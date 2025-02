Lesezeit: 19 Minute(n)

An der Börse kann heutzutage jeder handeln, der ein Smartphone oder Computer besitzt und Zugang zum Internet hat. Möglich machen es Online Broker . In den vergangenen Jahren hat sich ihre Zahl drastisch erhöht. Was man zu Online Brokern wissen muss und wie Sie den besten Broker für sich finden, verraten wir Ihnen in diesem Artikel.

Was ist ein Online Broker?

Die Zeiten, in denen Anleger ihren Broker anrufen mussten, um eine Order zu platzieren oder Transaktionen auszuführen, gehören der Vergangenheit an. Mittlerweile ist dies dank spezieller Software und dem Aufkommen von Online Brokern elektronisch möglich. Aber wodurch genau zeichnet sich ein solcher Finanzdienstleister aus?



Online Broker Definition

Allgemein gesprochen handelt es sich bei einem Online Broker um einen Börsenmakler, der als eine Art Vermittler Aufträge von verschiedenen Investoren über das Internet entgegennimmt und diese anschließend an einem Handelsplatz ausführt. Die Aufträge können zum Beispiel das Kaufen und Verkaufen von Aktien oder Fonds beinhalten.

Damit der Broker seine Leistungen anbieten und an den globalen Börsen agieren darf, muss er hohe Gebühren zahlen. Diese refinanziert er in erster Linie über Transaktionskosten, die für den Anleger typischerweise beim Kauf oder Verkauf von Wertpapieren anfallen. Zusammenfassend kann also gesagt werden, dass der Online Broker die Verbindung zwischen dem Investor, der Börse und gegebenenfalls den Finanzbehörden herstellt.

Nicht jeder Online Broker ist allerdings wie der andere. Eine wichtige Unterscheidung bildet die Art der Tätigkeit. So gibt es einerseits die reinen Vermittler, andererseits aber auch Anbieter, die als sogenannte Market Maker auftreten.

Die Vermittler leiten die eingehenden Ordern ausschließlich an die Börsen weiter, während Market Maker die Kundenaufträge intern abwickeln. Dieses Vorgehen hat den Vorteil, dass die Preise selbst gesetzt werden können. Zu beobachten sind aber auch Online Broker, die eine Mischform aus Vermittler und Market Maker einnehmen.

Beachtenswert ist darüber hinaus die Differenzierung zwischen Execution-only-Brokern und Online Brokern mit Brokerage. Erstere bieten zwar keine Anlageberatung für die Investoren an, haben dafür aber im Regelfall einen finanziellen Vorteil und können somit niedrigere Handelskostengarantieren.

Die Online Broker mit Brokerage vereinen eine breite Produktpalette unter einem Dach und stellen mitunter auch eine Anlageberatung zur Verfügung. Diese Kompaktheit führt jedoch zu einer

geringeren Spezialisierung bezüglich der Brokerage-Produkte und geht für den Verbraucher oftmals mit höheren Kosten einher.



Abgrenzung zu anderen Finanzdienstleistern

Vielleicht fragen Sie sich nach den bisherigen Informationen, inwiefern ein normaler Broker von einem Online Broker abweicht? Die Antwort ist einfach. Ein Online Broker unterhält im Gegensatz zu anderen Brokern weder ein Filialnetz noch ein festes Beratungsteam. Bei ihm werden sämtliche Aktionen stattdessen per Internet vorgenommen.

Daneben bestehen Unterschiede zwischen Online Brokern und Online Banken. Die Bank besitzt eine spezielle Lizenz, die es ihr erlaubt, Kundenkonten zu führen. Ein reiner Broker ist hierzu nicht legitimiert. Seine Kunden müssen sich eine Partnerbank suchen, bei der ein Verrechnungskonto geführt werden kann. Doch auch an dieser Stelle sind mittlerweile Mischformen aufgekommen, wonach einige Banken den Bereich Brokerage bedienen und Online Broker Bankgeschäfte betreiben.



