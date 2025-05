Lesezeit: 13 Minute(n)

Trader, die sich auf diese Disziplin einlassen, begegnen einem Markt, der sich in Sekundenschnelle verändert und in dem der Erfolg vor allem vom richtigen Timing, einem kühlen Kopf und einer strukturierten Vorgehensweise abhängt. Was Sie zum Thema Scalping unbedingt wissen müssen, haben wir Ihnen in diesem Ratgeber zusammengefasst.

Was ist Scalping?

Scalping zählt zu den dynamischsten Handelsansätzen, die der Finanzmarkt zu bieten hat. Ziel dieser Strategie ist es, kleinste Kursbewegungen innerhalb kürzester Zeit auszunutzen. Oft dauert ein Trade nur wenige Sekunden oder Minuten.

Scalper handeln nicht auf Basis langfristiger Trends, sie konzentrieren sich auf minimale Schwankungen, die sich im Minutentakt ergeben können. Durch eine Vielzahl an Transaktionen sollen so viele kleine Gewinne erzielt werden, die sich in Summe zu einem spürbaren Ertrag addieren.



Scalping Bedeutung

Der Begriff “Scalping” stammt aus dem Englischen und beschreibt sinngemäß das schnelle Abschöpfen kleiner Anteile. Im Börsenkontext steht dieser Ausdruck für einen Handelsansatz, bei dem Trader versuchen, minimale Kursbewegungen gezielt auszunutzen, um in kürzester Zeit kleine, aber regelmäßige Gewinne zu erzielen.

Charakteristisch für die Methode ist nicht die Höhe des Gewinns pro Trade, sondern die Häufigkeit der Transaktionen. Geduld und langes Abwarten weichen hier einem aktiven, präzise getakteten Vorgehen.



Scalping, Daytrading & Swing Trading: Gemeinsamkeiten und Unterschiede

Auch wenn Scalping, Daytrading und Swing Trading alle zur Gruppe der kurzfristigen Handelspraktiken zählen, unterscheiden sich diese Strategien deutlich in Tempo, Zeitaufwand und Risikoprofil. Die folgende Tabelle verschafft einen klaren Überblick:



Für wen ist Scalping interessant?

Nicht nur Adrenalinjunkies kommen beim Scalping auf ihre Kosten. Die Methode ist auch für disziplinierte Trader geeignet, die bereit sind, sich auf höchste Präzision und Geschwindigkeit einzulassen. Besonders attraktiv ist der Ansatz darüber hinaus für Trader, die eine aktive Rolle im Marktgeschehen einnehmen möchten und Freude daran haben, in kürzester Zeit fundierte Entscheidungen zu treffen.

Anders als bei langfristigen Anlageformen steht beim Scalping nicht das Durchhalten im Vordergrund, sondern die Fähigkeit, Märkte in Echtzeit zu analysieren und daraus resultierende Chancen konsequent zu nutzen. Die Strategie erfordert ein hohes Maß an Konzentration, denn schon kleinste Verzögerungen oder emotionale Schwankungen können den Unterschied zwischen Gewinn und Verlust bedeuten. Gerade für Personen, die ein ausgeprägtes Gespür für Zahlen, Logik und Muster haben, kann Scalping eine faszinierende Herausforderung darstellen.

Mit Scalping können Trader aber auch flexibel auf verschiedene Marktphasen reagieren, und zwar unabhängig davon, ob sich der Markt in einer Aufwärtsrallye, in einer Korrektur oder in einer Seitwärtsbewegung befindet. Da Scalper in erster Linie kurzfristige Preisschwankungen ausnutzen, spielt der übergeordnete Trend eine weniger wichtige Rolle. Diese Unabhängigkeit macht Scalping zu einer Strategie, die selbst in stagnierenden oder Märkten mit hoher Volatilität Chancen bietet, wo andere Handelsansätze an ihre Grenzen stoßen.

Zudem ermöglicht Scalping eine besonders effiziente Nutzung von Kapital: Durch die schnelle Schließung von Positionen ist das eingesetzte Geld stets nur für wenige Minuten gebunden und steht im Anschluss sofort für neue Trades zur Verfügung. Das erlaubt eine hohe Liquidität im Portfolio — ein Aspekt, der vor allem sicherheitsbewussten Tradern ein Stück Kontrolle über ihre Mittel verschafft.

