El Ibex 35 cierra la sesión con un repunte superior al 2% por el optimismo del mercado con respecto a la guerra en Oriente Medio. En Europa el sentimiento ha sido similar, aunque en Estados Unidos las subidas han sido más moderadas, dentro de la euforia generalizada. El motivo: la posibilidad de que se llegue a un acuerdo de paz en el corto plazo, según una información publicada por Axios sobre un acuerdo (aún no firmado) de una página con puntos de acuerdo clave.

ArcelorMittal e IAG resaltan dentro del Ibex 35

La parte alta del Ibex 35 ha estado copada por valores cíclicos. ArcelorMittal ha sido la más alcista, con un repunte del 8%, debido a que es muy sensible a los precios de la electricidad y el gas. Un acuerdo de paz aliviaría la presión sobre los precios energéticos, actuando como un catalizador para todo el sector manufacturero y permitiendo a ArcelorMittal recuperar márgenes y demanda. Por su parte, IAG también ha conseguido escalar más de un 6%. Para el grupo aéreo, el combustible es su mayor lastre, representando alrededor del 25% de sus gastos operativos. Pese a tener protegida gran parte de su factura mediante coberturas, la escalada del crudo y los desvíos para evitar el espacio aéreo en conflicto eran una amenaza importante.

La paz provocaría un "pinchazo" en el precio del petróleo y normalizaría las rutas aéreas. Esto no solo abarataría el queroseno, sino que despejaría los miedos sobre la seguridad del suministro en Europa, dando un respiro vital a aerolíneas como British Airways. Otros valores como Aena o Santander también han tenido un buen desempeño. Aena por la mejora que el sector turístico podría experimentar si se llega a la paz, y Santander porque el fin de las hostilidades mejoraría el sentimiento del mercado. Una mejora en la confianza del consumidor, sumada a la estabilización de los mercados de deuda, impulsaría de nuevo la concesión de créditos.

Rovi da el tono negativo

La parte baja de la tabla ha estado copada por Rovi, debido a unos resultados trimestrales peores de lo esperado y una rebaja del guidance para el año completo por retrasos en la producción de jeringas precargadas y mayor debilidad de la división de heparinas. Nosotros pensamos que el mercado ha castigado el tamaño del error en las estimaciones de la compañía, más que las cifras del primer trimestre. Esto muestra que la empresa había pecado de optimismo y dado que ya cotizaba a múltiplos muy elevados, es normal que la corrección sea severa. De hecho, la reducción de las expectativas de crecimiento de ingresos supone también que el beneficio sufrirá un fuerte desplome en lo que queda de año. Creemos que difícilmente el aumento del peso de Okedi (con mayor margen) en el mix de ingresos compensará la caída del negocio de heparinas o la menor demanda de inyectables.

Europa despega y las tecnológicas vuelan

En Europa las subidas también han sido fuertes, con el CAC francés rozando el 3% diario. Recordemos que Europa era uno de los continentes más expuestos a la guerra por su dependencia energética, por lo que si finalmente se alcanza un acuerdo de paz, sería uno de los más beneficiados. En el índice francés ha repuntado con fuerza un 5%, debido a que está muy expuesto al turismo de lujo. Por otro lado, en Wall Street las subidas son más moderadas, pero se concentran en un sector tecnológico que ha reportado resultados muy positivos. AMD es el mejor ejemplo, con un repunte de más de un 10% después de batir las expectativas del consenso de analistas.

El petróleo se desploma y el oro repunta

En las materias primas el precio del petróleo se ha desplomado alrededor del 7%, con el brent de nuevo cerca de los 100$ el barril. El fin de la guerra no supondría la vuelta a la normalidad de inmediato, pero sí que aflojaría las presiones al alza y podríamos ver un mayor pinchazo. El oro ha repuntado con fuerza alrededor de un 3% gracias al optimismo del mercado y la debilidad del dólar. De hecho, también hemos visto una caída importante de los rendimientos de la deuda pública, lo que incrementa el atractivo del oro como activo que no produce rentas. La plata ha despegado aún más y se ha anotado una subida del 6%.