Funktionsweise eines Online Brokers

Für Anleger von besonderer Bedeutung ist zudem die Funktion eines Online Brokers und damit die Antwort auf die Frage, wie sie mit dessen Hilfe an den Finanzmärkten partizipieren können. Dies geschieht entweder über die Bereitstellung einer brokerübergreifenden Handelsplattform oder durch eine solche Plattform, die individuell und damit genau auf das Angebot des jeweiligen Online Brokers zugeschnitten ist. Im ersten Fall ist von Meta Tradern die Rede.

Online Broker bieten zudem verschiedene Ordertypen an, darunter Market- und Limit-Orders, mit denen Anleger ihre Trades besser steuern können. Ein weiteres wichtiges Merkmal ist die Kostenstruktur. Während einige Broker mit niedrigen oder gar keinen Orderkommissionen werben, müssen sie sich oft durch Spreads oder Zusatzkosten für bestimmte Dienstleistungen finanzieren. Daher ist es ratsam, die Gesamtkosten genau zu prüfen, bevor man sich für einen Anbieter entscheidet.

Anleger haben heute die Möglichkeit, aus einer Vielzahl von Online Brokern zu wählen. Hier den Überblick zu behalten und den besten Online Broker für die eigenen Zwecke zu finden, kann sich äußerst schwierig gestalten. Im nächsten Teil unseres Artikels geben wir Ihnen daher die nötigen Instrumente an die Hand, um die wirklich guten von den weniger guten Anbietern zu unterscheiden.



Was macht einen guten Online Broker aus?

Damit Sie unter all den Angeboten am Markt einen guten Online Broker finden und von seinen Diensten profitieren können, sollten Sie verschiedene Kriterien miteinander vergleichen. Dazu gehören in erster Linie die Kosten, aber auch Aspekte wie die Auswahl an handelbaren Finanzinstrumenten sowie die Sicherheit und der Support.



Der wohl wichtigste Punkt: Die Kosten

Ein Trader kann eine beeindruckende Performance an den Tag legen. Stellt ihm der Broker allerdings hohe Kosten in Rechnung, so wirkt sich dies negativ auf seine Rendite aus. Der Beachtung von Trading Gebühren kommt im Rahmen der Auswahl eines guten Online Brokers daher große Bedeutung zu.

Aber mit welchen Kosten muss ein Anleger überhaupt rechnen, wenn er einen Online Broker nutzt? Das hängt maßgeblich davon ab, welche Art von Kosten berechnet werden. Üblich sind folgende:

Transaktionskosten , die, wie weiter oben bereits erwähnt, pro Trade anfallen. Gerade aktive Händler, die täglich mehrmals kaufen oder verkaufen, sollten auf niedrige Transaktionskosten achten, um ihre Rendite nicht unnötig zu schmälern. Da sich die Orderkommissionen in der Praxis von Broker zu Broker teils stark unterscheiden können, ist ein Vergleich hier besonders angemessen.

, die, wie weiter oben bereits erwähnt, pro Trade anfallen. Gerade aktive Händler, die täglich mehrmals kaufen oder verkaufen, sollten auf niedrige Transaktionskosten achten, um ihre Rendite nicht unnötig zu schmälern. Da sich die Orderkommissionen in der Praxis von Broker zu Broker teils stark unterscheiden können, ist ein Vergleich hier besonders angemessen. Kosten für Kontoführung sind auch heute noch verbreitet, wenngleich immer mehr Anbieter darauf verzichten. Gerade die Online Broker berechnen zur Freude der Anleger nur selten separate Kosten für das Führen eines Depots. Allerdings knüpft mancher Dienstleister die kostenlose Konto- und Depotführung an bestimmte Bedingungen wie etwa das Erreichen einer Mindestanzahl von Trades innerhalb eines vorgegebenen Zeitraums. Hier gilt es also, genau hinzusehen und auch das Kleingedruckte zu lesen.