Allerdings passt Scalping längst nicht zu jedem Anleger. Wer beispielsweise ungeduldig ist, Verluste nicht akzeptieren kann oder emotionale Entscheidungen über sachliche Analysen stellt, wird mit dieser Strategie kaum nachhaltig erfolgreich sein. Für disziplinierte, fokussierte und analytisch denkende Trader hingegen kann Scalping ein lohnenswerter Weg sein, um die Märkte nicht nur zu beobachten, sondern in kurzen, kalkulierten Schritten aktiv zu nutzen.



Wie funktioniert Scalping im Trading?

Wie bereits angesprochen, geht es beim Scalping nicht um den einen großen Wurf, sondern um die Summe vieler kleiner, wohlüberlegter Entscheidungen. Der Ablauf folgt einem klaren Prinzip:

Positionen werden auf Basis kurzfristiger Kursbewegungen eröffnet, sobald sich eine günstige Gelegenheit abzeichnet, und im Idealfall nach wenigen Sekunden oder Minuten wieder geschlossen, sobald ein kleiner Gewinn realisiert werden kann. Dieser Prozess wird in hoher Frequenz wiederholt, oft dutzende Male am Tag. Wer Scalping erfolgreich betreiben will, benötigt daher nicht nur ein tiefes Verständnis für Marktmechanismen, sondern auch eine stabile technische Infrastruktur, um Orders ohne Verzögerung ausführen zu können.

Zentraler Bestandteil dieser Strategie ist es, Märkte in Echtzeit zu analysieren, Muster zu erkennen und entsprechend zu reagieren. Technische Indikatoren, Kursbewegungen und das Orderbuch bilden die Grundlage für jede Entscheidung. Gleichzeitig erfordert Scalping ein diszipliniertes Risikomanagement — denn je kleiner der Gewinn pro Trade, desto entscheidender wirkt sich ein einziger unkontrollierter Verlust aus.



Wichtige Scalping Indikatoren

Im Scalping ist die Zeit die wohl wichtigste Ressource. Umso mehr kommt es darauf an, sich auf Indikatoren zu stützen, die innerhalb kürzester Intervalle verlässliche Signale liefern. Fünf technische Werkzeuge haben sich dabei besonders bewährt. Diese sind die folgenden:

1. VWAP

Der Volume Weighted Average Price (VWAP) kombiniert Kurs- und Volumendaten zu einem gleitenden Durchschnitt, der zeigt, zu welchem Preis die meisten Umsätze stattgefunden haben. Anders als klassische Durchschnittswerte bildet der VWAP das tatsächliche Handelsinteresse ab und dient Scalpern damit als Referenzpunkt für marktgerechte Einstiegs- oder Ausstiegskurse.

Befindet sich der Kurs oberhalb des VWAP, spricht das häufig für Kaufinteresse institutioneller Marktteilnehmer, unterhalb dominiert tendenziell Verkaufsdruck. Für kurzfristige Strategien bietet der VWAP somit eine Art Fair-Value-Anker innerhalb des Handelstages. Bitte berücksichtigen Sie, dass der VWAP in der xStation 5 nur mit einem Handelskonto bei XTB verfügbar ist.

2. Bollinger-Bänder

Kaum ein anderer Indikator macht kurzfristige Preisspannen so anschaulich wie die Bollinger-Bänder. Sie legen sich wie ein dynamischer Kanal um einen gleitenden Durchschnitt und erweitern sich mit zunehmender Volatilität oder ziehen sich in ruhigen Phasen zusammen.

Gerade für Scalper, die in engen Zeitfenstern auf kurzfristige Überdehnungen spekulieren, liefern diese Bänder wichtige Hinweise auf mögliche Wendepunkte. Typisch ist das Band-Touch-Setup: Wenn der Kurs eines der beiden Außenbänder erreicht, steigen die Chancen auf eine baldige Gegenbewegung – vorausgesetzt, das Signal wird durch Volumen oder weitere Muster bestätigt.

