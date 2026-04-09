📊Comentario del día - Sin hechos no hay rally

Los mercados abren a la baja en la sesión de hoy a medida que se desvanece el optimismo sobre el alto el fuego entre EEUU e Irán, después de que Teherán advirtiera que se habían incumplido algunos términos del acuerdo. La situación en Oriente Medio ha mejorado relativamente. Al menos significa que los peores escenarios posibles son mucho menos probables, pero sigue siendo inestable y, dada la volatilidad de los actores involucrados, podría deteriorarse en cualquier momento.

Estados Unidos e Irán acordaron un alto el fuego provisional de dos semanas que pone fin a un conflicto de seis semanas que muchos ya han denominado —con razón— la Guerra de Ormuz, debido a la importancia crucial del estrecho que lleva ese nombre. Lo que sigue exigirá una proeza de diplomacia a los diplomáticos y negociadores que trabajan por una paz duradera: deberán llegar a un acuerdo sobre cómo se gobierna el estrecho, permitiendo que tanto Washington como Teherán afirmen haber conseguido lo que querían.

Ahora mismo lo que necesita el mercado no son más titulares, sino hechos concretos. Para nosotros hay dos puntos críticos que deberán cumplirse para que los mercados puedan estabilizarse. Por un lado, es clave que se reduzca la escalada —que se dejen de lanzar ataques o ‘cohetes’— porque cada episodio de tensión vuelve a introducir volatilidad.

Y por otro lado, hay un elemento crítico para la economía global: el desbloqueo del tráfico marítimo. Estamos hablando de cientos de cargueros —en torno a 800— bloqueados en el Estrecho de Ormuz, una vía por la que pasa cerca de una quinta parte del petróleo mundial. Su reapertura efectiva sería una señal real de normalización y tendría impacto directo en los precios de la energía y en la inflación.”

En resumen, el mercado ha reaccionado con optimismo, pero ese optimismo es frágil. Sin avances tangibles en seguridad y en comercio internacional, especialmente en Ormuz, será difícil consolidar este movimiento al alza.

Posible evolución del mercado

Durante la fase inicial del conflicto, el petróleo ha actuado claramente como activo de estrés, mostrando correlaciones negativas con la mayoría de activos de riesgo: especialmente con la renta variable, donde vemos relaciones inversas con el S&P 500, Nasdaq o los “Magníficos 7”, y también con Europa y, de forma aún más acusada, con la banca europea. Esto refleja un entorno típico de shock energético, donde el encarecimiento del crudo presiona márgenes, eleva la incertidumbre y penaliza el crecimiento. Al mismo tiempo, el petróleo ha mantenido una correlación positiva con el dólar. Llama la atención que el oro no ha actuado como cobertura clara en este episodio, lo que sugiere que el mercado ha priorizado liquidez (dólar) frente a activos tradicionales defensivos.

Si la tregua se consolida y se normaliza el flujo energético —especialmente con el desbloqueo del Estrecho de Ormuz—, este patrón debería revertirse parcialmente. Un menor precio del petróleo aliviaría la presión inflacionaria y abriría la puerta a un entorno de tipos más estable, lo que favorecería claramente a los activos más castigados durante la tensión: especialmente la renta variable, con un sesgo positivo hacia tecnología (Nasdaq, Magníficos 7) y también hacia Europa, donde los bancos podrían liderar el rebote al reducirse el riesgo macro. En este escenario, el dólar tendería a perder fuerza, mientras que los activos de riesgo recuperarían protagonismo, en un movimiento más típico de “risk-on” tras un episodio de shock geopolítico.