sind auch heute noch verbreitet, wenngleich immer mehr Anbieter darauf verzichten. Gerade die Online Broker berechnen zur Freude der Anleger nur selten separate Kosten für das Führen eines Depots. Allerdings knüpft mancher Dienstleister die kostenlose Konto- und Depotführung an bestimmte Bedingungen wie etwa das Erreichen einer Mindestanzahl von Trades innerhalb eines vorgegebenen Zeitraums. Hier gilt es also, genau hinzusehen und auch das Kleingedruckte zu lesen. Verwahrkosten : Mit dem eben genannten Aspekt verbunden sind etwaige Verwahrkosten, die der Online Broker erheben kann, sofern keine oder nur eine sehr geringe Aktivität auf dem betreffenden Konto festzustellen ist. Auch hier gilt allerdings, dass das Gros der Anbieter auf seine Verwahrkosten verzichtet. Bei anderen ist sie zwar grundsätzlich vorgesehen, kann aber unter Umständen entfallen, wenn regelmäßig gehandelt wird oder das Ordervolumen eine bestimmte Grenze überschreitet.

: Mit dem eben genannten Aspekt verbunden sind etwaige Verwahrkosten, die der Online Broker erheben kann, sofern keine oder nur eine sehr geringe Aktivität auf dem betreffenden Konto festzustellen ist. Auch hier gilt allerdings, dass das Gros der Anbieter auf seine Verwahrkosten verzichtet. Bei anderen ist sie zwar grundsätzlich vorgesehen, kann aber unter Umständen entfallen, wenn regelmäßig gehandelt wird oder das Ordervolumen eine bestimmte Grenze überschreitet. Zusatzkosten : Den Fokus sollten Anleger bei der Auswahl der besten Online Broker in puncto Kosten jedoch auf die Zusatzkosten richten. Diese sind oftmals nicht explizit aufgelistet und somit nur schwer identifizierbar. Zu den Zusatzkosten gehören beispielsweise: Währungsumtausch Fremdkostenpauschalen Handelsplatzentgelte Sparplanraten-Kosten

: Den Fokus sollten Anleger bei der Auswahl der besten Online Broker in puncto Kosten jedoch auf die Zusatzkosten richten. Diese sind oftmals nicht explizit aufgelistet und somit nur schwer identifizierbar. Zu den Zusatzkosten gehören beispielsweise:



Handelsplattform

Wenngleich die Kosten für viele Investoren eine gewichtige Rolle bei der Wahl eines Online Brokers spielen, so sind sie längst nicht das einzige Kriterium, das in diesem Kontext Berücksichtigung finden sollte. Ebenso bedeutend ist die bereitgestellte Handelsplattform. Immerhin ist sie der Ausgangspunkt aller Transaktionen. Nur wenn die Anleger gut mit ihr zurechtkommen, ist die Basis für langfristigen Erfolg gelegt.

Eine gute Handelsplattform zeichnet sich dabei durch folgende Aspekte aus:

Intuitive Bedienung und übersichtlicher Aufbau : Sie sollte sowohl für Anfänger als auch für erfahrene Trader problemlos zu nutzen sein. Da viele Investoren großen Wert auf die jederzeitige Möglichkeit des Handelns legen, muss auch die Verfügbarkeit der Plattform überzeugen. Ist sie also nicht nur als Web- und Desktop-, sondern auch als mobile Variante ohne Einschränkungen verfügbar?

: Sie sollte sowohl für Anfänger als auch für erfahrene Trader problemlos zu nutzen sein. Da viele Investoren großen Wert auf die jederzeitige Möglichkeit des Handelns legen, muss auch die Verfügbarkeit der Plattform überzeugen. Ist sie also nicht nur als Web- und Desktop-, sondern auch als mobile Variante ohne Einschränkungen verfügbar? Analysetools und die Orderausführung : Analysetools beziehen sich dabei auf Instrumente der technischen respektive der Chartanalyse und unterstützen den Investoren bei dessen Entscheidung. Auch die Verfügbarkeit von Marktdaten kann in diesen Bereich fallen.

: Analysetools beziehen sich dabei auf Instrumente der technischen respektive der Chartanalyse und unterstützen den Investoren bei dessen Entscheidung. Auch die Verfügbarkeit von Marktdaten kann in diesen Bereich fallen. Zuverlässigkeit und Geschwindigkeit: Bei der Orderausführung geht es dem Namen nach darum, wie zuverlässig und vor allem wie schnell ein Auftrag ausgeführt wird. Gerade für aktive Trader ist das von großer Bedeutung. Hier können aufgrund der Anzahl der gehaltenen Positionen schon kleine Preisänderungen bei der Orderausführung einen großen Einfluss auf die Performance haben.



