Hace 25 años se produjo una de las crisis financieras más importantes de nuestra historia: la burbuja puntocom. Este pinchazo provocó un importante terremoto en las bolsas mundiales, con especial concentración en las acciones tecnológicas. En aquel momento, muchas de las compañías tecnológicas no generaban beneficios y con tan solo tener relación con internet, sus acciones se disparaban. En los últimos años, las compañías tecnológicas, lideradas por el impulso de la inteligencia artificial, han vuelto a convertirse en el principal motor de los mercados, y los inversores que desde hace años se inclinaron por algunas de estas empresas han obtenido rentabilidades históricas. La gran duda recae ahora, sin embargo, en predecir qué empresas se encontrarán en los puestos de honor dentro de las empresas más valiosas del mundo en los próximos 25 años. Aunque la tecnología es, sin lugar a dudas, el sector predominante en la clasificación de las 10 empresas con mayor capitalización de mercado en el año 2000, solo Microsoft consigue mantenerse en esa misma estadística 25 años después. ¿Qué ocurrirá en el futuro? ¿Qué empresas serán las líderes del mercado? ¿Dónde tendremos que invertir? En este artículo, trataremos de analizar los sectores o ideas que podrían convertirse en los próximos 25 años en las mejores opciones para invertir en Bolsa que un usuario pudiera obtener. Empresas más valiosas del mundo el 1 de enero de 2000 y el 20 de mayo de 2025 en miles de millones de euros. Computación cuántica Cuando se analiza el futuro de la tecnología, la computación cuántica se encuentra en un lugar destacado en casi todas las quinielas. El chip cuántico de Google, denominado Willow, que llegó el pasado mes de diciembre a resolver en menos de cinco minutos un problema que a las supercomputadoras actuales más rápidas del mundo les llevaría 10 septillones de años, ha puesto de relieve sus ventajas. Para 2030, Google planea construir una computadora cuántica a gran escala por 1.000 millones de dólares, según los ejecutivos de la compañía, un precio “muy bajo” para una tecnología con potencial para llegar a encontrar una cura contra el cáncer. Estos ordenadores utilizan circuitos diminutos para realizar cálculos, como los ordenadores tradicionales, pero hacen estos cálculos en paralelo, en lugar de secuencialmente, motivo por lo que son tan rápidos. Si bien la computación cuántica no es un reemplazo para las ordenadores portátiles de uso diario, su potencial en medicina, logística y ciencia resulta innovador. Con un valor de mercado actual de 1,6 miles de millones de dólares, se espera una tasa de crecimiento anualizada del 32,9% durante los próximos años, hasta alcanzar los 11,7 mil millones de dólares en 2032, lo que al sector en una idea para invertir en Bolsa en el futuro. Fuente: Presciente&Strategic Intelligence ¿Cuáles son las empresas más destacadas del sector de computación cuántica? IONQ es líder en computación cuántica basada en la denominada tecnología de trampa de iones, que proporciona alta precisión y estabilidad a las operaciones cuánticas. Otra empresa de interés es Rigetti Computing, una compañía que construye ordenadores cuánticos basados ​​en tecnología superconductora de cúbits cuánticos, lo que garantiza la velocidad de las operaciones cuánticas, y que ofrece soluciones cuánticas basadas en la nube. Blockchain El blockchain, que en su traducción literal al español vendría a significar ‘cadena de bloques’, es una tecnología capaz de registrar y verificar transacciones de forma segura, transparente y descentralizada, es decir, sin la intervención de ningún organismo regulador. Además, al no contar con intermediarios, los procesos se agilizan y los costes se reducen. Esta tecnología es la base sobre la que se sustenta todo el sector de criptomonedas, ya que respalda todas las transacciones que se realizan a través de monedas digitales tan populares como Bitcoin, Ethereum o Solana. Empresas de los sectores sanitario, inmobiliario y logístico, además del financiero y otros, utilizan la tecnología blockchain, que ha disparado su popularidad en los últimos años. El valor del mercado global de criptomonedas asciende a 3,45 billones de dólares a mediados de 2025, y Bitcoin por sí solo representa más de 2 billones de dólares de esa capitalización. Pero como sector, el mercado blockchain está valorado en 50 mil millones de dólares, y se proyecta que alcance más de 217 mil