Ataque a máximos de los índices europeos

Los índices europeos miran a nuevos máximos después de las noticias publicadas en Estados Unidos, al declararse ilegales los aranceles del presidente Donald Trump, lo que alivia las preocupaciones sobre las perspectivas económicas del país. Aun así, el principal selectivo de España, el Ibex 35 arranca la sesión prácticamente plano, en el entorno de los 14.100 puntos. El Ibex 35 se queda rezagado frente a los índices europeos El Ibex 35, que había arrancado con ligeras subidas, se ha dado la vuelta, a pesar del impulso de las empresas más dependientes al dólar. La divisa estadounidense, alcanza su nivel más alto en más de una semana, mientras que el yen y el franco suizo se estabilizan gracias a medidas de contención. Firmas como Fluidra, Inditex o Grifols suben con fuerza dentro del Ibex 35, mientras que, a nivel bancario, BBVA celebra las medidas adoptadas por el tribunal que eliminan los fuertes aranceles a México, su principal mercado. Las empresas del lujo, automovilísticas o de consumo discrecional como ropa o turismo deberían ser algunas de las empresas que terminen el día con subidas. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil En la parte baja del Ibex 35, sin embargo, encontramos a las utilities, que sufren debido a la expectativa de un mayor crecimiento global, y la subida en los bonos. Otros movimientos Más allá del Ibex 35, los contratos futuros del S&P 500 y del Nasdaq 100 registran incrementos del 1,6% y del 2%, respectivamente, a pesar de la intención de apelación por parte del gobierno de Trump. Estas subidas se ven respaldadas también por los sólidos resultados presentados por Nvidia. El precio del petróleo también muestra una tendencia alcista al inicio de la jornada. El barril de Brent supera los 66 dólares, aunque la atención se centra en la próxima reunión de la OPEP prevista para este fin de semana, en la que se definirá la política de producción para julio. Se anticipa un aumento considerable en la oferta. En cuanto a los bonos con grado de inversión y de high yield, los diferenciales se deberían de reducir, aunque los bonos de gobierno están subiendo ante la expectativa de un mayor crecimiento económico. Por su parte, el oro se perfila como uno de los activos más castigados en las primeras horas del día.