3. ATR

Volatilität ist der Treibstoff jeder kurzfristigen Strategie. Der Average True Range (ATR) quantifiziert diese Schwankungsbreite. Scalper nutzen den ATR weniger als konkreten Einstiegstrigger, sondern als Maßstab, ob ein Markt überhaupt beweglich genug ist, um das angestrebte Gewinnziel realistisch erreichen zu können. Darüber hinaus dient der ATR als Werkzeug zur Risikojustierung: Wer Stops und Targets in Relation zur durchschnittlichen Schwankung setzt, agiert systematisch – auch unter hohem Zeitdruck.

4. MACD

Mit dem Moving Average Convergence Divergence (MACD) haben Scalper einen Indikator zur Hand, der sich nicht für seine Geschwindigkeit, wohl aber für seine strukturelle Aussagekraft im kurzfristigen Kontext eignet. Er zeigt nicht nur, ob ein Trend vorhanden ist, sondern auch, ob er an Dynamik gewinnt oder verliert.

Besonders in ruhigen Marktphasen, in denen klassische Preisindikatoren kaum klare Signale liefern, kann der MACD subtile Momentumverschiebungen sichtbar machen. Wer ihn im Scalping nutzt, reduziert impulsives Handeln und konzentriert sich auf gut vorbereitete Bewegungen.

5. CCI

Weniger bekannt, aber keineswegs weniger wirksam ist der Commodity Channel Index (CCI). Er misst die Abweichung des aktuellen Kurses von seinem statistischen Mittelwert. Ist diese Differenz ungewöhnlich groß, spricht vieles für eine baldige Gegenreaktion – einen Umstand, den Scalper gezielt ausnutzen können.

Vor allem in trendlosen Märkten mit abrupten Ausschlägen zeigt sich der CCI als Frühindikator für kurzfristige Umkehrformationen. Verwenden Scalper ihn im Zusammenspiel mit anderen Elementen, erhalten sie ein scharfes Werkzeug zur Identifikation überdehnter Kursbewegungen.





Die besten Märkte für Scalping

Für das Scalping sind verschiedene Märkte unterschiedlich gut geeignet. Entscheidend sind aber in jedem Fall Faktoren wie Liquidität, Volatilität und enge Spreads. Nur wenn diese drei Komponenten zusammenkommen, lassen sich die Voraussetzungen für schnelle und präzise Abschlüsse erfüllen.

Forex Markt : Der Devisenmarkt gilt als das klassische Terrain für Scalper. Rund um die Uhr handelbar, bietet er eine enorme Liquidität, vor allem in Hauptwährungspaaren wie EUR/USD, GBP/USD oder USD/JPY. Enge Spreads und eine hohe Frequenz an Kursbewegungen machen das Forex Trading besonders attraktiv für kurzfristige Strategien.

: Der Devisenmarkt gilt als das klassische Terrain für Scalper. Rund um die Uhr handelbar, bietet er eine enorme Liquidität, vor allem in Hauptwährungspaaren wie EUR/USD, GBP/USD oder USD/JPY. Enge Spreads und eine hohe Frequenz an Kursbewegungen machen das Forex Trading besonders attraktiv für kurzfristige Strategien. Aktienmarkt : Auch im Aktienhandel finden Scalper geeignete Bedingungen — vor allem bei Blue-Chip-Aktien mit hohen Handelsvolumina. Hier können bereits kleinste Kursbewegungen von wenigen Cent ausreichen, um mit der richtigen Positionsgröße solide Erträge zu erzielen. Besonders in den ersten Handelsminuten nach Börseneröffnung zeigen viele Titel eine ausgeprägte Volatilität, die Scalper gezielt nutzen.



Ohne Hebel müssen jedoch hohe Summen bewegt werden, die insbesondere Kleinanleger meist nicht zur Verfügung haben. Dank des Hebeleffekts ist Scalping daher in der Praxis mehr im CFD Handel verbreitet.

: Auch im Aktienhandel finden Scalper geeignete Bedingungen — vor allem bei Blue-Chip-Aktien mit hohen Handelsvolumina. Hier können bereits kleinste Kursbewegungen von wenigen Cent ausreichen, um mit der richtigen Positionsgröße solide Erträge zu erzielen. Besonders in den ersten Handelsminuten nach Börseneröffnung zeigen viele Titel eine ausgeprägte Volatilität, die Scalper gezielt nutzen. Ohne Hebel müssen jedoch hohe Summen bewegt werden, die insbesondere Kleinanleger meist nicht zur Verfügung haben. Dank des Hebeleffekts ist Scalping daher in der Praxis mehr im CFD Handel verbreitet. Kryptowährungen : Digitale Assets wie Bitcoin oder Ethereum zeichnen sich durch teils extreme Kursschwankungen innerhalb kürzester Zeiträume aus. Für erfahrene Scalper bietet das Krypto Trading daher eine dynamische Spielwiese. Allerdings erfordert dieser Markt ein besonders konsequentes Risikomanagement, da Preissprünge auch jenseits aller technischen Signale jederzeit möglich sind.

