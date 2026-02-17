La inteligencia artificial ya no es solo un motor de transformación económica: se ha convertido en uno de los principales impulsores de los movimientos bursátiles a nivel global.

En 2025, mientras el Nasdaq 100 avanzó alrededor de un 20%, algunos productores de memoria vinculados a la IA se revalorizaron más de un 200%. El dinero no fluyó de forma uniforme.

La clave no está en invertir “en IA”, sino en entender qué parte de su cadena de valor está capturando el poder de fijación de precios en cada momento del ciclo. ¿Qué empresa o sector será el ganador este año?

Qué ocurrió en 2025 con las acciones de la IA: el hardware y la memoria se consolidan como los grandes ganadores

Durante 2025 vivimos uno de los mayores años de expansión del sector, y prácticamente todos los valores expuestos al avance de la inteligencia artificial lograron apreciarse en bolsa. Desde XTB, os presentamos una gráfica que recoge algunos de los casos más destacados y reconocidos del mercado.

El gráfico deja un ganador indiscutible: SK hynix y Micron. Ambas compañías destacan con revalorizaciones del 274% y 235%, muy por encima del resto de empresas vinculadas a la inteligencia artificial. Su fortaleza no es casual: las dos operan en la misma fase crítica del ecosistema de IA, la producción de memoria avanzada, y se han convertido en uno de los principales cuellos de botella del sector. En un entorno de oferta limitada y demanda explosiva, su posición estratégica las sitúa entre los actores con mayor potencial de crecimiento.

Como referencia, el gráfico utiliza el Nasdaq 100 como benchmark, con un rendimiento del 20,17%. Este índice sirve para contextualizar el comportamiento del sector: agrupa a las mayores tecnológicas del mundo y permite ver si las empresas de IA están superando al mercado en general. En este caso, la mayoría de valores relacionados con IA baten ampliamente al índice, lo que subraya la fortaleza del segmento.

En el extremo opuesto aparece ServiceNow, con un rendimiento negativo del –27,75%, convirtiéndose en el peor valor del conjunto. Su caída refleja la presión que la IA generativa está ejerciendo sobre el software corporativo tradicional, donde los inversores temen que parte de sus soluciones puedan verse desplazadas por herramientas más automatizadas.



La cadena de valor de la IA y sus distintos eslabones de crecimiento

Hemos dividido la cadena de valor de la inteligencia artificial en cuatro grandes apartados: infraestructura física, infraestructura digital, software y herramientas de IA, y centros de datos y energía. Cada uno de ellos incluye sus propios subsectores y una compañía líder que actúa como referencia dentro de su segmento.



Infraestructura física: el primer eslabón del ciclo de la IA

La base del sector, y a menudo su cara menos visible, está formada por las compañías que hacen posible el diseño y la fabricación de los chips que alimentan la inteligencia artificial. En este ecosistema destacan tres grupos esenciales:

1.1. Fabricantes de maquinaria para producir chips

La categoría incluye a las empresas que poseen la tecnología y la capacidad necesarias para fabricar la maquinaria que utilizan gigantes como TSMC para producir chips avanzados.

Son los primeros eslabones de la cadena de valor de la IA, y cuentan con ventajas competitivas enormes, como barreras de entrada altísimas y un knowhow prácticamente imposible de replicar. Sin ellos, simplemente no existe capacidad de fabricación.

ASML domina la litografía EUV, imprescindible para producir chips avanzados.

Applied Materials, Lam Research y Tokyo Electron suministran equipamiento para deposición, grabado y procesos avanzado







1.2. Fabricantes de chips (foundries):

Estas empresas se sitúan en la segunda fase de la cadena de valor. No diseñan los chips, sino que compran la maquinaria a compañías como ASML y se encarga de fabricarlos para NVIDIA, AMD, Apple, Qualcomm y decenas de firmas centradas en IA.

TSMC – líder absoluto en fabricación avanzada (3 nm, 2 nm).

– líder absoluto en fabricación avanzada (3 nm, 2 nm). Intel Foundry Services – intentando recuperar cuota con su plan IDM 2.0.

En un contexto donde la capacidad de fabricación es el principal cuello de botella global, la posición de estas compañías es estratégica. Su papel es clave para que el resto de empresas situadas más adelante en la cadena de valor puedan operar con normalidad.



1.3. Diseñadores y fabricantes de chips de IA

En este apartado encontramos a las empresas con mayor repercusión global, como NVIDIA o AMD. Son el corazón del boom actual, ya que sus productos permiten entrenar y ejecutar modelos de inteligencia artificial generativa.

NVIDIA – líder absoluto en GPU para entrenamiento e inferencia.

– líder absoluto en GPU para entrenamiento e inferencia. AMD – alternativa con la familia MI300.

– alternativa con la familia MI300. Intel – aceleradores Gaudi para IA empresarial.

Estas compañías son los principales receptores del gasto en centros de datos y las más expuestas al crecimiento exponencial de la IA. Su posición las convierte en actores clave del ciclo tecnológico actual.



1.4. Otros chips beneficiados por la IA

En este nuevo ciclo tecnológico no solo se están beneficiando los chips de IA. Otros actores del ámbito computacional también han visto crecer su demanda, ya que los centros de datos necesitan más capacidad para almacenar información y entrenar modelos.

Micron y Samsung – memoria HBM, esencial para el entrenamiento.

Broadcom – chips de red y aceleradores personalizados.

El potencial de esta industria es enorme. La IA exige más memoria, más ancho de banda y más almacenamiento que cualquier ciclo tecnológico anterior. Por eso, ciertas compañías pueden experimentar un crecimiento acelerado de ingresos impulsado por una demanda que no deja de expandirse.



