Angemessenes Risikomanagement ist einer der wichtigsten Aspekte beim Handel. Dieser Artikel bereitet Sie darauf vor, sich diesem wichtigen Thema stellen zu können.

Einführung in das Risikomanagement



In dieser Lektion lernen Sie:

Weshalb Risikomanagement ein wichtiger Teil des Handels ist

Elemente einer erfolgreichen Trading-Strategie

Chancen-Risiko-Verhältnisse und weshalb sie Ihre Strategie unterstützen können

Risikomanagement ist eines der wichtigsten Konzepte für den langfristigen Erfolg an den Finanzmärkten. Es ist auch einer der am häufigsten übersehenen oder unterschätzten Aspekte des Handels. Aber warum ist das Risikomanagement so wichtig, und wie können Sie es in Ihrer eigenen Strategie umsetzen?



Sie könnten der talentierteste Händler der Welt sein und von Natur aus ein Auge für Investitionsmöglichkeiten haben, aber ohne angemessenes Riskmanagement könnten Sie Ihr Konto dennoch mit einem schlechten Call sprengen. Ganz egal, wie gut Sie sind, wie erfahren Sie sind, Sie werden immer noch Verluste machen. Selbst die besten Händler der Welt machen beim Trading Verluste - das ist ein wesentlicher Bestandteil des Handels. Daher ist das Risikomanagement für Ihren Erfolg sehr wichtig.



Die Regeln für das Risikomanagement sind leicht zu verstehen, selbst für Anfänger, aber es kann eine Herausforderung sein, sie tatsächlich einzuhalten, weil alle möglichen Emotionen beteiligt sind, wenn echtes Geld eingesetzt wird.



Bevor wir zu den speziellen Risikomanagementtechniken kommen, sehen wir uns zuerst an, wie auch das Geldmanagement ein wesentliches Element einer erfolgreichen Handelsstrategie darstellt.





Elemente einer erfolgreichen Handelsstrategie



Eine erfolgreiche Strategie besteht aus drei entscheidenden Elementen:



Ein Handelssystem mit dem gewissen Extra: Die konsequente Anwendung der Regeln, die eine bestimmte Strategie ausmacht, beispielsweise bestimmte Ein- und Ausstiegspunkt oder immer in der Richtung des vorherrschenden Trends zu handeln. Vielleicht verwenden Sie einfach gleitende Durchschnitte, damit Sie einen Trend so früh wie möglich erkennen, und eine stochastische Kennzahl, um festzustellen, ob es sicher ist, nach einem bewegten Crossover einen Handel einzugehen. Sie können auch den RSI als zusätzliche Bestätigung verwenden, um die Stärke eines Trends zu bestimmen. Wie auch immer Ihre Handelsstrategie lautet, sie muss für Sie eindeutig sein - immerhin sind Sie derjenige, der sie verwenden muss - und sie muss sodann auf Ihre Trades angewendet werden.



Kontrollieren Sie Ihre Emotionen: Wenn Sie Ihre Strategie sowohl mit einem Demo-Konto als auch mit einem realen Konto (Live-Konto) getestet haben, bemerken Sie möglicherweise einen Unterschied bei den Ergebnissen. Das liegt daran, dass Psychologie eine wichtige Rolle spielt, wenn reale Geldmittel beteiligt sind. Emotionen wie Angst, Gier oder Aufregung können dazu führen, dass Sie von Ihrem Plan abweichen und potenziell negative Ergebnisse schaffen. Allgemein gilt als gute Praxis, Ihre Gewinne laufen zu lassen und Ihre Verluste früh zu beenden. Ihre Emotionen im Zaum zu halten und an Ihrem Trading-Plan festzuhalten, sollte Ihnen dabei helfen.



Positionsgröße: Ein wichtiger Teil Ihrer Strategie ist die Größe der Position, die angewandte Hebelwirkung sowie alle möglichen Stop-Loss- und Take-Profit-Niveaus. Ein gutes Geldmanagement ist ein wesentlicher Bestandteil eines langfristig guten Tradings. Es hilft Ihnen dabei, die Gewinne zu maximieren und die Verluste zu minimieren. Es verhindert auch, dass Sie zu viele Risiken eingehen.



Wie Sie sehen können, spielt eine angemessene Berücksichtigung dieser Elemente eine wichtige Rolle bei Ihrer Fähigkeit, Gewinne zu maximieren und Verluste zu minimieren. Wenn Sie nur zwei der drei vorstehenden Elemente anwenden, erleben Sie früher oder später einen Rückschlag, der vermieden hätte werden können. Einer der Schlüssel für den Handel ist es, so lange Sie können "lebendig" zu bleiben.