: Digitale Assets wie Bitcoin oder Ethereum zeichnen sich durch teils extreme Kursschwankungen innerhalb kürzester Zeiträume aus. Für erfahrene Scalper bietet das Krypto Trading daher eine dynamische Spielwiese. Allerdings erfordert dieser Markt ein besonders konsequentes Risikomanagement, da Preissprünge auch jenseits aller technischen Signale jederzeit möglich sind. CFDs als flexibles Instrument für Scalper: Unabhängig vom gewählten Markt setzen viele Scalper auf CFDs, um von kurzfristigen Kursbewegungen zu profitieren. Der Handel mit CFDs ermöglicht den Einsatz von Hebeln, wodurch schon kleine Schwankungen deutliche Gewinne – oder Verluste – erzeugen können. Hinzu kommt die Möglichkeit, sowohl auf steigende als auch auf fallende Kurse zu spekulieren. Diese Flexibilität macht CFDs zu einem bevorzugten Werkzeug für Scalping-Strategien.

XTB gewährt Ihnen via CFDs Zugang zu den Devisen- und Rohstoffmärkten, darüber hinaus aber auch zu Aktien, ETFs, Indizes und Kryptos. Scalper haben die Wahl aus derzeit über 8.000 Finanzinstrumenten, die in der hauseigenen Handelsplattform, die xStation 5, gehandelt werden können. Mehr als eine Million Kunden weltweit vertrauen bereits auf die Dienste von XTB.



Welche ist die beste Scalping Strategie?

Scalping lebt von Systematik. Wollen Sie dauerhaft erfolgreich sein, brauchen Sie einen Ansatz, der klare Signale liefert und Raum für diszipliniertes Handeln lässt. Folgende Methoden haben sich besonders bewährt:

Moving Average (Gleitender Durchschnitt) : Er beruht auf dem Vergleich kurzfristiger und langfristiger Durchschnittspreise. Schneidet ein kurzfristiger gleitender Durchschnitt (z.B. der 5-Perioden-Durchschnitt) den längerfristigen (z.B. 20-Perioden-Durchschnitt) von unten nach oben, deutet dies auf eine Kaufgelegenheit hin.



Das umgekehrte Signal zeigt sich bei einem Schnitt von oben nach unten. Dank dieser Strategie filtern Sie Marktrauschen und schaffen Struktur in hektischen Kursverläufen.

: Er beruht auf dem Vergleich kurzfristiger und langfristiger Durchschnittspreise. Schneidet ein kurzfristiger gleitender Durchschnitt (z.B. der 5-Perioden-Durchschnitt) den längerfristigen (z.B. 20-Perioden-Durchschnitt) von unten nach oben, deutet dies auf eine Kaufgelegenheit hin. Das umgekehrte Signal zeigt sich bei einem Schnitt von oben nach unten. Dank dieser Strategie filtern Sie Marktrauschen und schaffen Struktur in hektischen Kursverläufen. Stochastischer Oszillator : Mit ihm messen Sie das Verhältnis des aktuellen Schlusskurses zur Preisspanne eines definierten Zeitraums. Liegt der Wert nahe der oberen Grenze, gilt der Markt als überkauft, bei Werten nahe der unteren Grenze als überverkauft. Scalper nutzen diese Signale, um Wendepunkte frühzeitig zu erkennen und auf kurzfristige Umkehrbewegungen zu spekulieren.