2. Infraestructura digital: la nube y los modelos fundacionales

La infraestructura digital es el lugar donde la inteligencia artificial realmente cobra vida. Si la infraestructura física es el motor, esta capa es el espacio donde se ejecuta, se entrena y se despliega todo el ecosistema de IA.

Este grupo de compañías es la parte más visible del sector y, para muchos, la más beneficiada por el auge de la IA. Sin embargo, su papel es distinto: aquí se concentran tanto la capacidad de cómputo como los modelos que utilizamos a diario.

Dentro de esta capa aparecen dos tipos de empresas. Por un lado, las que proporcionan la capacidad de computación en la nube, el llamado cloud. Por otro, las compañías que desarrollan modelos de inteligencia artificial que consumen millones de usuarios.



2.1. Nube y plataformas de IA

La nube es el lugar donde realmente “vive” la inteligencia artificial, porque es donde se entrenan y ejecutan los modelos más avanzados. Las grandes tecnológicas ofrecen la potencia de cálculo y las herramientas necesarias para que cualquier empresa pueda usar la IA sin tener que construir su propia infraestructura.

Microsoft Azure – impulsada por su alianza con OpenAI.

– impulsada por su alianza con OpenAI. Amazon AWS – líder en cuota de mercado y con chips propios.

– líder en cuota de mercado y con chips propios. Google Cloud – Gemini + TPUs.

Cada vez más compañías están moviendo sus proyectos de IA a la nube, lo que está disparando el uso de estos servicios y convirtiendo a estas plataformas en algunos de los mayores beneficiados del boom de la IA.



2.2. Modelos y asistentes de IA

La nube es el lugar donde realmente “vive” la inteligencia artificial. Es ahí donde se entrenan y ejecutan los modelos más avanzados, gracias a la potencia de cálculo y las herramientas que ofrecen las grandes tecnológicas. Esto permite que cualquier empresa utilice IA sin necesidad de construir su propia infraestructura.

OpenAI – GPT‑4, GPT‑5.

Anthropic – Claude 3.

Google DeepMind – Gemini.

Meta – Llama 3.

Cada vez más compañías están trasladando sus proyectos de IA a la nube. Esto está disparando el uso de estos servicios y convirtiendo a estas plataformas en algunos de los mayores beneficiados del boom de la IA.



3. Software y herramientas de IA: la capa donde se monetiza la adopción empresarial

Las empresas necesitan herramientas para integrar la IA en sus procesos, monitorizar modelos y automatizar tareas. Esta capa reúne a los proveedores que permiten llevar la inteligencia artificial al día a día de las organizaciones.

Snowflake impulsa la gestión de datos y la IA en la nube.

impulsa la gestión de datos y la IA en la nube. Datadog ofrece observabilidad con capacidades de IA.

ofrece observabilidad con capacidades de IA. Palantir se posiciona como plataforma de IA para gobiernos y grandes corporaciones.

ServiceNow integra IA en automatización empresarial.

CrowdStrike aplica IA a la ciberseguridad.

Esta capa es la que mejor refleja la adopción real de la IA en el tejido empresarial, ya que muestra cómo las compañías están incorporando estas tecnologías en su operativa diaria.



4. Centros de datos y productores de energía: la nueva columna vertebral del ecosistema de IAl

El crecimiento explosivo de la inteligencia artificial está generando una demanda sin precedentes de capacidad computacional. Esto ha disparado la necesidad de centros de datos y energía, convirtiendo esta capa ,antes vista como infraestructura secundaria, en un pilar crítico del ciclo de la IA.

Los modelos generativos requieren enormes cantidades de potencia de cálculo, refrigeración avanzada y un suministro eléctrico estable. Por eso, empresas especializadas en infraestructura digital y utilities energéticas están ganando protagonismo.

4.1. Centros de datos (Data Centers)

Los operadores de centros de datos atraviesan un ciclo de inversión histórico. La demanda de GPU, redes de alta velocidad y sistemas de refrigeración líquida está obligando a ampliar capacidad a un ritmo nunca visto.

Empresas clave:

Equinix – líder global en colocation, con fuerte exposición a clientes cloud e IA.

– líder global en colocation, con fuerte exposición a clientes cloud e IA. CoreWeave – especializado en infraestructura optimizada para GPU y cargas de IA.

Este sector se ha convertido en una pieza clave: sin centros de datos, no hay almacenamiento masivo ni capacidad para entrenar modelos.

4.2. Productores de energía y utilities

La IA es extremadamente intensiva en energía. Entrenar un solo modelo grande puede consumir tanta electricidad como cientos de hogares durante meses. Esto está impulsando a utilities y productores de energía renovable.

Grandes compañías como Amazon, Microsoft o Tesla ya han entendido esta dependencia. Todas han comenzado a invertir en generación energética para asegurar su suministro futuro y diversificar su negocio, complementando así sus inversiones en inteligencia artificial.



¿Dónde están las oportunidades en la IA?

El ciclo de la inteligencia artificial no avanza de forma uniforme. Mientras el foco mediático se concentra en modelos y asistentes visibles, el capital está fluyendo hacia los eslabones que controlan los verdaderos cuellos de botella del sistema.

La infraestructura física, especialmente la fabricación de chips y la memoria avanzada, ha demostrado ser la gran beneficiada en esta fase del ciclo. La infraestructura digital concentra la escalabilidad, mientras que el software representa la monetización futura, aunque todavía enfrenta dudas sobre sostenibilidad y márgenes.

Para el inversor retail, la clave no es simplemente “invertir en IA”, sino entender qué parte de la cadena tiene mayor poder de fijación de precios y menor capacidad de respuesta de la oferta. En cada ciclo tecnológico, quienes controlan la escasez tienden a capturar el mayor valor. Identificar ese eslabón antes que el mercado es lo que puede marcar la diferencia en 2026.