Angebotene Produkte und Märkte

Ob sich ein Online Broker gegenüber der Konkurrenz behaupten oder diese sogar übertreffen kann, ist nicht zuletzt an seinem Angebot abzulesen. Investoren wollen heute mehr denn je flexibel sein. Dazu benötigen sie aber ein breites Instrumentarium an handelbaren Produkten sowie den Zugang zu vielen unterschiedlichen Märkten.

Die besten Online Broker erkennen Sie also unter anderem daran, dass dort in diverse Wertpapiere wie Aktien, Fonds, ETFs, aber auch in derivative Instrumente wie CFDs oder Optionen investiert werden kann. Je breiter die Produktpalette, desto größer Ihre Möglichkeiten. Daneben ist es positiv zu werten, wenn der Broker den Zugang zu nationalen und internationalen Börsen ebenso wie zu außerbörslichen Handelsplätzen gewährleistet. Dies erhöht die Chance, stets den besten Marktpreis zu erzielen.



Transparenz

Sind alle Konditionen und Kosten der angebotenen Leistungen klar aufgelistet und für jeden nachvollziehbar oder müssen zunächst ellenlange Texte gelesen werden, um in Fußzeilen spezielle Klauseln zu entziffern? Anhand seiner Transparenz gegenüber den Kunden können Sie einen guten Online Broker von einem weniger guten unterscheiden. Achten Sie darauf, dass man Ihnen zumindest auf Nachfrage mitteilt, welche Kosten beim Handel oder für die Kontoführung anfallen werden. Die besten Online Broker haben es nicht nötig, derart wichtige Informationen geheim zu halten.



Support

Wer gerade seine ersten Schritte an der Börse wagt, hat häufig noch viele Fragen, die unterschiedlicher Natur sein können. In einem solchen Fall ist es wichtig, dass der Broker mit Rat und Tat zur Seite steht, indem er individuell auf die Anliegen der Kunden eingeht und diese kompetent beantwortet. Optimalerweise kann der Anleger den Service zügig über verschiedene Kanäle wie das Telefon, E-Mail oder via Live-Chat erreichen.

Zum Support gehört darüber hinaus das Bereitstellen von vielfältigen Bildungsmaterialien, etwa in Form von Ratgeberartikeln, Webinaren und Tutorials. Auf diese Weise erhalten Einsteiger die Möglichkeit, wichtiges Wissen aufbauen, das für ihren weiteren Weg möglicherweise von Relevanz ist.



Sicherheit

Bei der Geldanlage darf das Thema Sicherheit natürlich nicht außer Acht gelassen werden. Zwar kommen Sie an der Börse nicht gänzlich um das Risiko herum. Bei jedem Kauf können Sie Geld verlieren. Doch Sicherheit im Kontext von Online Brokern bezieht sich eher auf die Rahmenbedingungen in Form der Einlagensicherung, der Regulierung und sonstiger Sicherungsmechanismen.

Schutzmaßnahmen : Vor allem das Internet ist anfällig für Hackerangriffe und Datenklau. Um sich einer solchen Gefahr nicht auszusetzen, sollte der von Ihnen präferierte Online Broker unbedingt auf fortschrittliche Sicherheitsprotokolle wie die Zwei-Faktor-Authentifizierung und verschlüsselte Daten zurückgreifen.

: Vor allem das Internet ist anfällig für Hackerangriffe und Datenklau. Um sich einer solchen Gefahr nicht auszusetzen, sollte der von Ihnen präferierte Online Broker unbedingt auf fortschrittliche Sicherheitsprotokolle wie die Zwei-Faktor-Authentifizierung und verschlüsselte Daten zurückgreifen. Einlagensicherung : Darüber hinaus kommt der Einlagensicherung für Kundengelder große Bedeutung zu. An dieser Stelle sind jedoch einige wichtige Differenzierungen vorzunehmen. Anleger haben im Falle einer Insolvenz ihres Online Brokers grundsätzlich zwei Arten von Forderungen. Das sind zum einen Forderungen aus offenen Geschäften und zum anderen Forderungen aus Guthaben auf dem Kundenkonto.



