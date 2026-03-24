Pocas compañías son capaces de combinar dos de los sectores más mediáticos y atractivos del mercado. En el escenario actual, donde los conflictos geopolíticos y la evolución tecnológica están a la orden del día, Palantir emerge como un actor principal en inteligencia artificial y defensa, exponiéndose de manera directa a la evolución de ambos y liderando la aplicación de sistemas avanzados en ejercicios militares.

El caso más claro sería la supuesta aplicación de estas tecnologías por parte de Estados Unidos en la operación en Venezuela, así como en la guerra de Oriente Medio.

En este punto surge un debate moral y ético sobre hasta qué punto debe utilizarse la inteligencia artificial. El primero en encender las alarmas fue Anthropic, que llegó a rechazar un contrato multimillonario con el Pentágono ante la negativa a ceder control total del uso de su IA para aplicaciones militares como disparo automático de armamento o vigilancia masiva.

Ayer, este sector que combina IA y defensa volvió al foco mediático después de que las acciones de Palantir subieran un 6,7%, situándose entre los valores con mejor revalorización del S&P 500.

¿Por qué suben las acciones de Palantir?

Una subida cercana al 7% no es casualidad. Para que esto ocurra debe existir una noticia lo suficientemente relevante como para mejorar notablemente el optimismo del inversor y atraer grandes flujos de capital.

Las acciones de Palantir repuntaron con fuerza porque el mercado reaccionó de forma muy positiva a dos catalizadores clave. Por un lado, el Pentágono convirtió su sistema Maven en un Program of Record, lo que garantiza financiación permanente y contratos a largo plazo, eliminando incertidumbre y consolidando a Palantir como proveedor estructural de inteligencia artificial militar. Por otro lado, la Autoridad de Conducta Financiera del Reino Unido seleccionó su plataforma Foundry para un proyecto piloto de análisis contra el fraude y el lavado de dinero, reforzando su expansión en el sector regulatorio europeo.

La combinación de ingresos asegurados en defensa, nuevas oportunidades en regulación financiera y expectativas de crecimiento sólido impulsó la confianza de los inversores y provocó la subida.

Con este repunte, las acciones de Palantir acumulan una caída del 11% desde inicios de año, pero si observamos su evolución desde el inicio del conflicto en Oriente Medio, la compañía sube más de un 15%, tratando de revertir la tendencia bajista a corto plazo que arrastraba desde que alcanzó máximos en 2025.

¿Es Palantir solo un jugador de defensa?

Aunque Palantir se ha consolidado como líder indiscutible en inteligencia aplicada a defensa, no todo su negocio se basa en ello. Es una compañía con una amplia variedad de productos y clientes, lo que la convierte en una acción diversificada dentro del mundo de la inteligencia artificial.

Palantir está especializada en software de análisis de datos a gran escala, diseñado para ayudar a gobiernos y empresas a tomar decisiones basadas en información compleja. Su actividad se articula en dos grandes segmentos: el negocio gubernamental y el empresarial. Ambos contribuyen de forma similar a los ingresos, aunque el gubernamental es ligeramente superior.

Esto es relevante porque combina contratos gubernamentales a largo plazo, más estables y recurrentes, con ingresos procedentes de empresas, que pueden crecer más rápido en fases de expansión del sector.

Tecnologías clave

Palantir divide su tecnología en tres plataformas principales, cada una con un uso predominante según el tipo de cliente.

Gotham es la herramienta utilizada casi exclusivamente por gobiernos, especialmente en defensa, inteligencia y seguridad nacional, ya que está diseñada para trabajar con datos sensibles y operaciones clasificadas.

es la herramienta utilizada casi exclusivamente por gobiernos, especialmente en defensa, inteligencia y seguridad nacional, ya que está diseñada para trabajar con datos sensibles y operaciones clasificadas. Foundry es la plataforma orientada al sector privado: empresas de finanzas, energía, salud, industria o telecomunicaciones la utilizan para integrar datos, optimizar procesos y tomar decisiones operativas.

es la plataforma orientada al sector privado: empresas de finanzas, energía, salud, industria o telecomunicaciones la utilizan para integrar datos, optimizar procesos y tomar decisiones operativas. AIP (Artificial Intelligence Platform) es la capa de inteligencia artificial que funciona de forma transversal. Se integra tanto en Gotham como en Foundry, permitiendo aplicar IA generativa y automatización avanzada tanto en misiones militares como en operaciones empresariales.

¿Qué opinan los analistas?

Palantir es una de las acciones que han estado en el foco de los mercados. Ante esta popularidad, debemos de preguntarnos si la subida durante los últimos días y meses se debe a un sentimiento de mercado muy optimismo o los fundamentales detrás de la compañía son sólidos.

Si miramos la opinión de los analistas, el consenso de Bloomberg para las acciones de Palantir se sitúa en los 194 dólares, precio que supondría una revalorización del 21% desde el precio actual de 160 dólares.

Un actor clave en defensa e inteligencia artificial

Palantir se ha convertido en un jugador estratégico en defensa e inteligencia artificial porque combina capacidades únicas: integra datos procedentes de múltiples fuentes, los analiza en tiempo real y permite tomar decisiones operativas en entornos críticos.

Su software se utiliza para misiones militares, análisis de amenazas, coordinación táctica, ciberseguridad y operaciones de inteligencia. La designación de Maven como Program of Record refuerza su papel como proveedor estructural del Pentágono, consolidando su presencia en el corazón de la infraestructura militar estadounidense.

Además, su plataforma AIP está diseñada para desplegar IA en escenarios sensibles, desde el campo de batalla hasta la gestión de infraestructura, lo que la posiciona como una herramienta clave en la nueva era de la inteligencia artificial aplicada a seguridad, defensa y operaciones gubernamentales.

Cómo comprar acciones de Palantir desde XTB

Dentro de la amplia oferta de instrumentos financieros de XTB, los usuarios pueden comprar acciones de Palantir Technologies (PLTR.US), una de las compañías de software más influyentes en el ámbito de la defensa, la inteligencia artificial y el análisis avanzado de datos.

Como ocurre con el resto de acciones y ETF disponibles en nuestra plataforma, los primeros 100.000 euros de negociación mensual están libres de comisión, tanto en compra como en venta, lo que permite invertir en Palantir sin costes adicionales en los tramos iniciales de operativa.