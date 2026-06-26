- Wall Street cierra una semana volátil marcada por las dudas en Oriente Medio, el escepticismo de la IA y la incertidumbre alrededor de la FED
- El sector tecnológico registra grandes caídas a pesar del alivio temporal que proporcionaron los resultados de Micron
- El oro y la plata siguen bajo una tendencia bajista, mientras que el petróleo rebota en este último día de la semana
- Wall Street cierra una semana volátil marcada por las dudas en Oriente Medio, el escepticismo de la IA y la incertidumbre alrededor de la FED
- El sector tecnológico registra grandes caídas a pesar del alivio temporal que proporcionaron los resultados de Micron
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Semana volátil para los mercados financieros. Las dudas sobre la paz en Oriente Medio, que no termina de materializarse a pesar de los avances en las conversaciones entre Estados Unidos e Irán, el escepticismo sobre la IA y la incertidumbre sobre la hoja de ruta de la FED, que ha adoptado un tono más agresivo del esperado, han provocado a principios de semana una oleada de ventas en Wall Street que ha contagiado a las principales bolsas globales, avivando la volatilidad del mercado.
El sector tecnológico, el epicentro de las caídas de Wall Street
El sector tecnológico se ha situado en el centro de este movimiento, con grandes firmas como Nvidia, Alphabet o la propia SpaceX, que tras su espectacular debut ha encadenado varias jornadas de caídas, firmando notorios descensos, mientras que índices con gran peso tecnológico como el Nasdaq 100 o el KOSPI de Corea del Sur han experimentado graves pérdidas. Los resultados de Micron, que batieron las expectativas del mercado, sirvieron de alivio temporal para los mercados, impulsando una recuperación que se ha visto frenada tras las últimas caídas registradas por Apple y Microsoft, que ayer jueves acusaron notorios descensos tras anunciar un aumento de precios de sus principales productos.
Mientras, en Europa, el sector de defensa se encuentra bajo presión tras la cancelación de varios proyectos clave para el sector, con las acciones de Rheinmetall e Indra firmando profundas caídas. En Oriente Medio, la tensión continúa, y tras las pérdidas de las últimas jornadas el petróleo afronta el final de semana con repuntes ante los últimos ataques en el Estrecho de Ormuz. A pesar de la incertidumbre, el oro y la plata mantienen una tendencia bajista. ¿Qué está pasando en los mercados? ¿Qué nos deja esta última semana de Wall Street? ¿Y qué podemos esperar de cara al futuro?
Descúbrelo en este seminario especial en directo con nuestro responsable de análisis, Manuel Pinto. ¡No te lo pierdas! Ya en directo.
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