El sentimiento positivo regresa al Nasdaq 100

El Nasdaq 100 ha abierto este jueves en verde, recuperando el ánimo positivo tras los resultados "suficientemente buenos" de las grandes empresas tecnológicas tras la sesión de ayer. Microsoft, IBM y Meta superaron o cumplieron en su mayoría las expectativas del mercado, aliviando un poco la preocupación sobre el futuro de la revolución tecnológica impulsada por EE. UU. Tesla, de Elon Musk, a pesar de no haber cumplido con las apuestas de los analistas sobre métricas clave como los ingresos y el BPA, agrega valor a las declaraciones que aseguran un crecimiento en 2025. La atención de los inversores se dirigirá hoy a los resultados de Apple, que ayudará a dar forma a un panorama más amplio para las perspectivas de las grandes tecnológicas estadounidenses. Nasdaq sube un 0,7%, S&P 500 suma un 0,4%, Russell 2000 rebota un 1,25% y Dow Jones sube un 0,18%. El PIB real de EE. UU. tuvo un rendimiento inferior en el cuarto trimestre de 2024 en comparación con el trimestre anterior, creciendo a una tasa anual del 2,3% (anteriormente: 3,1%). El aumento del gasto público y de los consumidores se ha visto contrarrestado por la caída de las exportaciones y la inversión. La conferencia de prensa de la Reserva Federal de ayer subrayó la actitud de “esperar y ver”, ya que Jerome Powell afirmó en numerosas ocasiones que no hay prisa por seguir bajando los tipos de interés, deteniendo así el ciclo de flexibilización. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil Cotización del Nasdaq 100 El Nasdaq 100 se recupera de forma constante tras la liquidación impulsada por DeepSeek el lunes. El precio se mantiene en el medio de la zona de consolidación actual, de la que podría resultar aún más difícil escapar dada la actual alteración del sentimiento en el sector de las grandes tecnológicas. Sin embargo, los sólidos resultados del cuarto trimestre de las grandes empresas de ayer mantienen al índice en verde. Fuente: xStation5 Noticias sobre empresas del Nasdaq 100 Las acciones de American Airlines (AAL.US) cayeron debido al accidente en pleno vuelo del avión de pasajeros de la aerolínea con el helicóptero militar a primera hora del día. El avión transportaba patinadores artísticos con sus familias y entrenadores, mientras que el helicóptero era operado por tres soldados del ejército estadounidense en una misión de entrenamiento. Ya se han confirmado 13 víctimas. Arista Network (ANET.US) sube un 5,7% hoy gracias a las señales positivas de inversión en IA de Meta y Microsoft, junto con los sólidos resultados de Celestica, lo que impulsa las expectativas de demanda. Los analistas creen que esto podría aliviar las preocupaciones sobre el gasto en redes de IA y potencialmente elevar el objetivo de ventas de Arista para 2025 por encima de los 8.000 millones de dólares. La empresa tiene previsto informar de sus resultados del cuarto trimestre el 18 de febrero. Las acciones de Cargo Therapeutics se desploman un enorme 76% después de que la empresa detuviera su ensayo de fase 2 de Firi-cel, recortando su plantilla y evaluando opciones estratégicas. Varias instituciones rebajaron sus recomendaciones comerciales y redujeron los precios objetivo, con preocupaciones sobre la cartera de proyectos de la compañía y la falta de catalizadores a corto plazo. Las acciones de Coursera (COUR.US) cayeron un 11% después de anunciar la jubilación del director ejecutivo Jeff Maggioncalda, con Greg Hart listo para asumir el cargo. Los analistas se sorprendieron por el momento, pero consideran que la transición está bien planificada, destacando las sólidas credenciales de Hart. Las acciones de Lam Research (LAMR.US) subieron un 5,2% después de emitir un pronóstico más fuerte de lo esperado, impulsado por las actualizaciones de NAND, la utilización de DRAM y el impulso del empaquetado avanzado. Los analistas ven a la compañía bien posicionada para el crecimiento, citando su liderazgo en deposición y grabado, así como la confianza en la demanda de la industria a largo plazo. Las acciones de Microsoft (MSFT.US) cayeron casi un 5% ante los comentarios de que el crecimiento del negocio de computación en la nube seguirá siendo lento en el primer trimestre de 2025 debido a la falta de centros de datos necesarios para satisfacer la demanda de sus soluciones de inteligencia artificial. Las acciones de Tesla (TSLA.US) subieron casi un 4% a pesar de no cumplir con las expectativas de ingresos y beneficios del cuarto trimestre, ya que la compañía prometió volver al crecimiento en 2025. Los inversores se centraron en el anuncio del CEO Elon Musk sobre el lanzamiento de FSD pagado y sin supervisión en Austin en junio, con un lanzamiento completo en EE. UU. esperado para 2025. Sin embargo, los analistas señalaron preocupaciones sobre la disminución de los ingresos del sector automotor, la caída de la producción y la falta de claridad sobre los objetivos de crecimiento de Tesla para 2025. Las acciones de United Parcel Services (UPS.US) caen un 15% después de que la compañía proyectara ingresos para 2025 de 89$ mil millones, muy por debajo de las expectativas de los analistas de 94,9$ mil millones. La demanda de paquetes debilitada, las preferencias cambiantes de los clientes y un importante acuerdo de reducción de volumen con su mayor cliente contribuyeron a las perspectivas decepcionantes. ¿Cómo invertir en el Nasdaq? Dentro de la amplia oferta de instrumentos financieros de XTB, nuestros usuarios pueden encontrar ETFs del Nasdaq. Entre los ETFs más destacados que nos permiten replicar el comportamiento del índice podemos encontrar el ETF NQSE.DE (euros) o el CNDX.UK (dólares). Al igual que ocurre con el resto de ETFs o acciones de nuestra cartera, los primeros 100.000 euros de negociación mensual no tienen comisión de compra ni de venta. Además, aquellos que quieran invertir en varios tipos de activos a la vez pueden hacerlo a través de nuestros planes de inversión, una funcionalidad que permite combinar distintos títulos, programando las aportaciones de manera periódica y eligiendo tanto el importe como el plazo o método de pago. En concreto, nuestros usuarios pueden crear su plan de inversión a partir de tan sólo 15 euros, pudiendo elegir hasta 9 ETFs diferentes en cada uno de sus planes.

El contenido que se presenta en la sección de FORMACIÓN sólo tiene fines informativos, educativos y de apoyo para utilizar la plataforma. El material presentado, incluyendo los análisis, precios, opiniones u otros contenidos, no es una recomendación de inversión o información que recomiende o sugiera una estrategia de inversión ni se incluye en el ámbito del asesoramiento en materia de inversión recogido en la Ley 6/2023 de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión (artículo 125.1 g). Este vídeo se ha preparado sin tener en cuenta las necesidades del cliente ni su situación financiera individual.

XTB no aceptará responsabilidad por ningún tipo de pérdidas o daños, incluyendo, entre otros, cualquier lucro cesante, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o dependencia de la información incluida en este vídeo. XTB S.A. no es responsable de las acciones u omisiones del cliente, especialmente por la adquisición o disposición de instrumentos financieros, realizados con base en la información que contiene este vídeo.

El rendimiento pasado no es necesariamente indicativo de resultados futuros y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo.

Copyright © XTB S.A. Todos los derechos reservados. Está prohibido copiar, modificar y distribuir este vídeo sin el consentimiento expreso de XTB S.A.