Otras ideas que podrían ser interesantes:

Turismo: dentro del sector turismo vemos dos subsectores que pueden tener muy buen comportamiento durante las próximas semanas. Hablamos de aerolíneas y cruceros. Para estas compañías, los costes del combustible son una de las partidas más importantes dentro de sus costes operativos (desde el 10% hasta el 25% aprox) y aunque tienen coberturas importantes, sobre todo para su consumo a corto plazo, se habían visto muy penalizadas por el aumento de los precios del petróleo. Además, en un contexto de guerra, la demanda de viajes suele reducirse y muchos consumidores aplazan dichos viajes. Ahora, la situación empieza a cambiar y el primer impacto esperable es una caída paulatina de los precios del combustible, lo que supondrá una importante relajación en los costes del sector. Además, es probable que la demanda de turismo empiece a crecer a medida que el escenario en Oriente Medio se aclare.

Industria: la industria es también uno de los sectores que más se pueden beneficiar de una tregua larga o de una potencial paz. En concreto, pensamos en las acereras y podemos poner el ejemplo de ArcelorMittal. Estas empresas son intensivas en energía, por lo que la caída de los precios del gas europeo y del crudo pueden suponer un alivio en sus costes y una mejora de la demanda. Además, el sector ya venía experimentando vientos de cola porque en Europa se endurecerán las condiciones de importación de acero, lo que los inversores estaban descontando que tendría un impacto muy positivo. Nosotros pensamos que con un escenario más despejado, los inversores volverán a poner la atención en el sector. Las empresas con su producción centrada en Europa pueden ser las más beneficiadas porque habían sufrido mayor castigo, debido a la dependencia energética de gran parte de los países europeos.

Small caps: más allá de sectores, creemos que las empresas de pequeña capitalización pueden tener un buen comportamiento. Las small caps son muy dependientes de los tipos de interés y la marcha de la economía, y la desescalada en Oriente Medio tiene un doble beneficio para ellas: rebaja los tipos de interés y también mejora el estado de la economía por la caída de los precios del petróleo, que en una economía tan globalizada son fundamentales. De hecho, las small caps también tuvieron un mejor comportamiento frente a las empresas de mayor capitalización tras una recesión, incluso en periodos parecidos al actual, con conflictos en oriente medio y con los precios del petróleo en el punto de mira, como en los años 70.

Oro: con el conflicto desescalando, el oro puede ser uno de los grandes beneficiados. El activo ha experimentado muy mal comportamiento durante la guerra porque los tipos de interés de la deuda habían subido con fuerza ante las expectativas de inflación y de subida de tipos de los bancos centrales. Al no producir rentas, el oro se ve perjudicado en un entorno de tipos de intereses reales positivos (tipos nominales mayores a la inflación). Además, suele tener una correlación negativa con el dólar, que se había visto fortalecido por la compra de dólares para poder pagar un petróleo más caro. Ahora, el dólar empieza a perder algo de fuerza y los rendimientos de la deuda pública caen. De hecho, es probable que los inversores empiecen a desconfiar de nuevo del dólar, tal y como hacían antes del conflicto, porque el gasto público estadounidense sigue disparado, el déficit es estructural y la deuda sigue en niveles disparatados sin ningún plan serio para reducirla. Por tanto, dólar más débil y la caída de los rendimientos, suponen un escenario más atractivo para el oro.

Beneficios del TACO Trade

La sesión de ayer es la quinta mejor sesión para el S&P 500 desde que Trump asumió el cargo para iniciar su segundo mandato. Durante nueve de las diez mejores sesiones, las subidas se debieron principalmente a señales de desescalada o compromiso, ya sea en relación con los aranceles o con el conflicto con Irán.

Desde el día de la investidura presidencial de 2025, el S&P 500 ha subido más del 13%. Pero si un inversor hubiera aprovechado las subidas de las 10 sesiones con mayor volumen, habría obtenido una rentabilidad compuesta de aproximadamente el 35%, según cálculos de Dow Jones Market Data.

Aún así, el concepto de TACO no es exclusivo del segundo mandato de Trump. Durante sus primeros cuatro años en el cargo, los inversores se aferraron al concepto de la "opción de venta de Trump", la idea de que Trump tomaría medidas para calmar los mercados si la volatilidad aumentaba drásticamente Uno de los puntos más recordados fue la firma de un acuerdo comercial con China durante su primer mandato. Esto contribuyó a una importante recuperación del S&P 500 a principios de 2019, después de que el índice estuviera a punto de entrar en territorio bajista.