: Mit ihm messen Sie das Verhältnis des aktuellen Schlusskurses zur Preisspanne eines definierten Zeitraums. Liegt der Wert nahe der oberen Grenze, gilt der Markt als überkauft, bei Werten nahe der unteren Grenze als überverkauft. Scalper nutzen diese Signale, um Wendepunkte frühzeitig zu erkennen und auf kurzfristige Umkehrbewegungen zu spekulieren. Relative Strength Index (RSI): Der RSI bewertet die Stärke und Dynamik von Kursbewegungen auf einer Skala von 0 bis 100. Werte über 70 deuten auf eine Überhitzung des Marktes hin, während Werte unter 30 auf eine Überverkauft-Situation schließen lassen. Im Scalping dient der RSI als wertvolles Werkzeug, um überzogene Preisausschläge für schnelle Gegenbewegungen auszunutzen.

Welche Strategie im Einzelfall die besten Ergebnisse liefert, hängt von Marktsituation, Zeitfenster und persönlichem Handelsstil ab. Ausschlaggebend ist nicht die Wahl des Instruments allein, sondern dessen konsequente und disziplinierte Anwendung.



Achtung: Mögliche Risiken beim Scalping

Tempo, Präzision und die Fähigkeit, auf kleinste Marktbewegungen innerhalb von Sekundenbruchteilen zu reagieren, sind unverkennbare Charakteristika des Scalping. Darin liegen aber auch Gefahren, die Trader kennen sollten.

Verzögerte Orderausführung : Der Bereich der Orderausführung birgt ein erstes ernstzunehmendes Risiko. In Phasen hoher Marktdynamik genügt ein einziger Moment, damit der Kurs zwischen dem Klick und der tatsächlichen Ausführung abweicht. Fachleute sprechen dann von Slippage. Bei klassischen Investments mag dieser Effekt kaum ins Gewicht fallen, beim Scalping hingegen entscheidet er oft über Profit oder Verlust.

: Der Bereich der Orderausführung birgt ein erstes ernstzunehmendes Risiko. In Phasen hoher Marktdynamik genügt ein einziger Moment, damit der Kurs zwischen dem Klick und der tatsächlichen Ausführung abweicht. Fachleute sprechen dann von Slippage. Bei klassischen Investments mag dieser Effekt kaum ins Gewicht fallen, beim Scalping hingegen entscheidet er oft über Profit oder Verlust. Mentale Belastung : Doch der Markt ist nicht die einzige Variable, die Scalper herausfordert. Auch der Mensch selbst wird zur Schwachstelle, wenn Konzentration und Disziplin im Eifer des Gefechts nachlassen. Die schiere Frequenz der Entscheidungen, das ständige Wechselspiel aus Einstieg und Ausstieg, aus Beobachten und Handeln, verlangt eine mentale Stabilität, die weit über das Maß herkömmlicher Handelsstrategien hinausgeht.

: Doch der Markt ist nicht die einzige Variable, die Scalper herausfordert. Auch der Mensch selbst wird zur Schwachstelle, wenn Konzentration und Disziplin im Eifer des Gefechts nachlassen. Die schiere Frequenz der Entscheidungen, das ständige Wechselspiel aus Einstieg und Ausstieg, aus Beobachten und Handeln, verlangt eine mentale Stabilität, die weit über das Maß herkömmlicher Handelsstrategien hinausgeht. Hohe Handelskosten : Hinzu kommen strukturelle Kosten, die vielfach unterschätzt werden. Mit jedem Trade — und davon gibt es im Scalping viele — fließt ein Teil des potenziellen Gewinns an Broker, Börsenplatz oder Liquiditätsanbieter. Geringe Spreads, niedrige Kosten und eine zuverlässige Orderausführung sind deshalb keine Nettigkeit, sondern eine Bedingung, ohne die Scalping kaum profitabel betrieben werden kann.

: Hinzu kommen strukturelle Kosten, die vielfach unterschätzt werden. Mit jedem Trade — und davon gibt es im Scalping viele — fließt ein Teil des potenziellen Gewinns an Broker, Börsenplatz oder Liquiditätsanbieter. Geringe Spreads, niedrige Kosten und eine zuverlässige Orderausführung sind deshalb keine Nettigkeit, sondern eine Bedingung, ohne die Scalping kaum profitabel betrieben werden kann. Technische Störungen : Unangenehme Wirkungen entfalten beim Scalping nicht zuletzt technische Störungen. Verbindungsabbrüche, Plattformverzögerungen oder ein Absturz der Handelssoftware können genau dann auftreten, wenn Sekunden über den Ausgang einer Position entscheiden. Wer hier nicht vorgesorgt hat, etwa mit einem stabilen technischen Setup oder der Absicherung durch automatisierte Stops, riskiert, dass ein geplanter Kleingewinn zum schmerzhaften Verlust mutiert.