Verfügt der Online Broker über eine Banklizenz und verwaltet die Kundengelder folglich selbst, so greift im Insolvenzfall normalerweise die gesetzliche Einlagensicherung. Sie gilt aufgrund einer Richtlinie in der gesamten Europäischen Union und schützt pro Kunde Guthaben von maximal 100.000 Euro.

: Darüber hinaus kommt der Einlagensicherung für Kundengelder große Bedeutung zu. An dieser Stelle sind jedoch einige wichtige Differenzierungen vorzunehmen. Anleger haben im Falle einer Insolvenz ihres Online Brokers grundsätzlich zwei Arten von Forderungen. Das sind zum einen Forderungen aus offenen Geschäften und zum anderen Forderungen aus Guthaben auf dem Kundenkonto. Verfügt der Online Broker über eine Banklizenz und verwaltet die Kundengelder folglich selbst, so greift im Insolvenzfall normalerweise die gesetzliche Einlagensicherung. Sie gilt aufgrund einer Richtlinie in der gesamten Europäischen Union und schützt pro Kunde Guthaben von maximal 100.000 Euro. Regulierung: Als Anleger können Sie die Seriosität und Sicherheit eines Online Brokers unter anderem daran festmachen, ob er der Kontrolle einer Aufsichtsbehörde unterliegt.



Eine Regulierung des Anbieters bringt für den Trader gleich mehrere Vorteile mit sich. So dürfen Sie etwa einheitliche Standards, eine hohe Transparenz und Informationspflichten aufseiten des Brokers erwarten. Letzten Endes dient eine Regulierung dem Zweck, die Investoren und deren Gelder bestmöglich zu schützen. All die genannten Maßnahmen resultieren aus Vorschriften der europäischen Finanzaufsichtsbehörde ESMA.



Wichtig zu verstehen ist die Tatsache, dass nicht jede Regulierung gleich ist. Unterschiedliche Finanzaufsichtsbehörden legen unterschiedlich strenge Vorschriften für die Online Broker fest, die diese dann erfüllen müssen. Als besonders anspruchsvoll gelten zum Beispiel die BaFin, die FCA und ESMA, die gleichzeitig allesamt zu den wichtigsten Aufsichtsbehörden im Finanzbereich zählen.



Ein Online Broker kann auch mehreren Regulierungen gleichzeitig unterliegen, was aus Sicht des Investors grundsätzlich als positives Signal zu werten ist.



Zusatzfunktionen

Eine gute Möglichkeit für Online Broker, sich von den zahlreichen Wettbewerbern abzusetzen, bieten Zusatzfunktionen. Dabei kann es sich etwa um kostenlose Bildungsangebote in Form von Ratgebern, Schulungen oder Webinaren handeln. Zusatzfunktionen können aber auch in der Zusendung von Push-Nachrichten oder der Bereitstellung von Preissignalen bestehen. Von besonderem Nutzen sind oftmals Demokonten, mit deren Hilfe Sie sich als Trader an die Handelsmaterie annähern können, ohne dafür echtes Kapital einsetzen zu müssen.



Besondere Angebote und Reputation

Wenn Sie den besten Online Broker auf dem Markt finden wollen, achten Sie auch darauf, ob sich dieser durch spezielle Angebote von der Konkurrenz abhebt. Solch spezielle Angebote sind beispielsweise Belohnungen für langjährige Kunden. Der Online Broker könnte Ihnen als Dank für Ihre Treue gewisse Dienste kostenfrei oder zu reduzierten Preisen freischalten. Möglicherweise erhalten Neukunden ebenfalls kleine Geschenke, etwa durch zu Beginn kostenlose Trades oder Willkommensboni.

Um einen ersten Eindruck davon zu bekommen, wer der beste Online Broker ist oder zu dieser Gruppe gezählt werden darf, können Sie sich in einschlägigen Portalen die Rezensionen anderer Kunden durchlesen. Selbstverständlich muss dabei eine kritische Distanz gewahrt werden, da nicht alles, was im Netz publiziert wird, der Realität entspricht. Gerade bei anonymen Testberichten ist es mitunter fraglich, wie aussagekräftig diese tatsächlich sind. Allerdings zeichnet sich bei vielen Bewertungen oftmals zumindest ein grobes Stimmungsbild davon ab, wo der Online Broker in Sachen Reputation steht.