Los inversores también han aprendido una y otra vez que rara vez compensa ser pesimista a largo plazo. En 2022, por ejemplo, las expectativas de que las agresivas subidas de los tipos de interés por parte de la Reserva Federal parecía que desencadenarían una recesión que provocaría la mayor caída de las acciones desde 2008. Pero a medida que se hizo más evidente que la recesión no se materializaría, las acciones se embarcaron en un mercado alcista imparable.

Lo que realmente demuestra la operación TACO es cómo las personas que se fijan en el lado negativo de los titulares a menudo sobreestiman los riesgos.

Datos técnicos del S&P 500

Después de cotizar por debajo de su media móvil de 200 días durante aproximadamente dos semanas, y cotizar por debajo de su media móvil de 50 días durante más de un mes, el S&P 500 ha conseguido superar ambas métricas en una sola sesión.

Desde 1953, esto solo había ocurrido 18 veces anteriormente. Tras la última vez, el 20 de enero de 2023, el S&P 500 subió un 14,7 % en los seis meses siguientes. Pero, en general, la rentabilidad a futuro ha sido más irregular: tres meses después, el índice ha sido positivo en menos del 50% de los casos. Y si bien la rentabilidad seis meses y un año después ha sido generalmente sólida, se ha quedado rezagada con respecto al cálculo de todos los periodos desde 1953.

Aún así los analistas técnicos interpretarán la ruptura al alza del S&P 500 por encima de ambas líneas de tendencia como una señal alcista, lo que sugiere que el mercado bajista de acciones ha llegado a su fin.

Datos clave del Ibex 35

El Ibex 35 inicia la jornada con ligeras caídas, aunque más moderadas que las del resto de bolsas europeas. Parte de este descenso responde a una recogida de beneficios tras la fuerte subida de ayer. Sin embargo,pensamos que lo que principalmente pesa en la mente del inversor es el aumento de la incertidumbre en Oriente Medio, ya que la tregua parece perder fuerza.

En el lado positivo del selectivo, Repsol lidera las subidas impulsada por el repunte del petróleo, con el barril de Brent cerca de los 100 dólares, lo que mejora sus márgenes. Además, las previsiones de la Energy Information Administration (EIA) apuntaban a un precio medio del barril de brent para 2026 de 96$ y de 76$ para 2027. Aunque estas previsiones fueron realizadas justo antes de la tregua, viendo el comportamiento del crudo no deberíamos ver grandes cambios. Esto contrasta con los 65$ el barril de brent que recogía Repsol en el escenario base de su plan estratégico 2026-2028. Si el escenario actual continúa, pueden ser grandes años para la española.

Por el contrario, Grifols encabeza las pérdidas con un descenso cercano al 5%, afectada por una investigación en Canadá tras detectar irregularidades en sus centros de donación. A esto se suma el aumento de posiciones bajistas. A pesar de que el revuelo del caso Gotham ya queda lejos en el tiempo, todavía puede estar en la mente de los inversores y esas investigaciones en Canadá tras el fallecimiento de dos personas que previamente habían donado sangre en sus centros, preocupan al mercado. Aunque no son noticias de hoy, creemos que el revuelo de la guerra había robado protagonismo a las noticias que englobaban a la propia compañía, lo que empieza a pesar en la jornada de hoy. Esto se suma al descontento que generó a los inversores los comentarios de la directiva tras la presentación de sus resultados del 2025, ya que esperaban un menor crecimiento de sus ingresos en 2026 y darían prioridad al margen en lugar de al volumen. Las expectativas del mercado para este año eran altas, pero poco a poco se están difuminando.

En general, el mercado se ve presionado por la incertidumbre geopolítica y un menor apetito por el riesgo respecto a la jornada anterior.