Welche Elemente machen nun ein gutes Geldmanagement aus? Sehen wir uns einige Techniken an, mit denen Sie Ihr Risiko kontrollieren können:



Die Größe Ihrer Position

Hedging (Absicherung) - Gleichzeitig Positionen in die entgegengesetzte Richtung eingehen

In bestimmten Stunden zu handeln

Stop-Loss- und Take-Profit-Niveaus

Zu wissen, wann man Verluste hinnehmen muss

Lassen Sie uns ein Beispiel besprechen, bei dem eines dieser Elemente weitgehend ignoriert wird. Sagen wir, in diesem Beispiel haben Sie 20.000 $ auf dem Konto und Sie verkaufen den EUR/USD mit einem Handelsvolumen von 4,59 Lots und einem Hebel von 1:30. Sie beschließen, für diesen Trade keinen Stop-Loss einzusetzen. Sie investieren einen hohen Teil Ihres Guthabens in diese eine Position (15.300 $) und geben sich selbst wenig Spielraum für eine negative Kursbewegung. Jede Pip-Bewegung würde ohne einen Stop-Loss-Auftrag zu einem Gewinn oder Verlust von 45,90 $ führen.



Sehen wir einmal, was als nächstes geschieht. Einige Daten werden veröffentlicht und die Märkte reagieren mit einer Stärkung des Euros, der gegenüber dem USD mit über 50 Pips anzieht. Diese Bewegung bringt dem Trade innerhalb von Minuten einen Verlust von 2.295 $. Das sind 11,5% von Ihrem Startkapital. Es bleibt nur noch ein Teil Ihres Geldes für den Wiederaufbau Ihres Kontos. Bevor Sie sich entscheiden, was Ihr nächster Schritt sein wird, d.h. ob Sie Ihre Verluste begrenzen, oder nun ein Stop-Loss hinzufügen, um weitere Verluste zu verhindern, oder die Positionsgröße verkleinern, gibt es beispielsweise jedoch zwischenzeitlich eine weitere Bewegung von 50 Pips gegen Sie, das heißt, dass Ihnen nochmals ein Verlust von 2.295 $ entsteht. Das ist ein Gesamtverlust von 4.590 $ für eine Bewegung mit 100 Pip gegen Sie.



Dieser Trade ist ein klares Beispiel für eine Position, die keinen Stop-Loss verwendet, und wie gefährlich dies für Ihr Konto sein kann.

Verwalten der Risiken



Wie wir bereits erwähnt haben, erleidet auch der beste Händler an einem gewissen Punkt Verluste. Das ist ein wesentlicher Bestandteil des Handels. Der Schlüssel dabei ist, Ihre Verluste auf ein überschaubares Niveau zu begrenzen. Auf diese Weise werden Sie feststellen, dass Sie länger auf dem Markt bleiben können und damit Ihre Chancen erhöhen, mehr erfolgreiche Trades zu haben. Eine Art, um sicherzustellen, dass Sie das richtige Gleichgewicht zwischen Chancen und Risiken haben, ist es, sich an ein Chancen-Risiko-Verhältnis zu halten, beispielsweise 2:1 oder sogar 3:1. So sind die angestrebten Gewinne immer doppelt so hoch wie Ihre maximalen Verluste. Selbst wenn Sie bei drei Trades Verluste erleiden, benötigen Sie nur zwei mit Gewinn, um sicherzustellen, dass Ihr Gesamtgewinn Ihre Verluste übersteigt, wenn Sie sich an dieses Chancen-Risiko-Verhältnis halten. Auch wenn dies keine Regel ist, die immer befolgt werden kann, kann sie uns helfen, einen speziellen Ansatz für das Risikomanagement bildlich darzustellen.



Schauen wir uns zwei Händler an, die jeweils mit 10.000 $ starten und ein Chancen-Risiko-Verhältnis von 2:1 nutzen, aber sehr verschiedene Niveaus des Geldmanagements in ihrem Handel einsetzen. Der erste Händler verwendet einen sehr aggressiven Ansatz. Bei jedem Trade riskiert er 60 % seines Kapitals und versucht, bei 120% den Gewinn zu realisieren. Der zweite Händler ist viel konservativer und riskiert nur 5% seines Kontobestands für ein Gewinnziel von 10%. Der Einfachheit nehmen wir an, dass jeder Händler den gleichen Satz von zehn Trades hat und dass jeder zweite Trade Gewinn abwirft.



Trotz der Tatsache, dass beide Strategien die gleiche Erfolgsrate, das gleiche Anfangskapital und den gleichen Chancen-Risiko-Ansatz von 2:1 hatten, weichen die Endergebnisse aufgrund des unterschiedlichen Geldmanagement-Stils deutlich voneinander ab. Der aggressive Ansatz des ersten Händlers brachte einen Gesamtverlust von 47%, während der zweite Händler mit 12.462 $ bei einem Gesamtgewinn von fast 25% liegt. Hier können Sie sehen, wie eine kleine Anpassung Ihres Risikomanagementansatzes Ihnen solidere Gewinne bringt.

Wichtiger Teil des Handels



Wie gerade gezeigt, kann das Risikomanagement ein wichtiger Teil des Handels sein. Ein erfahrener Händler weiß, wie viel er riskieren kann, aber als Anfänger sollten Sie alles tun, um schwere Verluste zu vermeiden. Verluste sind ein Teil des Handels und sind unvermeidlich, aber es ist wichtig zu wissen, wie man mit ihnen umgeht. Das Verwalten der Gewinne ist ein weiterer Aspekt. Ein erfolgreicher Händler muss ein ausgewogenes Verhältnis zwischen den beiden Ergebnissen eines Trades finden, er maximiert den Gewinn und minimiert den Verlust.