: Unangenehme Wirkungen entfalten beim Scalping nicht zuletzt technische Störungen. Verbindungsabbrüche, Plattformverzögerungen oder ein Absturz der Handelssoftware können genau dann auftreten, wenn Sekunden über den Ausgang einer Position entscheiden. Wer hier nicht vorgesorgt hat, etwa mit einem stabilen technischen Setup oder der Absicherung durch automatisierte Stops, riskiert, dass ein geplanter Kleingewinn zum schmerzhaften Verlust mutiert. Emotionale Impulsreaktionen: Zu nennen ist definitiv auch die emotionale Versuchung, die selbst erfahrene Marktteilnehmer in Schwierigkeiten bringen kann. Der Drang, Verluste sofort auszugleichen oder Gewinne zu jagen, kann rasch zu Überreaktionen führen. Wo Geschwindigkeit und Häufigkeit den Rhythmus diktieren, genügt eine emotionale Fehlentscheidung, um eine Serie sauber geplanter Trades zu entwerten.



Fazit: Ist Scalping die richtige Trading Strategie für Sie?

Eine glasklare Denkweise sowie ein außergewöhnliches Maß an Selbstkontrolle sind Voraussetzungen für all jene, die Scalping nachhaltig und erfolgreich ausüben wollen. Folglich richtet sich die Strategie an Anleger, die bereit sind, Entscheidungen in wenigen Augenblicken zu treffen und dabei nicht den kleinsten Spielraum für emotionale Ausrutscher zulassen. Wer Routine und Regelwerk beherrscht, schafft es, in einem hochdynamischen Umfeld Ruhe zu bewahren und Chancen effizient zu nutzen.

Viele sehen den Reiz dieser Methode in ihrer Flexibilität. Kapital wird nicht langfristig gebunden, sondern bleibt durch die kurzen Haltezeiten nahezu jederzeit verfügbar. Besonders in Märkten, die anderen Strategien kaum Spielraum bieten, kann Scalping Lücken füllen, in denen sich Kursbewegungen nur im kleinsten Rahmen abspielen.

Teil der Wahrheit ist aber auch, dass nicht jeder Anleger mit Scalping glücklich werden wird. Ohne Konzentration, eiserner Disziplin und fehlerfreien technischen Abläufen geht hier nichts. Gerade deshalb empfiehlt es sich, Scalping nicht im Blindflug zu erlernen.

Besser ist es, mit einem kostenfreien Demokonto zu starten. Dadurch lassen sich Strategien testen, Routinen einüben und die eigenen Grenzen erkennen, bevor der Markt sie einem aufzeigt. Erst, wenn Ablauf, Timing und Selbstkontrolle im Einklang stehen, sollte der Wechsel ins Echtgeld-Handelskonto erfolgen.



So unterstützt XTB Sie beim Scalping

Nach dem Lesen dieses Ratgebers sind Sie nun mit den wichtigsten Aspekten rund um das Scalping vertraut. Sie wissen zum Beispiel, dass ein verlässlicher Broker unverzichtbar für den erfolgreichen Handel ist. Was aber kann XTB hier konkret für Sie tun?

Erwähnenswert ist in diesem Kontext etwa die Tatsache, dass XTB keine Orderkommission beim Handel mit CFDs erhebt. Dasselbe gilt beim Handel mit Aktien und ETFs, wenn Ihr Umsatz 100.000 Euro pro Monat nicht überschreitet (danach fallen 0,2%, mindestens aber 10 Euro an). Neben diesen Konditionen punktet XTB aber auch mit niedrigen Spreads und einer extrem schnellen Orderausführung, ohne die Scalping kaum denkbar wäre.

Nicht umsonst ist XTB mehrfach preisgekrönt, unter anderem wiederholt als bester CFD Broker 2025 von der Brokerwahl. Damit Sie beim Scalping das Beste aus sich herausholen können, stellt Ihnen XTB ein Universum von mehr als 8.000 Finanzinstrumenten zur Seite. Sollten Sie diese zunächst in einer geschützten und doch realen (Markt-)Umgebung testen wollen, greifen Sie doch auf das kostenfreie Demokonto von XTB zurück.