millones de dólares en 2029, por lo que podría convertirse en un sector de interés de cara a invertir en Bolsa en el futuro. Este crecimiento se puede atribuir a las iniciativas de sostenibilidad ambiental, la evolución de los contratos inteligentes, el enfoque en la privacidad y la seguridad, y la adopción por parte de gobiernos e instituciones. Entre las principales tendencias se incluyen la tokenización de activos, las finanzas descentralizadas, los NFT y la propiedad digital, una mayor adopción empresarial. Fuente: Investopedia ¿Cuáles son las empresas más destacadas del sector blockchain? Dentro del sector de blockchain, destaca Coinbase, una plataforma online que se dedica a facilitar la compra, venta, transferencia y almacenamiento de criptomonedas y que acaba de entrar en el selecto club del S&P 500. Más allá de Coinbase, encontramos Mara, una sociedad de tecnología de activos digitales que se dedica a la minería de criptomonedas centrándose en el ecosistema de cadenas de bloques. Vehículos autónomos Las empresas de la industria de vehículos autónomos se dedican al desarrollo, la producción y la comercialización de vehículos que permitan conducir y funcionar sin intervención humana. Estos vehículos suelen contar con sensores, cámaras, radar, detección de luz, GPS y algoritmos de software que perciben su entorno, toman decisiones y controlan sus movimientos. Se proyecta que el mercado de vehículos autónomos experimente un crecimiento significativo en los próximos años, con varios factores impulsando este crecimiento. Entre ellos los avances tecnológicos en IA y aprendizaje automático, la creciente demanda de un transporte más seguro y cómodo, o la expansión de las aplicaciones de vehículos autónomos en diversos sectores. La eficiencia de estos vehículos ayudaría a optimizar el flujo del tráfico, llevar a personas mayores o con discapacidad, reducir el consumo de combustible y permitirnos realizar otras tareas mientras nos desplazamos. El creciente número de accidentes de tráfico en todo el mundo, debido a errores humanos o a la falta de medidas de seguridad en los automóviles, también está impulsando su demanda. Beneficios esperados en miles de millones de dólares en el sector. Fuente: McKinsey ¿Cuáles son las empresas más destacadas del sector de vehículos autónomos? Tesla es la empresa líder, operando ya de forma autónoma en su fábrica de Fremont y pronto en Texas, donde está previsto que la producción de robotaxis a gran escala comience en 2026. Además, Nvidia desempeña un papel crucial en el desarrollo de vehículos autónomos al proporcionar las herramientas de IA necesarias para el procesamiento de datos y la toma de decisiones en tiempo real. Mini reactores nucleares o reactores modulares pequeños (SMR) El vertiginoso avance de la inteligencia artificial está impulsando a las big tech a firmar acuerdos con distintas centrales nucleares para utilizar este tipo de energía para alimentar sus centros de datos, unas infraestructuras clave para el correcto desarrollo de los proyectos de IA. Estas instalaciones se caracterizan por demandar un gran consumo de energía, de hecho, el EIA señala que representan aproximadamente 1% del consumo global de electricidad, una cifra que, según Goldman Sachs, podría elevarse al 3% al final de la década. Además, se calcula que una consulta de inteligencia artificial consume hasta diez veces más de energía que una búsqueda estándar en Google, lo que aumenta la necesidad de abastecimiento energético. Los reactores modulares pequeños (SMR), también conocidos como mini reactores nucleares, ofrecen varias ventajas sobre las grandes centrales nucleares tradicionales, entre ellas: una menor inversión de capital inicial, unos tiempos de implementación más rápidos y una mayor flexibilidad de ubicación. También cuentan con características de seguridad mejoradas y pueden implementarse de forma incremental para adaptarse a las cambiantes demandas energéticas, por lo que podrían ser una idea para invertir en Bolsa en el futuro. Fuente: IEA ¿Cuáles son las empresas más destacadas del sector SMR? Oklo es una empresa en etapa de desarrollo enfocada en el diseño, la concesión de permisos y la implementación de reactores nucleares pequeños del que es pionera y una de las más destacadas dentro de esta industria. Últimamente, además, se ha disparado en bolsa ante el anuncio de la Casa Blanca de apoyar a este sector, por lo que se posiciona