vorwoche kauften Privatanleger sogar mehr SpaceX-Anteile als alle Aktien der berühmten „Magnificent Seven“ zusammen.

📉 Die Korrektur nach dem Hype: SpaceX fällt zurück auf den Boden der Tatsachen 📊

Der steile Sinkflug der SpaceX Aktie setzte sich nach einem schwachen Wochenauftakt auch am Dienstag im vorbörslichen US-Handel nahtlos fort. Wer jetzt einsteigt und die ambitionierten Aktien kaufen möchte, sollte den Ausgabepreis (IPO-Preis) im Auge behalten: Dieser lag bei 135 Dollar. Vom aktuellen Kursniveau aus müsste die Aktie weitere 12,7 Prozent nachgeben, um auf den ursprünglichen Ausgabepreis zurückzufallen. Die Dynamik zeigt deutlich, wie schnell spekulatives Kapital nach einer Verzweifachung innerhalb weniger Tage wieder abgezogen wird.

🦾 Retail-FOMO gegen den Trend: Privatanleger schlagen die "Magnificent Seven" 🛒

Das faszinierendste Phänomen des SpaceX-Börsengangs bleibt die extreme Kaufwut der Kleinanleger. Während institutionelle Investoren am Montag offenbar in großem Stil Kasse machten, hielten die Privatanleger vehement dagegen. Die Nachfrage im Retail-Sektor pulverisierte die Volumendaten der jüngeren Vergangenheit. Das Phänomen, dass Privatanleger in einer einzigen Woche mehr SpaceX-Papiere einsammelten als von Apple, Microsoft, Nvidia und Co. zusammen, unterstreicht den absoluten Kultstatus, den Elon Musks Unternehmen am Kapitalmarkt genießt.

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🏁 Fazit: Ein hochgradig volatiler Ritt auf dem IPO-Wellenkamm

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der brutale 16-Prozent-Sturz der SpaceX Aktie eine gesunde, wenn auch schmerzhafte Bereinigung der extremen Überhitzung darstellt. Mit einer Bewertung von knapp zwei Billionen Dollar ist das Unternehmen nach wie vor ein absolutes Schwergewicht an der Wall Street. Wer jetzt antizyklisch die Aktien kaufen möchte, nutzt das drastisch reduzierte Kursniveau nahe dem Erstnotizpreis, begibt sich jedoch in ein extrem volatiles Umfeld. Solange sich der Kurs vorbörslich nicht stabilisiert, besteht kurzfristig das Risiko, dass die Aktie noch bis auf den Ausgabepreis von 135 Dollar durchgereicht wird, bevor eine nachhaltige Bodenbildung einsetzt.

Sehen Sie im massiven Einstieg der Kleinanleger ein starkes Fundament für eine schnelle Kurserholung, oder glauben Sie, dass der Verlust von 600 Milliarden Dollar an Marktkapitalisierung erst der Anfang einer längeren Korrekturphase bei SpaceX ist?

SpaceX Aktie Chartanalyse – 5-Minuten:

Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 24.06.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

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❓ FAQ zur SpaceX Aktie

Warum ist die SpaceX Aktie am Montag so stark eingebrochen?

Die SpaceX Aktie erlitt einen herben Rückschlag und verlor an einem einzigen Handelstag 16 Prozent an Wert. Nach der extremen Hype-Phase nach dem IPO kam es an den US-Börsen zu massiven Gewinnmitnahmen.

Auf welchem Kursniveau notiert SpaceX nach dem jüngsten Crash?

Die Aktie schloss den Handel bei 154,60 Dollar ab. Damit liegt sie nur noch rund drei Prozent über ihrem ersten Handelskurs von 150 Dollar vom 12. Juni, nachdem sie in der Vorwoche noch bis auf 225,64 Dollar gestiegen war.

Wie viel Marktwert hat SpaceX durch den Kursrutsch verloren?

Durch den 16-prozentigen Kurssturz wurden auf einen Schlag 600 Milliarden Dollar an Marktkapitalisierung vernichtet. SpaceX stand kurzzeitig wertmäßig über Microsoft, rutschte nun aber mit einem Gesamtwert von knapp zwei Billionen Dollar auf Platz sieben der weltgrößten Konzerne ab.

Wie verhalten sich Privatanleger beim SpaceX-Börsengang?

Das Interesse von Kleinanlegern ist gigantisch. Laut Vanda Research war der Retail-Handel mit SpaceX der stärkste aller jüngeren IPOs. Privatanleger kauften in der Vorwoche sogar mehr SpaceX-Anteile als von allen „Magnificent Seven“-Giganten zusammen.