Schritt für Schritt: So finden Sie den besten Online Broker

Ein guter Online Broker lässt sich beispielsweise anhand seiner Kostenstruktur, dem Umfang der handelbaren Instrumente sowie der Transparenz identifizieren. Soweit die Theorie. Wie aber setzen Sie all das nun in der Praxis um? Wir zeigen es Ihnen mit unserer schrittweisen Anleitung.

1. Ziele bestimmen

Bevor Sie sich auf die Suche nach dem besten Online Broker machen, treten Sie einen Schritt zurück und fragen Sie sich, welches finanzielle Ziel Sie überhaupt verfolgen. Ist Ihr Anlagehorizont kurz-, mittel- oder langfristig ausgerichtet? Streben Sie an, aktiv zu handeln oder sind Ihnen Positionen lieber, die mitunter jahrelang liegen gelassen werden? Würden Sie sich selbst eher als risikofreudigen oder risikoaversen Investor bezeichnen?

All das sind Beispiele für Fragen, die es im Vorfeld zu beantworten gilt und die noch ergänzt werden können. Wichtig ist zum Beispiel auch Ihre Präferenz bezüglich der Anlageklassen. Womit wollen Sie Ihre gesteckten Ziele also erreichen? Nur mit Aktien und ETFs oder sind Sie dazu möglicherweise auch auf Zertifikate, CFDs oder Optionen angewiesen? Erst wenn all das vollständig und zufriedenstellend geklärt ist, kann es zum zweiten Punkt gehen.

2. Anforderungen ermitteln

Nachdem Sie nun eine gute Vorstellung davon haben, zu welchen Zielen Sie der Online Broker führen soll, gilt es, die Anforderungen an diesen zu definieren. Welche Funktionalitäten oder Handelsplattformen muss der Online Broker also zur Verfügung stellen, damit sich Ihre Ziele umsetzen lassen? Beispielsweise fiele an dieser Stelle ein Anbieter bereits raus, wenn Sie dort nicht mit CFDs traden können, obwohl Sie genau das wollen.

Sind Sie als aktiver Investor auch auf fortschrittliche Analysetools angewiesen, um fundierte Entscheidungen treffen zu können? Dann muss dies bei der Ermittlung der Anforderungen an den Broker Berücksichtigung finden. Dasselbe kann für den Support gelten. Genügt es Ihnen, wenn dieser zu den normalen Geschäftszeiten erreichbar ist, oder brauchen Sie ihn rund um die Uhr? Ist es für Sie wichtig, dass der Kundenservice Ihre Sprache spricht oder wäre Englisch in Ordnung?

Zum zweiten Punkt gehört letztlich noch die Festlegung dessen, was Sie monatlich, quartalsweise oder jährlich maximal für den Online Broker zu zahlen bereit wären. Beachten Sie dabei sämtliche Kosten die in diesem Kontext anfallen können. Anbieter, die Ihr Budget überschreiten, würden demnach aus der Auswahl herausfallen.

3. Online Broker vergleichen

Bis hierhin haben Sie Ihre Ziele und die daraus resultierenden Anforderungen definiert. Damit Sie den für Ihre Bedürfnisse besten Online Broker identifizieren können, geht es nun ans Vergleichen. Dazu können Sie einschlägige Portale im Internet nutzen. Diese arbeiten häufig mit Listen oder Rankings, aus denen die Leistungsmerkmale der unterschiedlichen Anbieter hervorgehen.

Die smarte Art, Ihr Erspartes zu investieren Legen Sie Ihr Geld langfristig automatisiert an und wählen Sie aus über 1350 ETFs Mehr erfahren

Der Fokus sollte beim Vergleichen auf Aspekte wie Kosten, das Produktangebot sowie die Regulierung und die Sicherheit gelegt werden. Welcher der Online Broker erfüllt Ihre Anforderungen am besten? Suchen Sie sich die Top drei aus, um diese anschließend weiteren Tests zu unterziehen. Das kann etwa das Lesen von Verbrauchermeinungen beinhalten. Diesen sollte in Ihrer individuellen Entscheidungsfindung allerdings kein zu hohes Gewicht zukommen, da sie nicht immer die tatsächlichen Realitäten widerspiegeln.

