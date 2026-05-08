En el día de hoy, los mercados europeos han abierto en negativo y el selectivo español no ha sido una excepción. El Ibex 35 acumula una caída del 0,2%, en una apertura que ha ido de menos a más.

Dentro de la temporada de resultados, una compañía ha logrado desmarcarse del tono bajista general: Amadeus, que sube un 4% gracias a unos números que han sorprendido positivamente al mercado y que permiten mitigar parte de las pérdidas del índice.

La compañía española de software acumula una caída del 15% desde inicios de año, un periodo marcado por la presión de la inteligencia artificial y la inestabilidad geopolítica. Sin embargo, estos resultados parecen haber cambiado el sesgo inversor. ¿Qué está impulsando a las acciones de Amadeus?

Amadeus firma un inicio de 2026 sólido pese a la moderación del crecimiento en marzo

Amadeus ha iniciado 2026 con un desempeño positivo en ingresos y beneficios, aunque con una moderación del crecimiento a partir de marzo debido al conflicto en Oriente Medio.

Lo más destacado es cómo la compañía ha logrado superar al consenso de analistas en prácticamente todas las métricas operativas, desde ingresos hasta EBITDA, demostrando resiliencia incluso en un entorno donde el mercado ha penalizado con dureza a las empresas de software expuestas a la disrupción de la IA.

El beneficio neto ajustado, que ha superado expectativas en un 5%, y la reiteración del guidance, han sido los catalizadores clave. El conflicto no ha alterado las previsiones de ingresos, algo que el mercado ha recibido como una señal de estabilidad.

Cifras clave de los resultados de Amadeus

Beneficio ajustado 371.4M€ VS 353.1M€ esperado ( +5.2% respecto al consenso )

Ingresos 1.68B€ VS 1.66B€ esperados ( +1.2% ) Air IT Solutions 592.5M€ VS 564.5M€ esperados ( +5.0% ) Hospitality & Other Solutions 268.0M€ VS 274.4M€ esperados ( ‑2.3% )

EBITDA 661.4M€ VS 627.7M€ esperado ( +5.4% )

Beneficio operativo 474.9M€ VS 461M€ esperado ( +3.0% )

Beneficio neto 357.0M€ VS 339.2M€ esperado ( +5.2% )

Flujo de caja libre 273.6M€ VS 162.6M€ esperado ( +68.3% )

Deuda neta 2.59B€ VS 2.54B€ esperada ( +2.0% )

¿IA como amenaza o como catalizador?

El núcleo del debate con Amadeus, y con muchas otras compañías de software, es el binomio oportunidad/riesgo que presenta la inteligencia artificial.

Hemos visto cómo grandes compañías de software estadounidenses y consultoras como Capgemini han sufrido fuertes correcciones ante el temor de ser sustituidas por herramientas de IA generativa.

Existe el riesgo no solo de que aparezcan compañías competidoras que hagan el mismo servicio, reduciendo cuota de mercado

El caso de Amadeus no es una excepción. Dependiendo de la narrativa que domine el mercado, el valor puede seguir penalizado por cualquier novedad en IA o, por el contrario, beneficiarse de mejoras en eficiencia, personalización y optimización operativa.

En la etapa actual, las compañías con mayor integración vertical, alto coste de sustitución y presencia estructural en procesos críticos son las que tienen más probabilidades de resistir la disrupción.

En este sentido, Amadeus opera en un ecosistema donde su software conecta aerolíneas, distribuidores y mercados, lo que dificulta enormemente la aparición de competidores capaces de replicar su red, su escala y su tecnología.

Esto no elimina el riesgo, pero sí reduce la probabilidad de una disrupción total.

Conclusión: Amadeus muestra resiliencia, pero el crecimiento de ingresos disminuye

Pese a la volatilidad geopolítica, la compañía mantiene su confianza en cumplir los objetivos del año. La dirección señaló que Amadeus continuará informando al mercado si se producen cambios relevantes en el contexto o en la evolución del negocio.

Aun siendo unos resultados que demuestran resiliencia geopolítica y que han tenido una buena acogida bursátil por superar las expectativas, la realidad es que el crecimiento de ingresos de la compañía se ha ralentizado respecto a trimestres anteriores. Amadeus ha pasado de crecer a ritmos de dígito simple alto o medio a avanzar apenas un 3% en este último trimestre afectada por la moderación de crecimiento de reservas y pasajeros y un impacto negativo de la devaluación del dólar, una señal que contrasta con la fortaleza mostrada en ejercicios recientes.

Esta desaceleración no invalida la tesis de fondo, pero sí introduce un matiz importante: en un entorno de elevada incertidumbre y tensiones en Oriente Medio, la compañía deberá demostrar que puede mantener su trayectoria de crecimiento y proteger márgenes en un contexto más exigente.

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