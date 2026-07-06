Volkswagen Aktie vor historischem Umbau: Analysten berechnen extremen Bewertungsabschlag. Erfahren Sie alles zum Umbauplan der Volkswagen Aktie

Der Wolfsburger Automobilriese Volkswagen steht vor wegweisenden strukturellen Veränderungen. Neben geplanten Stellenstreichungen und Werksschließungen treibt Konzernchef Oliver Blume eine tiefgreifende Neuorganisation voran. Für Anleger, die im krisengeschüttelten Automobilsektor langfristig Substanzwerte und Aktien kaufen wollen, bietet die Volkswagen Aktie derzeit eine hochspannende Sondersituation: Der Konzern ist an der Börse aktuell weniger wert als seine erfolgreichen börsennotierten Töchter zusammen.

► Volkswagen WKN: 766403 | ISIN: DE0007664039 | Ticker: VOW3.DE

geschrieben von Jens Klatt

⚖️ Das VW-Gesetz im Fokus: Kann Oliver Blume die Sperrminorität umgehen? 🔍

Die geplante Strukturreform rührt an einem der größten Heiligtümer des Wolfsburger Konzerns: dem VW-Gesetz aus dem Jahr 1960. Dieses sichert dem Land Niedersachsen dank eines Stimmanteils von 20 Prozent eine verlässliche Sperrminorität, da wichtige Hauptversammlungsbeschlüsse bei Volkswagen eine Vier-Fünftel-Mehrheit (80 Prozent) erfordern. Zudem verlangt die Verlegung oder Errichtung von Produktionsstätten eine Zweidrittelmehrheit im Aufsichtsrat.

Sollte die Kernmarke Volkswagen jedoch aus der übergeordneten Holding herausgelöst werden, könnte dies der erste Schritt sein, um diese historisch verankerten Fesseln der Mitbestimmung rechtlich zu umgehen. In Finanz- und Juristenkreisen wird dieser Vorstoß heiß diskutiert, da er die weltweit einzigartige „Über-Mitbestimmung“ attackiert, die laut Aktionärsvertretern wie Ulrich Hocker in Krisenzeiten das Überleben des Konzerns gefährdet. Für die Gewerkschaften rund um die IG Metall und die Betriebsratschefin Daniela Cavallo kommt der Plan hingegen einem unverantwortlichen Affront gleich.

📈 Das „Bad Bank“-Szenario: Enorme Kursfantasie für die Volkswagen Aktie? 🏦

Aus Sicht des Kapitalmarkts birgt der radikale Umbauplan, trotz des heftigen Gegenwinds der Arbeitnehmervertreter, immense finanzielle Vorteile. Die Analysten der Citi vergleichen eine potenzielle Ausgliederung der schwächelnden Kernmarke mit der Errichtung einer sogenannten „Bad Bank“. Dadurch würde die verbleibende Holding deutlich unabhängiger von weltweiten Konjunkturflauten und geopolitischen Verwerfungen werden.

Zudem lenkt die Debatte den Fokus auf die fundamentale Fehlbewertung der Aktie, die derzeit so niedrig notiert wie seit 16 Jahren nicht mehr. Dass der Börsenwert des Gesamtkonzerns mit 37,6 Milliarden Euro deutlich unter dem kumulierten Wert der Tochtergesellschaften Porsche und Traton (44 Milliarden Euro) liegt, verdeutlicht den massiven Abschlag, den die Börse dem Kerngeschäft aktuell verpasst. Ein erfolgreicher Konzernumbau besitzt daher das Potenzial, diese tiefen Wertreserven freizusetzen und eine deutliche Höherbewertung anzustoßen.

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🏁 Fazit: Ein tief bewerteter Value-Riese im politischen Tauziehen

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass das Papier von VW derzeit nichts für schwache Nerven ist. Wer jetzt die Volkswagen Aktie kaufen möchte, investiert in ein Unternehmen mit einer rechnerisch absurden Unterbewertung, bei dem das Kerngeschäft an der Börse negativ bilanziert wird. Kurzfristig müssen sich Anleger jedoch auf ein zähes politisches Tauziehen einstellen. Da Niedersachsen seine Macht nicht freiwillig beschneiden wird und die UBS-Analysten ohnehin mit einer Gewinnwarnung wegen Restrukturierungsrückstellungen rechnen, dürfte ein politischer Kompromiss – wie etwa die Produktion in China entwickelter VW-Modelle in deutschen Werken – der wahrscheinlichere Ausweg sein.

Volkswagen Aktie Chartanalyse – Daily

Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 01.07.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

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❓ FAQ zur Volkswagen Aktie

Warum will Oliver Blume die Kernmarke Volkswagen ausgliedern?

Finanz- und Juristenkreise vermuten, dass die Ausgliederung der Kernmarke Volkswagen und der Komponentensparte in eigenständige Gesellschaften ein erster Schritt sein könnte, um die strengen und blockierenden Regelungen des historischen VW-Gesetzes strategisch zu umgehen.

Was besagt das VW-Gesetz bezüglich der Macht des Landes Niedersachsen?

Das Gesetz räumt dem Land Niedersachsen, das 20 Prozent der Aktien hält, faktisch eine Sperrminorität ein. Für wichtige Beschlüsse der Hauptversammlung ist bei VW eine Vier-Fünftel-Mehrheit (80 Prozent) nötig. Zudem verlangen Werksschließungen oder -verlegungen eine Zweidrittelmehrheit im Aufsichtsrat.

Wie begründen Analysten die massive Unterbewertung der Volkswagen Aktie?

Die Analysten der Citi haben errechnet, dass allein die VW-Mehrheitsanteile an Porsche und der Nutzfahrzeugholding Traton zusammen rund 44 Milliarden Euro wert sind. Der Marktwert des gesamten VW-Konzerns liegt an der Börse aktuell aber bei lediglich 37,6 Milliarden Euro. Das eigentliche Kerngeschäft wird somit negativ bewertet.

Welchen Vorteil hätte ein Umbau von Volkswagen in eine reine Holding?

Citi-Analysten sehen darin große finanzielle Vorteile. Die ausgegliederte Kernmarke würde wie eine Art „Bad Bank“ fungieren, in der die schwächeren Geschäfte gebündelt werden. Die verbleibende Holding wäre dadurch deutlich weniger abhängig von der schwachen Konjunktur und geopolitischen Krisen.