Öl Preis unter Druck durch Trump-Aussagen und Sanktionen Der Öl Preis setzt seine Talfahrt fort: WTI Öl fiel heute um 2 % und notiert aktuell bei rund 63 Dollar pro Barrel, nachdem es am Vortag noch bei 65 Dollar lag. Donald Trump äußerte, dass die Ölpreise „irgendwann“ unter 60 Dollar fallen werden. Diese Aussage verstärkte den Verkaufsdruck auf den Märkten, obwohl geopolitische Risiken eigentlich für steigende Preise sprechen könnten. Du analysierst nicht nur - du willst auch handeln. Eröffne jetzt ein Konto bei XTB und leg los! Konto eröffnen xStation App herunterladen xStation App herunterladen ►WTI WKN:792451 | ISIN:XC0007924514 | Ticker: WTI ÖL Hohe Angebotslage trotz geopolitischer Spannungen Trotz brennender russischer Raffinerien und Terminals nach ukrainischen Angriffen bleibt das Ölangebot hoch.

Dieses Überangebot führt zu verstärktem Verkaufshandel und belastet den Öl Preis zusätzlich. Politische Risiken belasten den Ölmarkt Trump drohte Russland mit „sehr schweren“ Sanktionen, sollte es keine Einigung mit der Ukraine geben. Gleichzeitig bereiten die USA hohe Zölle auf Ölimporte aus Indien vor: Zölle steigen von 25 % auf 50 % ab dem 27. August.

Indische Exporteure rechnen mit massiven Störungen.

Neue Sanktionen und Handelskonflikte könnten das globale Wachstum und die Energienachfrage schwächen. Chart-Analyse OIL.WTI (H1) Im Stundenchart testet WTI Öl aktuell die 63-Dollar-Marke und entfernt sich damit weiter von den gestrigen 65 Dollar. Sollte die Abwärtsdynamik anhalten, könnte die psychologisch wichtige Marke von 60 Dollar ins Visier geraten.

👉 Fazit: Der Öl Preis bleibt stark unter Druck – ein Mix aus geopolitischen Risiken, Handelszöllen und hohem Angebot belastet den Markt. Kurzfristig könnte WTI Öl weiter Richtung 60 Dollar fallen. Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 26.08.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. 🎓 Empfohlene Ausbildungsartikel zum Thema Öl Aktien und ETFs: So kannst Du in Öl investieren

Erklärt, was den Ölpreis antreibt – Angebot, Nachfrage, geopolitische Risiken – und bereitet Anleger auf Öl-Investments vor..

Ölhandel: Wie funktioniert der Handel mit Ölprodukten?

Bietet eine Einführung in Öl-Benchmarks wie WTI und Brent, erklärt deren Bedeutung für die Preisbildung.

Support und Resistance

Zeigt, wie Chartanalysen (Support/Widerstand) bei der Preisbestimmung helfen können – sehr passend für die Chartbezogene Analyse in dieser Analyse



AKTIEN kommissionsfrei handeln PLUS Gratisaktie für Neukunden: Weltweit Aktien kommissionsfrei* handeln mit XTB!

Jetzt für Neukunden als Aktion zusätzlich eine Gratiskaktie erhalten

Details und Teilnahmebedingungen über den Link

Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.



Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. Die Publikation stellt weder ein Angebot noch eine Beratung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf, Verkauf oder Halten irgendeiner Finanzanlage dar. XTB ist nicht dazu verpflichtet, die Informationen in dieser Marketingmitteilung zu aktualisieren, abzuändern oder zu ergänzen, wenn sich ein in dieser Publikation genannter Umstand oder eine darin enthaltene Stellungnahme, Einschätzung, Idee oder Prognose ändert oder unzutreffend wird. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.



Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!



Die bereitgestellten Informationen enthalten KEINE Kostenbetrachtung wie Transaktionskosten, Konvertierungskosten oder Spreads. Solche Kosten können anfallen und die Ergebnisse beeinflussen. Die Rendite kann sich aufgrund von Währungsschwankungen erhöhen oder verringern, wenn die Angaben auf Zahlen beruhen, die auf eine andere Währung als die offizielle Währung des Landes lauten, in dem der Anleger oder potenzielle Anleger ansässig ist bzw in welcher Währung das Handelskonto geführt wird.



XTB S.A. (samt Zweigniederlassungen) ist kein Steuerberater und prüft nicht, ob eine Anlageentscheidung für die Kunden steuerlich günstig ist. Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen eines Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Kurse bzw. der Wert eines Finanzinstruments können steigen und fallen.



RISIKOHINWEIS für CFD



CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 71% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.