4. Demokonten nutzen

Sofern die Online Broker Ihrer engeren Wahl die Möglichkeit eines Demokontos bieten, macht es Sinn, diese zu nutzen. Dadurch gewinnen Sie einen ersten Eindruck von der Handelsplattform des Anbieters und können herausfinden, ob Sie mit dieser zurechtkommen. Probieren Sie so viele Funktionalitäten wie möglich aus. Nur so lässt sich beurteilen, welcher der Online Broker langfristig der richtige ist.

5. Endauswahl treffen

Welche Erfahrungen haben Sie mit dem Demokonto gemacht? Wie nutzerfreundlich war die Plattform aufgebaut? Wägen Sie in diesem Schritt die verbliebenen Online Broker gegeneinander ab, sodass anschließend die Endauswahl getroffen werden kann. Zur Abwägung müssen Sie auch die zu erwartenden Kosten berücksichtigen, die mitunter einen großen Einfluss auf die finale Entscheidung ausüben.



Häufige Fehler bei der Wahl eines Online Brokers, die Sie vermeiden sollten

Die Wahl eines Online Brokers sollte gut überlegt sein, denn nicht jeder Broker passt zu den individuellen Bedürfnissen eines Anlegers. Gerade Anfänger machen oft vermeidbare Fehler, die zu unnötigen Kosten oder eingeschränkten Handelsmöglichkeiten führen können. Im Folgenden sind einige der häufigsten Fehler aufgelistet, welche Sie bestmöglich umgehen sollten:

Nicht auf die Kostenstruktur achten: Viele Anleger lassen sich von niedrigen Orderkommissionen oder vermeintlich kostenlosen Trades blenden. Doch oft verstecken sich Kosten für Ein- und Auszahlung, bei Inaktivität oder durch Spreads. Es ist also wichtig, die Gesamtkostenstruktur zu prüfen.



Übrigens: XTB bietet Anlegern eine transparente und detaillierte Übersicht über alle Handelskosten, die anfallen können. Aktien und ETFs handeln Sie hier zudem bei einem monatlichen Handelsvolumen von bis zu 100.000 Euro ohne Kommission! Fehlende Regulierung und Sicherheit übersehen: Nicht jeder Broker ist von einer vertrauenswürdigen Finanzaufsichtsbehörde reguliert. Ohne eine Lizenz von BaFin, CySEC oder FCA besteht das Risiko, an einen unseriösen Anbieter zu geraten.



Bei XTB können Sie sich sicher sein, dass Sie sich an einen vertrauenswürdigen Broker wenden, der nicht nur mehr als 20 Jahre Erfahrung mitbringt, sondern auch streng reguliert ist. Eine unpassende Handelsplattform wählen: Manche Broker bieten komplizierte oder langsame Plattformen, die für Anfänger ungeeignet sind. Eine benutzerfreundliche, stabile und schnelle Plattform ist entscheidend für den erfolgreichen Handel.



Die hauseigene Handelsplattform von XTB, die xStation 5, erleichtert Ihnen als Anleger das Traden durch seine benutzerfreundliche Anwendung sowie mehreren nützlichen Tools, wie zum Beispiel den integrierten Aktien-Scanner. Fehlendes Angebot an Finanzinstrumenten ignorieren: Wer später in verschiedene Märkte investieren möchte, sollte sicherstellen, dass der Broker Aktien, ETFs sowie CFDs auf eine breite Palette an Instrumenten anbietet. Ein eingeschränktes Angebot kann zukünftige Anlagestrategien behindern.



