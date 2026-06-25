El Ibex 35 cierra la sesión con una sólida subida y de nuevo cerca de sus máximos a pesar de un arranque débil. De hecho, la sesión en Europa ha terminado siendo más positiva que en Estados Unidos. Los resultados de Micron de anoche y el dato de inflación han condicionado la jornada.

Movimientos en el Ibex 35

Dentro del Ibex 35 ha destacado IAG. La compañía ha repuntado más de un 2% a pesar de que hoy ha descontado dividendo. Los precios del crudo están ya volviendo a los niveles previos a la guerra, aunque los precios del combustible para aviones siguen más de un 30% por encima de los precios del mismo periodo del año pasado. En cualquier caso, el inversor ya no ve riesgo de escasez de combustible en esta temporada de verano y es una gran noticia para el sector aéreo. Otros valores como Endesa o Iberdrola también han tenido una buena sesión.

En la parte baja Indra ha dado la nota negativa. La compañía se ha dejado más de un 6% y arrastra el sentimiento negativo de ayer tras las noticias sobre la cancelación del proyecto de fragata F126 de Alemania y que Rheinmetall iba a absorber. Además, hoy se habla de la posibilidad de crear una empresa conjunta con Santa Bárbara para acudir a los contratos militares terrestres, lo que se puede traducir en repartir el mismo pastel entre más bocas para alimentar. El resto de caídas han entrado en la normalidad del mercado.

Europa lidera y Wall Street empieza a coger fuerza

En Europa el sentimiento ha sido positivo, con el DAX despegando casi un 1,5%. El índice se ha visto muy favorecido por el despegue de Bayer, que ha subido más de un 15% después de que la Corte Suprema de Estados Unidos haya fallado a favor de la empresa, blindándola ante demandas millonarias por su herbicida Roundup. Por otro lado, en Estados Unidos el Nasdaq 100 va cogiendo ritmo y Micron despunta más de un 11%. La compañía presentó anoche unos resultados trimestrales récord donde batió las expectativas del consenso de analistas tanto en las cifras del trimestre como en las proyecciones futuras. La mayor parte del crecimiento de los ingresos viene por un aumento del precio medio de venta, lo que representa el alto nivel de escasez de chips de memoria en el mercado. A nivel macro el dato de PCE del mes de mayo ha sido una décima superior a lo esperado, pero hay que señalar que el PIB anualizado del primer trimestre se ha revisado al alza. La nota negativa: el consumo privado creció tan solo un 0,5% anualizado, lo que muestra un deterioro importante del consumidor americano, compensado por las inversión empresarial y el gasto público. Sin embargo, lo que ha variado tanto de una revisión a otra han sido las importaciones, que han sufrido un importante recorte.

Las materias primas repuntan

El petróleo ha repuntado hoy de precio, pero está en unos niveles mucho más tolerables para la economía. El tráfico de buques por el estrecho está ascendiendo a unos 45 por día, frente a los más de 130 de antes de la guerra. Sin embargo, para recuperar ese ritmo todavía tendremos que esperar varias semanas. El oro continúa con un comportamiento errático y en el corto plazo se puede seguir viendo afectado por las expectativas de subidas de tipos de interés de la FED y el duro discurso de Warsh.