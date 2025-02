El S&P 500 retrocede por el miedo a los aranceles de Trump

Los principales índices de Estados Unidos están experimentando caídas abruptas en medio de la escalada de tensiones comerciales, con el Rusell 2000 cayendo un 2,36%, hasta los 2.239,0 puntos. El Nasdaq 100 desciende un 1,96%, hasta los 21.157,47 puntos, mientras que el S&P 500 baja un 1,76%, hasta los 5.957,9 puntos, y el Dow Jones se desliza un 1,41%, hasta los 44.060 puntos. En este escenario, el indicador de volatilidad VIX se ha disparado un 8,97% hasta los 18,83 puntos, reflejando una mayor ansiedad en el mercado por los nuevos aranceles. Esta fuerte venta se produce mientras los mercados asimilan la implementación, por parte de la administración Trump, de aranceles del 25 % para Canadá y México y del 10% para China, con efecto a partir del martes. Desempeño del S&P 500 por sectores. Fuente: Bloomberg Financial LP Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil Volatilidad en S&P500 y Nasdaq 100. Fuente: Plataforma de XTB Noticias de empresas del S&P 500: Problemas en el sector automovilístico : GM (- 6%), Ford (- 4%) y Stellantis (- 5%) lideran las caídas del sector automovilístico en el S&P 500 mientras las cadenas de suministro de Norteamérica enfrentan interrupciones. S&P Global señala que el 22 % de las ventas de vehículos en Estados Undoos en 2024 provino de importaciones de Canadá y México. Volkswagen, con un 43% de sus ventas en Estados Unidos procedentes de México, podría considerar salir del mercado estadounidense.

Las acciones de después de que la exministra de Finanzas de Canadá, Chrystia Freeland, pidiera aranceles del 100% sobre los vehículos de Tesla, apuntando específicamente a la . El fabricante de vehículos eléctricos ya enfrenta , con una caída del 63% en las ventas en Francia en medio de controversias políticas. AbbVie sube gracias al optimismo de los analistas : Las acciones de AbbVie aumentan un 2,4% después de que varios analistas expresaran un sentimiento alcista . Terence Flynn, de Morgan Stanley, mantiene una calificación de Sobreponderar y eleva significativamente el precio objetivo de 224 a 239 dólares, mientras que Gary Nachman, de Raymond James, reitera su calificación de Desempeño superior con un aumento más modesto del precio objetivo de 218 a 220 dólares.

Dentro de la amplia oferta de instrumentos financieros de XTB, nuestros usuarios pueden encontrar ETFs del S&P 500. Entre los ETFs más destacados que nos permiten replicar el comportamiento del índice podemos encontrar el ETF VUAA.UK (dólares) o el P500.DE. Al igual que ocurre con el resto de ETFs o acciones de nuestra cartera, los primeros 100.000 euros de negociación mensual no tienen comisión de compra ni de venta. Además, aquellos que quieran invertir en varios tipos de activos a la vez pueden hacerlo a través de nuestros planes de inversión, una funcionalidad que permite combinar distintos títulos, programando las aportaciones de manera periódica y eligiendo tanto el importe como el plazo o método de pago. En concreto, nuestros usuarios pueden crear su plan de inversión a partir de tan sólo 15 euros, pudiendo elegir hasta 9 ETFs diferentes en cada uno de sus planes.