Wenn Sie XTB als Ihren Partner wählen, können Sie aus mehr als 7.500 handelbaren Instrumenten wählen. Darunter befinden sich unter anderem über 3.600 Aktien und 1.350 ETFs. Auch Sparpläne sind mittels ETFs möglich. Schon ab 15 Euro können Sie hier mit dem langfristigen Investieren starten. Schlechten Kundenservice in Kauf nehmen: Technische Probleme oder Fragen zur Plattform können jederzeit auftreten. Ein schneller und kompetenter Kundenservice (idealerweise mit deutschem Support) ist gerade beim Trading, wo schon jede Sekunde zählt, essenziell. Fehlende Einlagensicherung missachten: Falls der Broker Insolvenz anmeldet, ist es wichtig zu wissen, ob Kundeneinlagen bis zu einer bestimmten Summe abgesichert sind. Europäische Broker bieten meist eine gesetzliche Einlagensicherung.



Alle Kundengelder werden bei XTB auf segregierten (von XTB getrennten) Konten bei einer externen Bank verwahrt. Zusätzlich gilt für Kundeneinlagen innerhalb Deutschlands eine Einlagensicherung von bis zu 100.000 Euro pro Kunde und Bank. Sie brauchen sich hier also keine Sorgen wegen einer Insolvenz machen. Sich von Bonusangeboten täuschen lassen: Manche Broker locken mit attraktiven Boni, die jedoch oft an komplizierte Bedingungen geknüpft sind. Es ist immer besser, den Broker aufgrund von Seriosität, Kosten und Funktionen zu beurteilen und letztlich zu wählen anstatt kurzfristigen Anreizen hinterherzulaufen.

Ein guter Online Broker sollte also nicht nur durch niedrige Kosten überzeugen, sondern auch durch viele andere Kriterien. Wenn Sie all dies berücksichtigen und die häufigen Fallstricke vermeiden, finden Sie den für Sie besten Online Broker, der Ihren individuellen Bedürfnissen entspricht und Ihnen langfristig Vorteile bietet.



XTB als Ihr Online Broker

Weltweit vertrauen bereits mehr als eine Million Kunden auf die Dienste des Online Brokers XTB. Diese überwältigende Zahl hat gute Gründe. Trader können bei XTB zu geringen Kosten handeln. Bei einem monatlichen Gesamtumsatz von unter 100.000 Euro müssen Sie für Aktien und ETFs wie erwähnt keinerlei Orderkommissionen zahlen. Danach fallen 0,2%, mindestens aber 10 Euro an.

Bis auf wenige Ausnahmen sind die Ein- und Auszahlungen ebenfalls gratis, gleiches gilt bei XTB für die Kontoeröffnung sowie die Kontoführung. Auch abseits der Kostenstruktur hat der Online Broker einiges zu bieten.

Die Handelsplattform xStation 5 von XTB ist nicht nur leicht verständlich, sondern ermöglicht dank ausgefeilter Technologie die unterschiedlichsten Möglichkeiten von Scalping bis hin zum langfristigen Investieren. Dabei richtet sich XTB nach Ihnen. Ob zuhause auf dem Desktop oder unterwegs via App – mit XTB als Ihrem Online Broker können Sie jederzeit handeln.

Auch praktisch: XTB bietet Ihnen die Möglichkeit, sich an einem kostenlosen Demokonto zu versuchen, bevor Sie echtes Geld investieren. Falls doch einmal Fragen auftauchen, ist der Kundensupport an fünf Tagen die Woche rund um die Uhr für Sie erreichbar. Die deutschsprachige Zweigniederlassung in Berlin können Sie werktags zwischen 09 und 18 Uhr kontaktieren.

Auch bei der Wahl der Finanzinstrumente sind Ihnen kaum Grenzen gesetzt: Von Aktien und ETFs bis hin zu CFDs auf diverse Kryptos oder Rohstoffe – Sie Profitieren bei XTB von einer Welt voller Möglichkeiten. Sie haben noch Bedenken hinsichtlich der Sicherheit? Das ist verständlich. Deshalb unterliegt XTB den Regularien gleich mehrerer wichtiger Aufsichtsbehörden wie der FCA, KNF, FSC und der BaFin, um Ihren Schutz zu gewährleisten.

Das könnte Sie auch interessieren:

Daytrading lernen für Anfänger - Alles, was Sie dazu wissen müssen

Boomender Uranmarkt: Wie Sie mit Uran ETFs vom Trend profitieren

Als Einsteiger ETF kaufen? So geht's!