como una opción a tener en cuenta de cara a invertir en Bolsa en el futuro. Además, dentro del sector también despunta Cameco, una empresa canadiense que destaca debido a su fuerte capacidad de producción de uranio y su cuota del mercado. Los sólidos resultados financieros de la empresa, incluido un aumento significativo del EBITDA y un balance sólido, resaltan su sólida salud financiera. Estudio del genoma humano Este término hace referencia al estudio de la estructura y función del genoma, que es el ADN de un organismo, analizando cómo interactúan los genes entre sí y con el entorno. Sirve para comprender las enfermedades de los seres humanos incluso las que sean heredadas, identificando las causas genéticas y desarrollando estrategias de diagnóstico, tratamiento y prevención de las mismas. Gracias a estos estudios, se pueden identificar mutaciones genéticas, lo que permite un diagnóstico más temprano y preciso, ayudando a elegir el tratamiento más adecuado para cada individuo, avanzando hacia una medicina mucho más personalizada. También ayudan a realizar un pronóstico temprano de las enfermedades, lo que conduce a mejores resultados. Uno de los factores más transformadores de la medicina genómica ha sido el auge de la bioinformática. La capacidad de analizar, interpretar y visualizar conjuntos de datos masivos ha abierto nuevas fronteras en la comprensión de las complejidades del genoma humano, que gracias a la inteligencia artificial puede desarrollarse de manera eficiente. El sector, actualmente valorado en 46.000 millones de dólares, podría crecer a una tasa del 16,6% anual durante los próximos años, por lo que se posiciona en una opción a tener en cuenta de cara a invertir en Bolsa en el futuro. Fuente: Novaoneadvisor ¿Cuáles son las empresas más destacadas del sector del estudio del genoma humano? Illumina es líder en la industria del uso de tecnología que fragmenta el ADN en segmentos pequeños para facilitar el análisis en investigación genética, pruebas y tratamientos médicos También destaca Vertex, una empresa que está trabajando en terapias genéticas para diversas enfermedades, incluyendo la fibrosis quística, mediante la edición genética para corregir mutaciones en el genoma Plan de inversión para invertir en Bolsa en el futuro Hasta hace relativamente poco, eran los productos tradicionales de ahorro como los depósitos, cuentas remuneradas o fondos de inversión los que copaban las principales preferencias de los inversores, una tendencia que se ha mantenido inalterada durante décadas hasta la llegada de un nuevo producto: los ETFs, que han superado todos los registros. Los ETFs nacieron con un mandato muy simple: replicar de forma económica y sencilla el comportamiento de un índice bursátil. Esto permitía que la gestión del producto fuese realmente sencilla. Según diversos estudios, entre el 75% y el 90% de los gestores de fondos de inversión de renta variable no baten a sus índices de referencia, de hecho, cuanto mayor es el plazo que comparar, menor es el porcentaje de gestores que lo logran. Los bajos mínimos de inversión, la facilidad de compra y venta y, muy especialmente, los reducidos costes de los ETFs son los factores determinantes para el éxito de este producto. Para convertir a un ahorrador en un inversor y ayudarle a sacarle el máximo partido a su dinero, en XTB hemos desarrollado un producto que permitiera contratar ETFs de una forma realmente sencilla. Así es como nacieron los Planes de Inversión, también denominados Planes de Ahorro (saving plans), una funcionalidad con la que nuestros usuarios pueden combinar distintos títulos, programando las aportaciones de manera periódica y eligiendo tanto el importe como el plazo o método de pago. De cara a invertir en Bolsa en el futuro, hemos diseñado un plan de inversión que agrupa las principales tendencias que hemos detectado y que se define de la siguiente manera. Composición del Plan de inversión de las tendencias del futuro Idea de inversión Nombre del ETF Símbolo Ponderación en el Plan Computación cuántica WisdomTree Megatrends WMGT.DE 20% Blockchain Invesco CoinShares Global Blockchain Equity BNXG.DE 20% Vehículos autónomos iShares Electric Vehicles and Driving Technology ECAR.UK 20% Reactores nucleares VanEck Uranium and Nuclear Tech NUKL.DE 20% Estudio del genoma Xtrackers MSCI Genomic XGEN.DE 20% Puedes descargar el informe completo sobre las Tendencias del Futuro en este enlace

